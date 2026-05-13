Δωρεάν είσοδος στα όλα τα μουσεία το διήμερο 17-18 Μαΐου

Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2026: Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM), στην προσπάθειά του να αναδείξει τον ρόλο των μουσείων στη σύγχρονη κοινωνία, καθιέρωσε από το 1977 τη 18η Μαΐου ως Διεθνή Ημέρα Μουσείων (International Museum Day).

Το μήνυμα αυτής της επετείου είναι να γίνουν τα μουσεία φορείς πολιτισμικών ανταλλαγών «με σκοπό την ενίσχυση της μόρφωσης, την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης, την ειρήνη και τη συνεργασία μεταξύ των λαών».

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ημέρας, όλα τα μεγάλα Μουσεία της χώρας μας, έχουν οργανώσει δράσεις και θεματικές εκδηλώσεις για την Κυριακή 17 και τη Δευτέρα 18 Μαΐου, με ελεύθερη είσοδο για όλους τους επισκέπτες.

Ορισμένες από αυτές τις δράσεις περιλαμβάνουν: 

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Το Εθνικό  Αρχαιολογικό Μουσείο / Φωτογραφία INTIME

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο γιορτάζει τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων 2026 με θεματικές περιηγήσεις στις 18 Μαΐου, με θέμα «Τα Μουσεία ενώνουν τον κόσμο». Ξεχωρίζει η ξενάγηση για την ενωμένη κοινωνία των Κυκλάδων πριν 5.000 χρόνια.

Στο πλαίσιο του εορτασμού, θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 δύο θεματικές περιηγήσεις που αναδεικνύουν τη διαχρονική αξία των αρχαιολογικών συλλογών και τη συμβολή τους στη σύνδεση πολιτισμών.

Ο αριθμός συμμετεχόντων σε κάθε περιήγηση είναι περιορισμένος στα 25 άτομα, ενώ απαιτείται τηλεφωνική κράτηση στο 6952011340. Η είσοδος στο Μουσείο τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 θα είναι ελεύθερη για όλους τους επισκέπτες και τους συμμετέχοντες στις παραπάνω δράσεις.

Δείτε λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου

Μουσείο Ακρόπολης

Μουσείο της Ακρόπολης / Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Την Κυριακή 17 Μαΐου 2026, το Μουσείο Ακρόπολης συμμετέχει στον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων με θεματική «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο» προσφέροντας στους επισκέπτες την παρουσίαση «Μουσείο Ακρόπολης: μικρές άγνωστες ιστορίες από τη διαδρομή ενός διεθνούς μουσείου».

Το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων σε συνεργασία με το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων αφηγούνται μοναδικές στιγμές και μνήμες από την ιστορία του Μουσείου και των συλλογών του: την κατασκευή του σύγχρονου κτηρίου, τη σύλληψη πίσω από το εκθεσιακό του πρόγραμμα, τη μεταφορά των εκθεμάτων από το παλιό μουσείο στο νέο, τις δράσεις της συντήρησης και τις λεπτομέρειες που κρύβει το στήσιμο των εκθεμάτων, τους ανθρώπους πίσω από τα έργα. Μια αναδρομή στον χρόνο που φωτίζει λεπτομέρειες που διαμόρφωσαν τη φυσιογνωμία του Μουσείου. Το Μουσείο επανασυστήνεται ως ζωντανό κέλυφος της ιστορίας της Ακρόπολης αλλά και ως διαρκής πρόσκληση σε συνάντηση και διάλογο ανθρώπων και πολιτισμών.

Η παρουσίαση περιλαμβάνει περιήγηση μέσα στους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου με αρχαιολόγο και συντηρητή και ψηφιακή προβολή στο εκπαιδευτικό κέντρο.

Δείτε λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του Μουσείου της Ακρόπολης

Νομισματικό Μουσείο

Νομισματικό Μουσείο / Φωτογραφία Eurokinissi

Στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2026, το Νομισματικό Μουσείο θα πραγματοποιήσει τη Δευτέρα 18 Μαΐου και ώρα 11:00 θεματική περιήγηση με τίτλο «Noμίσματα που ένωσαν τον κόσμο». Η περιήγηση περιλαμβάνει επλεγμένα εκθέματα του μουσείου από την εμφάνιση των πρώτων νομισμάτων στον ελλαδικό χώρο έως και τα διεθνή νομίσματα της σύγχρονης εποχής.

Δείτε λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του Νομισματικού Μουσείου

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης / Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης συμμετέχει φέτος στη Διεθνή Ημέρα Μουσείων με δωρεάν είσοδο στην έκθεση Jeff Koons: «Αφροδίτη» του Lespugue, στις μόνιμες εκθέσεις και με μια πρωτότυπη συμπεριληπτική δράση.

Αφετηρία είναι το έργο Balloon Venus Lespugue (Orange) του Jeff Koons που μοιάζει να αποτελείται από φουσκωμένα μπαλόνια και παραπέμπει σε ένα σώμα που καθώς εισπνέει γεμίζει με αέρα αλλά και τα κυκλαδικά ειδώλια με τη χαρακτηριστική τοποθέτηση των χεριών κάτω από το στήθος, στο ύψος του διαφράγματος. Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες θα εξασκήσουν τη διαφραγματική αναπνοή τους με σκοπό τη χαλάρωση, τη συγκέντρωση και την αρτιότερη παραγωγή ήχου. Στη συνέχεια, δουλεύοντας με στοιχεία όπως ο ρυθμός, η ένταση της φωνής και ο αυτοσχεδιασμός, η ομάδα θα δημιουργήσει το ηχοτοπίο της θάλασσας, που συνδέεται τόσο με τον μύθο της γέννησης της Αφροδίτης όσο και με τον Κυκλαδικό πολιτισμό και τη στενή σχέση του με το θαλάσσιο στοιχείο και το ταξίδι.

Δείτε λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης

Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο

Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο / Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Το Βυζαντινό και Χριστιανικό μουσείο συμμετέχει και φέτος στον εορτασμό της Διεθνούς ημέρας μουσείων 2026, η οποία διοργανώνεται από το International Council of Museums, με θέμα: «Τα Μουσεία ενώνουν τον Κόσμο».

Με αφορμή τη φετινή θεματική, το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο διοργανώνει μία σειρά από εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις για παιδιά, οικογένειες και ενήλικες, αναδεικνύοντας τον ρόλο των μουσείων ως χώρων γνώσης, δημιουργίας, διαλόγου και διαγενεακής επικοινωνίας.

Δείτε λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου

 

Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά, για όλες τις δράσεις και τις εκδηλώσεις της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Τμήματος του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων

 

 

