Μια εβδομάδα αφιερωμένη στην υψηλή γαστρονομία ξεκίνησε τη Δευτέρα 11/5 στο MasterChef 10, με δοκιμασία Mystery Box και με σημαντικές αλλαγές στα δεδομένα του διαγωνισμού.

Δυο αποχωρήσεις μας χωρίζουν από τη διαμόρφωση της τελικής 10αδας και πλέον δεν υπάρχει δίχτυ ασφαλείας για κανέναν. Όλοι είναι εκτεθειμένοι στον κίνδυνο της αποχώρησης, ακόμη και οι δύο αρχηγοί, οι οποίοι δεν προστατεύονται πια από ασυλία.

Η νίκη της κάθε μπριγάδας αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς δεν παρέχει μόνο προστασία, αλλά δίνει στη νικήτρια μπριγάδα τη δυνατότητα να καθορίσει όλες τις εξελίξεις. Μόνο τα μέλη της ψηφίζουν για να υποδείξουν τον υποψήφιο προς αποχώρηση.

Η Μπλε μπριγάδα, ως νικήτρια της τελευταίας δοκιμασίας (Δευτέρα 11/5) με σκορ 3-2, ήταν εκείνη που συμμετείχε στην ψηφοφορία που ακολούθησε. Ο Νίκος Ρήγας και ο Φίλιπ Βάκος έλαβαν από δύο ψήφους. Μετά από απόφαση του νικητή αρχηγού, Μιχάλη Κεχαγιόγλου, πρώτος υποψήφιος προς αποχώρηση αναδείχθηκε ο Φίλιπ.

Απόψε, Τετάρτη 13 Μαΐου, η Κόκκινη και η Μπλε μπριγάδα, θα αναμετρηθούν σε πέντε απαιτητικές μαγειρικές μονομαχίες με στόχο τη νίκη. Η μπριγάδα που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους θα είναι η νικήτρια και θα ψηφίσει για να υποδείξει τον δεύτερο υποψήφιο προς αποχώρηση της εβδομάδας. Παράλληλα, εκείνος ή εκείνη, που θα παρουσιάσει την καλύτερη προσπάθεια θα κερδίσει το χρηματικό έπαθλο των 1.000 ευρώ!

Στη δοκιμασία του Τεστ Δημιουργικότητας, τα ζευγάρια των μονομαχιών καλούνται να «παντρέψουν» ένα από τα δυο συνοδευτικά υλικά, το αυγοτάραχο και την τρούφα, με ένα από τα πέντε βασικά υλικά που κρύβονται κάτω από τις καμπάνες.

Καλεσμένος των τριών chef κριτών, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνου Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλου, είναι ένας αγαπημένος παίκτης από το MasterChef 3. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, ξεχώρισε για το πάθος και την αφοσίωσή του στη μαγειρική, τη δημιουργικότητά του και τον αυθεντικό του χαρακτήρα. Μετά τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό συνέχισε δυναμικά την πορεία του σε βραβευμένες κουζίνες στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό και αυτός δεν είναι άλλος από τον Πάνο Τόγια.

Θα καταφέρει η Μπλε μπριγάδα να πετύχει τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της και να υποδείξει με τις ψήφους της τον δεύτερο υποψήφιο προς αποχώρηση για αυτή την εβδομάδα;

Το MasterChef, το δυναμικό brand, που μας εκπλήσσει και μας συναρπάζει με τις συγκλονιστικές κι αμέτρητες γαστρονομικές συγκινήσεις, ο μεγαλύτερος τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής στον κόσμο, που προβάλλεται με επιτυχία σε περισσότερες από 40 χώρες, επέστρεψε στο Star με τον 10ο πιο εορταστικό, πιο ανατρεπτικό και πιο ανταγωνιστικό επετειακό κύκλο, για να αναδείξει τον επόμενο ή την επόμενη MasterChef της Ελλάδας!

Το MasterChef κλείνει 10 χρόνια και έρχεται για να τα αλλάξει όλα. Τίποτα δεν θα είναι αναμενόμενο.

Η επετειακή χρονιά έφερε ξανά στις οθόνες μας τις αγαπημένες κι ανατρεπτικές auditions, που επέστρεψαν δυναμικά, με κάθε πιάτο να αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία και το παιχνίδι να ξεκινά ξανά από την αρχή!

Η περιπετειώδης αναζήτηση του MasterChef για τολμηρές μαγειρικές, πρωτότυπες ιδέες, πιάτα υψηλής αισθητικής και νοστιμιάς υπόσχεται μια σεζόν που θα μείνει αξέχαστη.

Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα και μεγάλες φιλοδοξίες, μπαίνουν στην πιο απαιτητική κουζίνα της τηλεόρασης, διεκδικώντας μια θέση στον απόλυτο μαγειρικό διαγωνισμό. Οι τρεις κορυφαίοι chef κριτές επιστρέφουν δριμύτεροι στις θέσεις τους για να αναζητήσουν εκείνον ή εκείνη που αντέξει έως το τέλος και θα κατακτήσει τον τίτλο, το τρόπαιo και το μεγάλο έπαθλο των συνολικά 100.000 ευρώ!

Οι δύο μπριγάδες, Μπλε και Κόκκινη, επανέρχονται και θα σχηματιστούν από την πρώτη στιγμή, χωρίς, όμως, να γνωρίζουν η μία την ύπαρξη τής άλλης! Μία κουζίνα, όμως, δύο κόσμοι.

Τα μέλη των δύο μπριγάδων θα μένουν, αρχικά, σε δύο ξεχωριστά σπίτια, θα συναντιούνται μόνο στις ομαδικές δοκιμασίες και θα συγκρούονται καθ΄όλη τη διάρκεια τού διαγωνισμού! Θα έρθει η στιγμή που θα βρεθούν κάτω από την ίδια στέγη παραμένοντας, όμως, δύο ξεχωριστές μπριγάδες, παραμένοντας αμείλικτοι αντίπαλοι. Μπλε και Κόκκινοι!

Όταν ο διαγωνισμός φτάσει στην τελική 10άδα και κάθε μπριγάδα θα αριθμεί από 5 μέλη, Μπλε και Κόκκινοι θα συγκρουστούν, για μία τελευταία φορά, για την απόλυτη, την τελική επικράτηση στη «Μητέρα των Μαχών»!

Γιατί μόνο μία μπριγάδα μπορεί να επικρατήσει στο τέλος! Και μόνο τα 5 μέλη της νικήτριας μπριγάδας, θα έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν τον τίτλο του επόμενου MasterChef της χώρας!

Και τότε, οι πέντε σύμμαχοι της νικήτριας ομάδας θα γίνουν αντίπαλοι. ‘Ένας, μόνο, θα είναι ο απόλυτος νικητής, που θα ξεπεράσει τους αντιπάλους του, αλλά και τον εαυτό του και θα ανταπεξέλθει στις εξαιρετικά εφευρετικές μαγειρικές δοκιμασίες, κατακτώντας τον τίτλο του 10ου MasterChef, το τρόπαιο και το έπαθλο συνολικά των 100.000€, 70.000€ ως χρηματικό έπαθλο και επιπλέον 30.000€ σε εξοπλισμό για επαγγελματική κουζίνα!

Ο 2ος φιναλίστ του τελικού θα εισπράξει το ποσό των 30.000€!

Ειδικά έπαθλα θα δίνονται κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, με τις δοκιμασίες του Mystery Box, του Τεστ Δημιουργικότητας, αλλά και τα καθιερωμένα Awards, να μοιράζουν φέτος, περισσότερα από 30.000€ στους νικητές!

Συνολικά πάνω από 160.000€ μόνο σε έπαθλα!

