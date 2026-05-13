Δημήτρης Παπάζογλου: «Η Κωνσταντίνα έκανε διάφορα, αυτό είναι αλαζονεία»

«Λυσσάξε να φύγει η Ζορμπαλά από την Αφίσα για να μπει εκείνη» τόνισε

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Δημήτρης Παπάζογλου σχολίασε την Κωνσταντίνα, αναφέροντας ότι είχε πολλές απαιτήσεις κατά τη συνεργασία τους.
  • Αναφέρθηκε σε περιστατικά όπου η Κωνσταντίνα ήθελε να συμμετάσχει σε σχήματα με μεγάλες καλλιτέχνιδες χωρίς δισκογραφία.
  • Είπε ότι η συμπεριφορά της Κωνσταντίνας δείχνει αλαζονεία και όχι αυτοπεποίθηση.
  • Η Κωνσταντίνα αντέτεινε ότι ο Παπάζογλου έχει προσωπικά θέματα και δεν είναι μουσικός.
  • Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Παπάζογλου εκφράζει αρνητική άποψη για την Κωνσταντίνα.

Στη συνεργασία που είχε πριν από χρόνια με την Κωνσταντίνα την ερμηνεύτρια πολλών μεγάλων επιτυχιών όπως, «Έχω μια καρδιά», «Από Γλυφάδα Μαρακές», «Σαν τριαντάφυλλο “Ελλάδα φως» και άλλες πολλές αναφέρθηκε ο Δημήτρης Παπάζογλου.Ο χορογράφος ανέφερε ένα περιστατικό που συνέβη πριν χρόνια χωρίς να προσδιορίσει την ημερομηνία αναφέροντας πως η Κωνσταντίνα είχε συνεργαστεί με την Μαρινέλλα και όπως είπε είχε πολλές απαιτήσεις.

Η Κωνσταντίνα/ φωτογραφία από NDP/ Νίκος Δρούκας

«Για την Κωνσταντίνα με ρωτήσανε και απάντησα. Παλιά είχαμε διάφορα. Η Κωνσταντίνα ήταν ένα κορίτσι που όλο απαιτούσε. Κι όμως, αν την ξέρεις στη δουλειά μέσα, ξέρεις πως είναι. Ήταν σε ένα σχήμα που είχε γίνει Μαρινέλλα-Μοσχολιού-Βίσση, τότε που η Βίσση είχε κάνει το «Δώδεκα», και εκείνη, χωρίς να έχει δισκογραφία, ήθελε να μπει στην αφίσα με αυτές τις τρείς γυναίκες. Είναι δυνατόν; Για να μπεις σε ένα σχήμα με τέτοια ονόματα, πρέπει να είσαι κάτι ανάλογο» ισχυρίστηκε ο χορογράφος ενώ αναφέρθηκε και σε ένα άλλο περιστατικό.

«Ήμασταν σε ένα άλλο σχήμα με Καλογιάννη-Ζόρμπαλά, και είχε λυσσάξει να φύγει η Ζορμπαλά δίπλα από τον Καλογιάννη για να μπει εκείνη. Έκανε τέτοια…» είπε.

Δημήτρης Παπάζογλου/ φωτογραφία από NDP

Όταν η οικοδέσποινα της εκπομπής Happy Day τον ρώτησε αν η τραγουδίστρια τον πήρε ποτέ τηλέφωνο ή αν έκανε προσπάθεια για να τα βρουν εκείνος, είπε:


«Σιγά μη με πάρει η Κωνσταντίνα τηλέφωνο… Αυτό δεν είναι αυτοπεποίθηση, είναι αλαζονεία».

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Δημήτρης Παπάζογλου αναφέρθηκε στην Κωνσταντίνα. Σε παλαιότερη συνέντευξη του είχε δηλώσει πως η τραγουδίστρια, αν και σύμφωνα με τα δικά του λεγόμενα, δεν έκανε ποτέ μεγάλη καριέρα, είχε πολλές απαιτήσεις.

Τότε η τραγουδίστρια του είχε απαντήσει λέγοντας:

«Το πρόβλημα είναι δικό του. Όταν το κρατάς μέσα σου, πάει να πει ότι κάτι συμβαίνει. Και αυτό συμβαίνει σε σένα, όχι στον άλλον. Οπότε, κάποιο θέμα έχει.

Όχι δεν με στεναχώρησε, δεν νομίζω ότι είναι μουσικός ο άνθρωπος, είναι χορογράφος. Κι αν ήθελε να με κρίνει βάσει του προσωπικού συμβάντος, να με κρίνει ως καλλιτέχνιδα, άρα είχε σκοπό να με θίξει. Αν ήταν μουσικός, θα μπορούσε να τον λάβει υπόψη του ο κόσμος. Δεν είναι όμως μουσικός! Και άρα αυτό ξεκινάει από κάτι προσωπικό».
 

