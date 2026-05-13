Σε απόλυτα ρομαντικό mood φαίνεται πως βρίσκονται η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα, οι οποίοι αποφάσισαν να κάνουν το επόμενο μεγάλο βήμα στη σχέση τους. Το αγαπημένο ζευγάρι ετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας και η αποκάλυψη έγινε με τον πιο stylish και Instagram τρόπο.

Η ηθοποιός δημοσίευσε ένα άκρως τρυφερό carousel στο Instagram, δείχνοντας στιγμές από την πρόταση γάμου που δέχτηκε από τον σύντροφό της, με φόντο τον έρωτά τους και τον Πύργο του Άιφελ. Με ανεβασμένη διάθεση και χαμόγελα ευτυχίας, οι δυο τους έδειξαν πως ζουν μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής τους.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η Αθηνά Οικονομάκου έγραψε με playful διάθεση: «Oops… we did it again», συνοδεύοντας τη φράση με emoji δαχτυλιδιού, επιβεβαιώνοντας έτσι το happy νέο που όλοι περίμεναν.

Την ίδια ώρα, οι φήμες γύρω από τον γάμο τους φουντώνουν όλο και περισσότερο.Θυμίζουμε πως, η προαναγγελία του γάμου τους δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Πολίτης» της Χίου, επιβεβαιώνοντας πως η τελετή θα πραγματοποιηθεί τελικά στην Αττική και όχι στην Πάρο, όπως είχε ακουστεί το προηγούμενο διάστημα.

Συγκεκριμένα, η προαναγγελία αναφέρει: «Ο Bruno Cerella του Claudio Fernando Cerella και της Claudia Viviana το γένος Val, που γεννήθηκε στη Bahia Blanca της Αργεντινής και κατοικεί στο Μιλάνο της Ιταλίας και η Αθηνά Οικονομάκου, του Διονυσίου Οικονομάκου και της Γεωργίας το γένος Κούρλα, που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής και κατοικεί στην Κηφισιά Αττικής, πρόκειται σύντομα να παντρευτούν και ο γάμος τους θα γίνει στην Αττική».

Η επιλογή της Χίου μόνο τυχαία δεν θεωρείται, αφού η ηθοποιός διατηρεί ιδιαίτερη σχέση με το νησί, το οποίο είχε επισκεφθεί μαζί με τον Μπρούνο Τσερέλα το καλοκαίρι του 2024, δημοσιεύοντας τότε πολλά κοινά στιγμιότυπα από τις διακοπές τους.

Το μόνο σίγουρο είναι πως η Αθηνά και ο Μπρούνο διανύουν μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής τους, με φίλους και followers να περιμένουν πλέον τις λεπτομέρειες του γάμου που αναμένεται να συζητηθεί πολύ.