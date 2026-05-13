Eurovision 2026 – Α΄ Ημιτελικός: Οι 10 χώρες που πέρασαν στον Μεγάλο Τελικό

Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν, ποιες χώρες αποκλείστηκαν και τα φαβορί

13.05.26 , 01:08
Απόσπασμα από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων/ ERT

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τρίτης ο Α’ Ημιτελικός της Eurovision 2026, που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη της Αυστρίας και μεταδόθηκε ζωντανά από την ΕΡΤ1.

Η βραδιά είχε δυνατές εμφανίσεις, εντυπωσιακά σκηνικά και αρκετές ανατροπές, ωστόσο δύο συμμετοχές κατάφεραν να ξεχωρίσουν από την πρώτη στιγμή: η Ελλάδα με τον Akyla και το «Ferto», αλλά και η Φινλανδία με τους Linda Lampenius και Pete Parkkonen και το «Liekinheitin».

Οι δύο χώρες θεωρούνταν τα μεγάλα φαβορί του ημιτελικού και τελικά επιβεβαίωσαν τα προγνωστικά, εξασφαλίζοντας πανηγυρικά την πρόκρισή τους στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου 16 Μαΐου.

Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο στη Eurovision, οι παρουσιαστές ανακοίνωσαν μία μία τις χώρες που περνούν στον τελικό, και οι Έλληνες χάρηκαν ιδιαίτερα καθώς η Ελλάδα πέρασε πρώτη- πρώτη!

Α' Ημιτελικός της Eurovision: Στον τελικό του Σαββάτου πέρασε ο Αkylas και η Ελλάδα/ AP

Η Φινλανδία, το μεγάλο φετινό φαβορί, πήρε εισιτήριο για τον τελικό της Eurovision 2026/ AP

Οι 10 χώρες που προκρίθηκαν στον μεγάλο τελικό

  1. Ελλάδα – Akylas – «Ferto»
  2. Φινλανδία – Linda Lampenius x Pete Parkkonen – «Liekinheitin»
  3. Βέλγιο – ESSYLA – «Dancing on the Ice»
  4. Σουηδία – FELICIA – «My System»
  5. Μολδαβία – Satoshi – «Viva, Moldova!»
  6. Ισραήλ – Noam Bettan – «Michelle»
  7. Σερβία – LAVINA – «Kraj Mene»
  8. Κροατία – LELEK – «Andromeda»
  9. Λιθουανία – Lion Ceccah – «Sólo Quiero Más»
  10. Πολωνία – ALICJA – «Pray»

Οι χώρες που αποκλείστηκαν

  1. Πορτογαλία – Bandidos do Cante – «Rosa»
  2. Γεωργία – Bzikebi – «On Replay»
  3. Μαυροβούνιο – Tamara Živković – «Nova Zora»
  4. Εσθονία – Vanilla Ninja – «Too Epic To Be True»
  5. Άγιος Μαρίνος – SENHIT – «Superstar»

Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν στον Α' Ημιτελικό

Η ελληνική συμμετοχή ήταν από τις πιο πολυσυζητημένες της βραδιάς, με τον Akylas να εντυπωσιάζει με ένα ιδιαίτερα θεαματικό act, γεμάτο σκηνικά εφέ, χορογραφίες και συναισθηματικές στιγμές.

Αντίστοιχα, η Φινλανδία «έκαψε» το στάδιο με ένα εκρηκτικό pop-rock performance, επιβεβαιώνοντας γιατί παραμένει το μεγάλο φαβορί για τη φετινή νίκη.

Στον Α’ Ημιτελικό εμφανίστηκαν επίσης οι συμμετοχές της Iταλίας και της Γερμανίας, οι οποίες ανήκουν στους «Big 5» και έχουν απευθείας πρόκριση στον τελικό.

