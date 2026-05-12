Την πρώτη θέση στην αξιολόγηση των πολιτών ως προς τους πιο επιτυχημένους υπουργούς της κυβέρνησης καταλαμβάνει ο Νίκος Δένδιας, σύμφωνα με δημοσκόπηση της ALCO που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha.

Ο κ. Δένδιας συγκεντρώνει ποσοστό 29% στο σύνολο των ψηφοφόρων, διατηρώντας σταθερά την πρώτη θέση στις σχετικές μετρήσεις.

Δένδιας - Πιερρακάκης oi πιο πετυχημένοι υπουργοί στο σύνολο των ψηφοφόρων στη δημοσκόπηση της ALCO

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο Κυριάκος Πιερρακάκης με 14%, ενώ τρίτος εμφανίζεται ο Άδωνις Γεωργιάδης με 8%. Ακολουθούν οι Κωστής Χατζηδάκης με 6%, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης με 4%, καθώς και οι Βασίλης Κικίλιας και Νίκη Κεραμέως με 2%.

Το 49% των ερωτηθέντων απάντησε «κανένας».

Παναγόπουλος: «Δείκτης αξιολόγησης δράσης και όχι συμπάθειας»

Ο διευθύνων σύμβουλος της ALCO, Κώστας Παναγόπουλος, υπογράμμισε ότι πρόκειται για μία «δύσκολη ερώτηση», καθώς οι πολίτες καλούνται αυθόρμητα να κατονομάσουν τους δύο υπουργούς που θεωρούν πιο επιτυχημένους, χωρίς να τους δίνονται ονόματα προς επιλογή.

Όπως σημείωσε, η συγκεκριμένη μέτρηση δεν αποτυπώνει προσωπική συμπάθεια, αλλά αποτελεί «δείκτη αξιολόγησης πολιτικής δράσης», επισημαίνοντας ότι η εικόνα παραμένει διαχρονικά σταθερή, με τον κ. Δένδια να προηγείται σταθερά και τον κ. Πιερρακάκη να ακολουθεί στη δεύτερη θέση.

Τα ποσοστά στους ψηφοφόρους της ΝΔ

Στους ψηφοφόρους της Νέα Δημοκρατία, ο κ. Δένδιας καταγράφει ακόμη υψηλότερη επίδοση, φτάνοντας το 61%.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται και πάλι ο κ. Πιερρακάκης με 36%, ενώ ο κ. Γεωργιάδης βρίσκεται στην τρίτη θέση με 32%. Ακολουθούν ο κ. Χατζηδάκης με 21%, οι κ. Χρυσοχοΐδης και Κεραμέως με 7%, ενώ ο κ. Κικίλιας συγκεντρώνει 6%.

Ο κ. Παναγόπουλος χαρακτήρισε «εντυπωσιακά υψηλά» τα ποσοστά του κ. Δένδια στους ψηφοφόρους της ΝΔ, τονίζοντας ότι «δεν επηρεάζονται από τίποτα» και παραμένουν σταθερά σε βάθος χρόνου.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο κ. Πιερρακάκης εμφανίζει ανοδική τάση μετά την ανάληψη της προεδρίας του Eurogroup, ενώ και ο κ. Γεωργιάδης έχει αυξήσει τα ποσοστά του το τελευταίο διάστημα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η σταδιακή είσοδος της χώρας σε προεκλογική τροχιά επηρεάζει και τα κριτήρια αξιολόγησης των ψηφοφόρων της ΝΔ.

