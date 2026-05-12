Δημοσκόπηση ALCO: Πιο πετυχημένος υπουργός ο Νίκος Δένδιας

Ακολουθούν Πιερρακάκης. Γεωργιάδης και Χατζηδάκης

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.05.26 , 23:34 Eurovision 2026 -Ισραήλ: Ο Noam Bettan τραγούδησε εν μέσω αποδοκιμασιών
12.05.26 , 23:00 Eurovision 2026 - Φινλανδία: Το μεγάλο φαβορί «έκαψε» το stage
12.05.26 , 22:28 Eurovision 2026: Η Ευρώπη «υποκλίθηκε» στον Akyla και το Ferto!
12.05.26 , 22:10 Eurovision: Με Λέανδρος & αφιέρωση στη Μαρινέλλα η έναρξη του Α' Ημιτελικού
12.05.26 , 22:07 Κλήρωση Tζόκερ 12/5/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 10.300.000 ευρώ
12.05.26 , 22:06 Δημοσκόπηση ALCO: Πιο πετυχημένος υπουργός ο Νίκος Δένδιας
12.05.26 , 22:06 Θρήνος στο NBA: Πέθανε σε ηλικία 29 ετών ο Μπράντον Κλαρκ
12.05.26 , 21:36 Hyundai: Θρίαμβος στο Ράλι Πορτογαλίας
12.05.26 , 21:35 Ουκρανία: Ζητά στήριξη από την Ελλάδα αλλά χωρίς συμμαχικό πνεύμα
12.05.26 , 21:29 Κλήρωση Eurojackpot 12/5/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 87.000.000 ευρώ
12.05.26 , 21:12 Eurovision: Η Τουρκάλα fan που έγινε viral με τη Σάττι στηρίζει τον Akyla!
12.05.26 , 21:06 Eurovision 2026 - Α' ημιτελικός: Τι ώρα βγαίνει ο Akylas και πώς ψηφίζουμε;
12.05.26 , 21:00 Star Tech: Η Άλκηστις Κυριακοπούλου συζητάει με την Νεφέλη Αγκυρίδου
12.05.26 , 20:49 Συναγερμός για φαινόμενα deepfakes με φωτογραφίες ενόψει εκλογών
12.05.26 , 20:33 Αση Μπήλιου: «Άρχισα να έχω ψυχοσωματικά από τα προβλήματα που άκουγα»
Eurovision 2026: Η Ευρώπη «υποκλίθηκε» στον Akyla και το Ferto!
Τζένη Ζαχαροπούλου: Σπάνια εμφάνιση της ηθοποιού στα 85 της χρόνια
Έλαμψε με την παρουσία της στη γιορτή της ΑΕΚ, η Σοφία Μιλόσεβιτς
Ηλιούπολη: Βίντεο από την πτώση των 17χρονων -«Άκουσα κραυγές και ένα μπαμ»
«Ο ΣΚΑΪ δεν ήθελε να μιλήσει με τη Σία Κοσιώνη» - Οι συζητήσεις με τον ΑΝΤ1
Eurovision 2026 - Α' ημιτελικός: Τι ώρα βγαίνει ο Akylas και πώς ψηφίζουμε;
Klavdia: Απαντά εμμέσως σε όσους την κατηγορούν ότι δε στηρίζει τον Akyla
Ρία Ελληνίδου σε Δημήτρη Αλεξάνδρου: «Πες μου ημερομηνία να ραφτώ»
Μάρα Ζαχαρέα για Κοσιώνη: «Με στεναχώρησε αυτό που συνέβη - Το θεωρώ άδικο»
Survivor: «Ο αδελφός μου βρήκε δύναμη και κράτησε στη ζωή τον Σταύρο»
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Δημοσκόπηση ALCO: Οι πιο πετυχημένοι υπουργοί της κυβέρνησης (βίντεο Alpha)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Νίκος Δένδιας είναι ο πιο πετυχημένος υπουργός σύμφωνα με δημοσκόπηση της ALCO, με ποσοστό 29%.
  • Δεύτερος είναι ο Κυριάκος Πιερρακάκης με 14% και τρίτος ο Άδωνις Γεωργιάδης με 8%.
  • Το 49% των ερωτηθέντων απάντησε «κανένας» για τους πιο επιτυχημένους υπουργούς.
  • Στους ψηφοφόρους της ΝΔ, ο Δένδιας φτάνει το 61%, με τον Πιερρακάκη στο 36%.
  • Η αξιολόγηση δεν αποτυπώνει προσωπική συμπάθεια, αλλά πολιτική δράση.

Την πρώτη θέση στην αξιολόγηση των πολιτών ως προς τους πιο επιτυχημένους υπουργούς της κυβέρνησης καταλαμβάνει ο Νίκος Δένδιας, σύμφωνα με δημοσκόπηση της ALCO που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha.

Δένδιας: Ουκρανικό το drone στη Λευκάδα - «Eξαιρετικά σοβαρό το θέμα»

Ο κ. Δένδιας συγκεντρώνει ποσοστό 29% στο σύνολο των ψηφοφόρων, διατηρώντας σταθερά την πρώτη θέση στις σχετικές μετρήσεις.

Δένδιας - Πιερρακάκης πιο πετυχημένοι υπουργοί στο σύνολο των ψηφοφόρων στη δημοσκόπηση της ALCO

Δένδιας - Πιερρακάκης oi πιο πετυχημένοι υπουργοί στο σύνολο των ψηφοφόρων στη δημοσκόπηση της ALCO 

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο Κυριάκος Πιερρακάκης με 14%, ενώ τρίτος εμφανίζεται ο Άδωνις Γεωργιάδης με 8%. Ακολουθούν οι Κωστής Χατζηδάκης με 6%, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης με 4%, καθώς και οι Βασίλης Κικίλιας και Νίκη Κεραμέως με 2%.

Αδωνις Γεωργιάδης: Δεν είμαι εγώ στη φωτογραφία «σε τρυφερό τετ α τετ»

Το 49% των ερωτηθέντων απάντησε «κανένας».

Παναγόπουλος: «Δείκτης αξιολόγησης δράσης και όχι συμπάθειας»

Ο διευθύνων σύμβουλος της ALCO, Κώστας Παναγόπουλος, υπογράμμισε ότι πρόκειται για μία «δύσκολη ερώτηση», καθώς οι πολίτες καλούνται αυθόρμητα να κατονομάσουν τους δύο υπουργούς που θεωρούν πιο επιτυχημένους, χωρίς να τους δίνονται ονόματα προς επιλογή.

Όπως σημείωσε, η συγκεκριμένη μέτρηση δεν αποτυπώνει προσωπική συμπάθεια, αλλά αποτελεί «δείκτη αξιολόγησης πολιτικής δράσης», επισημαίνοντας ότι η εικόνα παραμένει διαχρονικά σταθερή, με τον κ. Δένδια να προηγείται σταθερά και τον κ. Πιερρακάκη να ακολουθεί στη δεύτερη θέση.

Τα ποσοστά στους ψηφοφόρους της ΝΔ

Στους ψηφοφόρους της Νέα Δημοκρατία, ο κ. Δένδιας καταγράφει ακόμη υψηλότερη επίδοση, φτάνοντας το 61%.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται και πάλι ο κ. Πιερρακάκης με 36%, ενώ ο κ. Γεωργιάδης βρίσκεται στην τρίτη θέση με 32%. Ακολουθούν ο κ. Χατζηδάκης με 21%, οι κ. Χρυσοχοΐδης και Κεραμέως με 7%, ενώ ο κ. Κικίλιας συγκεντρώνει 6%.

Ο κ. Παναγόπουλος χαρακτήρισε «εντυπωσιακά υψηλά» τα ποσοστά του κ. Δένδια στους ψηφοφόρους της ΝΔ, τονίζοντας ότι «δεν επηρεάζονται από τίποτα» και παραμένουν σταθερά σε βάθος χρόνου.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο κ. Πιερρακάκης εμφανίζει ανοδική τάση μετά την ανάληψη της προεδρίας του Eurogroup, ενώ και ο κ. Γεωργιάδης έχει αυξήσει τα ποσοστά του το τελευταίο διάστημα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η σταδιακή είσοδος της χώρας σε προεκλογική τροχιά επηρεάζει και τα κριτήρια αξιολόγησης των ψηφοφόρων της ΝΔ. 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top