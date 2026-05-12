Eurovision: Η Τουρκάλα fan που έγινε viral με τη Σάττι στηρίζει τον Akyla!

«Ζω στη Γερμανία και θα ψηφίσω σίγουρα 10 φορές την Ελλάδα» λέει

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.05.26 , 21:36 Hyundai: Θρίαμβος στο Ράλι Πορτογαλίας
12.05.26 , 21:35 Ουκρανία: Ζητά στήριξη από την Ελλάδα αλλά χωρίς συμμαχικό πνεύμα
12.05.26 , 21:29 Κλήρωση Eurojackpot 12/5/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 87.000.000 ευρώ
12.05.26 , 21:12 Eurovision: Η Τουρκάλα fan που έγινε viral με τη Σάττι στηρίζει τον Akyla!
12.05.26 , 21:06 Eurovision 2026 - Α' ημιτελικός: Τι ώρα βγαίνει ο Akylas και πώς ψηφίζουμε;
12.05.26 , 21:00 Star Tech: Η Άλκηστις Κυριακοπούλου συζητάει με την Νεφέλη Αγκυρίδου
12.05.26 , 20:49 Συναγερμός για φαινόμενα deepfakes με φωτογραφίες ενόψει εκλογών
12.05.26 , 20:33 Αση Μπήλιου: «Άρχισα να έχω ψυχοσωματικά από τα προβλήματα που άκουγα»
12.05.26 , 20:32 Opel: Εκπτώσεις που αγγίζουν τις 4300 ευρώ
12.05.26 , 20:23 Ηλιούπολη: Βίντεο από την πτώση των 17χρονων -«Άκουσα κραυγές και ένα μπαμ»
12.05.26 , 19:58 Το Ισραήλ στέλνει συστοιχίες πυραύλων για την άμυνα των Εμιράτων!
12.05.26 , 19:48 Eurovision 2026 - Κέλλυ Βρανάκη: «Θεωρώ όλα θα πάνε καλά»
12.05.26 , 19:43 Τροχός της Τύχης: Δύσκολη η «Ίδια κατάληξη» για τη Βαλεντίνα - Για εσένα;
12.05.26 , 19:21 Ιωάννα Τούνη: Έγινε έξαλλη με γυναίκα που την αποκάλεσε «ψωνάρα» στον δρόμο
12.05.26 , 19:13 Επανεκκίνηση πληρωμών ΟΠΕΚΕΠΕ στους αγρότες
Τζένη Ζαχαροπούλου: Σπάνια εμφάνιση της ηθοποιού στα 85 της χρόνια
Έλαμψε με την παρουσία της στη γιορτή της ΑΕΚ, η Σοφία Μιλόσεβιτς
Μάρα Ζαχαρέα για Κοσιώνη: «Με στεναχώρησε αυτό που συνέβη - Το θεωρώ άδικο»
Eurovision 2026 - Α' ημιτελικός: Τι ώρα βγαίνει ο Akylas και πώς ψηφίζουμε;
Ηλιούπολη: Βίντεο από την πτώση των 17χρονων -«Άκουσα κραυγές και ένα μπαμ»
«Ο ΣΚΑΪ δεν ήθελε να μιλήσει με τη Σία Κοσιώνη» - Οι συζητήσεις με τον ΑΝΤ1
Survivor: «Ο αδελφός μου βρήκε δύναμη και κράτησε στη ζωή τον Σταύρο»
Ρία Ελληνίδου σε Δημήτρη Αλεξάνδρου: «Πες μου ημερομηνία να ραφτώ»
Κατερίνα Βρανά: Η ιστορία της stand up comedian που δεν το έβαλε κάτω
MasterChef: Ανακοινώθηκαν αλλαγές στον διαγωνισμό!
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Πρώτη Δημοσίευση: 12.05.26, 21:12
Eurovision: Η Τουρκάλα fan που έγινε viral με τη Σάττι στηρίζει τον Akyla!/ Ρεπορτάζ Αθανασία Βογιάρη - star.gr

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google

Μία γνώριμη φιγούρα από την προπέρσινη Eurovision συνάντησε στο Press Center της Eurovision Song Contest 2026 η απεσταλμένη του Star.gr, Αθανασία Βογιάρη.

Eurovision 2026 - Κέλλυ Βρανάκη: «Θεωρώ όλα θα πάνε καλά»

Ο λόγος για την Cansu από την Τουρκία, η οποία είχε γίνει viral πριν από δύο χρόνια όταν εμφανιζόταν ντυμένη σαν τη Μαρίνα Σάττι, εκφράζοντας δημόσια τον ενθουσιασμό της για την ελληνική συμμετοχή εκείνης της χρονιάς.

Η νεαρή eurofan είχε προβληθεί τότε ακόμη και από ελληνικά τηλεοπτικά κανάλια, καθώς η αγάπη της για τη Μαρίνα Σάττι και τη βαλκανική μουσική είχε συγκινήσει το ελληνικό κοινό.

Φέτος, η Cansu βρίσκεται ξανά στη Eurovision, είναι στη Βιέννη όπου διεξάγεται ο διαγωνισμός και αυτή τη φορά στηρίζει δυναμικά τον Akyla και το τραγούδι «Ferto», έχοντας μάλιστα ζωγραφίσει την ελληνική σημαία στα νύχια της!

eurovision 2026

Μιλώντας στην κάμερα του Star.gr και την Αθανασία Βογιάρη, εξήγησε γιατί αισθάνεται τόσο κοντά στην Ελλάδα:

«Η ατμόσφαιρα του τραγουδιού της Μαρίνας Σάττι ήταν υπέροχη. Ένιωσα ότι ένωνε όλα τα Βαλκάνια μαζί και αυτό μου άρεσε πολύ. Επίσης τη συμπαθώ και ως προσωπικότητα».

Η ίδια τόνισε πως, παρότι η Τουρκία δε συμμετέχει πλέον στη Eurovision, νιώθει ιδιαίτερη σύνδεση με την Ελλάδα. «Είμαστε πολύ κοντά σαν λαοί και γι’ αυτό αισθάνομαι τόσο κοντά στην Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

eurovision

Eurovision: Η Τουρκάλα fan που έγινε viral με τη Σάττι στηρίζει τον Akyla!/ φωτο star.gr

Όσον αφορά στη φετινή ελληνική συμμετοχή, η Cansu μίλησε με ενθουσιασμό για τον Akyla και το «Ferto».

«Μου αρέσει πολύ και το νόημα του τραγουδιού. Είναι πολύ συναισθηματικό. Λατρεύω ιδιαίτερα το κομμάτι που αναφέρεται στη μητέρα. Πιστεύω ότι έχει τεράστια ευκαιρία να κερδίσει. Ελπίζω του χρόνου να πάμε στην Αθήνα! Το χρειαζόμαστε πραγματικά» είπε.

Η νεαρή fan αποκάλυψε επίσης πως θα στηρίξει έμπρακτα την ελληνική συμμετοχή στον αποψινό Α’ Ημιτελικό. «Ζω στη Γερμανία και θα ψηφίσω σίγουρα 10 φορές!», είπε γελώντας στην κάμερα.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
EUROVISION 2026
 |
EUROVISION
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top