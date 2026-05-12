Eurovision: Η Τουρκάλα fan που έγινε viral με τη Σάττι στηρίζει τον Akyla!/ Ρεπορτάζ Αθανασία Βογιάρη - star.gr

Μία γνώριμη φιγούρα από την προπέρσινη Eurovision συνάντησε στο Press Center της Eurovision Song Contest 2026 η απεσταλμένη του Star.gr, Αθανασία Βογιάρη.

Ο λόγος για την Cansu από την Τουρκία, η οποία είχε γίνει viral πριν από δύο χρόνια όταν εμφανιζόταν ντυμένη σαν τη Μαρίνα Σάττι, εκφράζοντας δημόσια τον ενθουσιασμό της για την ελληνική συμμετοχή εκείνης της χρονιάς.

Η νεαρή eurofan είχε προβληθεί τότε ακόμη και από ελληνικά τηλεοπτικά κανάλια, καθώς η αγάπη της για τη Μαρίνα Σάττι και τη βαλκανική μουσική είχε συγκινήσει το ελληνικό κοινό.

Φέτος, η Cansu βρίσκεται ξανά στη Eurovision, είναι στη Βιέννη όπου διεξάγεται ο διαγωνισμός και αυτή τη φορά στηρίζει δυναμικά τον Akyla και το τραγούδι «Ferto», έχοντας μάλιστα ζωγραφίσει την ελληνική σημαία στα νύχια της!

Μιλώντας στην κάμερα του Star.gr και την Αθανασία Βογιάρη, εξήγησε γιατί αισθάνεται τόσο κοντά στην Ελλάδα:

«Η ατμόσφαιρα του τραγουδιού της Μαρίνας Σάττι ήταν υπέροχη. Ένιωσα ότι ένωνε όλα τα Βαλκάνια μαζί και αυτό μου άρεσε πολύ. Επίσης τη συμπαθώ και ως προσωπικότητα».

Η ίδια τόνισε πως, παρότι η Τουρκία δε συμμετέχει πλέον στη Eurovision, νιώθει ιδιαίτερη σύνδεση με την Ελλάδα. «Είμαστε πολύ κοντά σαν λαοί και γι’ αυτό αισθάνομαι τόσο κοντά στην Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Eurovision: Η Τουρκάλα fan που έγινε viral με τη Σάττι στηρίζει τον Akyla!/ φωτο star.gr

Όσον αφορά στη φετινή ελληνική συμμετοχή, η Cansu μίλησε με ενθουσιασμό για τον Akyla και το «Ferto».

«Μου αρέσει πολύ και το νόημα του τραγουδιού. Είναι πολύ συναισθηματικό. Λατρεύω ιδιαίτερα το κομμάτι που αναφέρεται στη μητέρα. Πιστεύω ότι έχει τεράστια ευκαιρία να κερδίσει. Ελπίζω του χρόνου να πάμε στην Αθήνα! Το χρειαζόμαστε πραγματικά» είπε.

Η νεαρή fan αποκάλυψε επίσης πως θα στηρίξει έμπρακτα την ελληνική συμμετοχή στον αποψινό Α’ Ημιτελικό. «Ζω στη Γερμανία και θα ψηφίσω σίγουρα 10 φορές!», είπε γελώντας στην κάμερα.