Eurovision 2026 - Κέλλυ Βρανάκη: «Θεωρώ όλα θα πάνε καλά»

Οσα είπε η δημοσιογράφος της ΕΡΤ στο Star.gr

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κέλλυ Βρανάκη περιγράφει θετική ατμόσφαιρα στην ελληνική αποστολή της Eurovision 2026.
  • Η ομάδα είναι δεμένη και ενωμένη, με εμφανή συναισθηματική σύνδεση.
  • Ο Akylas φέρνει ενθουσιασμό και ενέργεια στην ομάδα.
  • Ο στόχος είναι η πρόκριση στον τελικό, με συγκρατημένη αισιοδοξία.
  • Η παρουσία του Φωκά Ευαγγελινού προσφέρει επιπλέον σιγουριά στην προσπάθεια.

Μεταφέροντας το κλίμα από τα παρασκήνια λίγο πριν τον Α΄ ημιτελικό της Eurovision 2026, η δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Κέλλυ Βρανάκη, περιέγραψε στην κάμερα του Star.gr και την Αθανασία Βογιάρη, την εξαιρετικά θετική κι αισιόδοξη ατμόσφαιρα στην ελληνική αποστολή.

Eurovision 2026: «Ο Akylas είναι σαν μικρό παιδί, δεν είναι αγχωμένος»

Σύμφωνα με την ίδια, η ομάδα παρουσιάζεται ιδιαίτερα δεμένη και ενωμένη, κάτι που έγινε εμφανές ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της πρόβας τους, όπου τα μέλη της ξέσπασαν σε αγκαλιές. «Το κλίμα είναι πολύ καλό, η ομάδα είναι πάρα πολύ δεμένη. Τους είδα και μετά την πρόβα που κάνανε αγκαλιά, που ήταν όλα τόσο ωραία και νομίζω ότι αυτό θα περάσει και πάνω στη σκηνή. Ο Akylas είναι ένα μικρό παιδί κυριολεκτικά. Τον βλέπετε τι ενέργεια έχει, τι ενθουσιασμό έχει. Θεωρώ όλα θα πάνε καλά. Θα πάρουμε το εισιτήριο όμως για τον τελικό και μετά βλέπουμε», δήλωσε. Αυτή η συναισθηματική σύνδεση και η καλή χημεία μεταξύ τους αναμένεται να αποτυπωθεί και στην εμφάνισή τους πάνω στη σκηνή.

Η Κέλλυ Βρανάκη μίλησε στο Star.gr και την Αθανασία Βογιάρη

Η Κέλλυ τόνισε ότι δεν πρόκειται για μια τυπική συνεργασία, αλλά για μια παρέα από καλά παιδιά που φροντίζουν ουσιαστικά ο ένας τον άλλον. Παράλληλα, η παρουσία του Φωκά Ευαγγελινού, που υπογράφει το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, προσδίδει επιπλέον σιγουριά στην προσπάθεια.

«Θα κερδίσει!» – Έλληνες στη Stefanplatz αποθεώνουν τον Akyla!

Παρά τον ενθουσιασμό, η στάση της αποστολής παραμένει προσγειωμένη. Η δημοσιογράφος δηλώνει συγκρατημένα αισιόδοξη, θέτοντας ως άμεσο και πρωταρχικό στόχο την πρόκριση στον τελικό. «Είμαστε έτοιμοι να το φέρουμε;» τη ρώτησε η ρεπόρτερ του Star.gr. «Εγώ λέω είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι. Λέω αυτό.  Τώρα το πρώτο βήμα είναι να πάρουμε το εισιτήριό μας. Πιστεύω θα το πάρουμε και μετά βλέπουμε», απάντησε.

Ανάρτηση της Κέλλυς Βρανάκη από τη Βιέννη

Μόνο αφού εξασφαλιστεί το εισιτήριο, η ομάδα θα αρχίσει να εξετάζει τα επόμενα βήματα και τις πιθανότητες για το τελικό αποτέλεσμα, διατηρώντας την πίστη της ότι όλα θα εξελιχθούν ευνοϊκά.

