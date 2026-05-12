«Θα κερδίσει!» – Έλληνες στη Stefanplatz αποθεώνουν τον Akyla!

Λίγες ώρες πριν ο Akylas ανέβει στη σκηνή της Eurovision 2026 για τον Α’ Ημιτελικό, το κλίμα στη Βιέννη θυμίζει… ελληνική γιορτή!

Η δημοσιογράφος του Star.gr, Αθανασία Βογιάρη, βρέθηκε στη Stefanplatz όπου συνάντησε Έλληνες fans του φετινού εκπροσώπου μας που φορούσαν τα χαρακτηριστικά σκουφάκια του «Ferto» και δήλωναν απόλυτα αισιόδοξοι για τη φετινή ελληνική συμμετοχή.

«Θα κερδίσει! Είμαστε σίγουροι ότι θα κερδίσουμε», είπε χαρακτηριστικά ένας Έλληνας fan, με την παρέα του να συμπληρώνει: «Είναι πρωτιά. Δε γίνεται κάτι άλλο!».

Οι Έλληνες της Βιέννης δήλωσαν έτοιμοι να στηρίξουν τον Akylas μέχρι τέλους, ενώ αποκάλυψαν πως έχουν ήδη… κινητοποιήσει και τους Αυστριακούς φίλους τους.

«Έχουμε κανονίσει και τους φίλους μας τους Αυστριακούς να ψηφίσουν όλοι», ανέφεραν γελώντας στην κάμερα του Star.gr.

Όταν η συζήτηση πήγε στο σύνθημα της βραδιάς, η απάντηση ήταν αυθόρμητη και φυσικά, γεμάτη ενθουσιασμό: «Φέρ’ το μας Akylas, φέρ’ το!».

Τα προγνωστικά για την ελληνική συμμετοχή

Η Ελλάδα με τον Akyla και το τραγούδι «Ferto» θεωρείται ένα από τα μεγάλα φαβορί του αποψινού ημιτελικού.

«Έχουμε εκτόξευση στα προγνωστικά»

Όπως αποκαλύφθηκε στον αέρα του Breakfast@Star το πρωί της Τρίτης 12/5, η ελληνική συμμετοχή σημείωσε σημαντική άνοδο μετά την παρουσίαση της σκηνικής πρόβας και έχει 21% πιθανότητες να κερδίσει.

«Είχαμε πέσει μέχρι το 13% και ανεβήκαμε στο 21%. Μιλάμε για πολύ μεγάλη άνοδο στα προγνωστικά», είπε ο συντάκτης τoυ Eurovisionfun.com, Σπύρος Κορωνάκης με το πάνελ να τονίζει ότι η τάση είναι ξεκάθαρα ανοδική.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Eurovision World, η Ελλάδα έχει ανέβει πλέον στο 21%, με τις αποδόσεις να διαμορφώνονται μεταξύ 3,25 και 4,2, τη στιγμή που λίγες ημέρες νωρίτερα κινούνταν σε επίπεδα άνω του 6.

Οι αναλυτές εκτίμησαν πως, μετά και τις τελευταίες εικόνες από την πρόβα, υπάρχει πιθανότητα η Ελλάδα να ανέβει ακόμη περισσότερο τις επόμενες ημέρες.