Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται το πανελλήνιο μετά την πτώση δύο 17χρονων κοριτσιών από πολυκατοικία στην Ηλιούπολη.

Το ένα κορίτσι δυστυχώς είναι νεκρό, ενώ το άλλο νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο Ασκληπιείο και δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μία από τις ανήλικες είχε αφήσει σημείωμα προς την οικογένειά της, στο οποίο έγραφε: «Συγγνώμη, σας αγαπάμε πολύ».

Οι δύο 17χρονες ανέβηκαν στην ταράτσα της πολυκατοικίας και έπεσαν στο κενό / Eurokinissi

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε στο Star και τον Βαγγέλη Γκούμα τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν την πτώση. Όπως ανέφερε, λίγο μετά τις 12 άκουσε κραυγές και αμέσως μετά έναν εκκωφαντικό θόρυβο και όταν έστρεψε το βλέμμα του είδε τις κοπέλες πεσμένες κάτω.

Το ένα κορίτσι ανέπνεε. Κατέβηκε ένα παλικάρι που ήταν αδερφός της μιας κοπέλας. Έπαθε σοκ όταν την είδε

Όπως μετέδωσε η Βαλεντίνα Καραγεωργίου στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star, μέσα σε επτά λεπτά από τη στιγμή που ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, τρία ασθενοφόρα έφτασαν στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη και παρέλαβαν τα δύο κορίτσια, και τα δύο σε κωματώδη κατάσταση.

Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star

Αμέσως οι διασώστες ξεκίνησαν να κάνουν ΚΑΡΠΑ και στα δύο κορίτσια και σε ελάχιστα λεπτά κατάφεραν να φτάσουν στο Ασκληπιείο της Βούλας.

Δυστυχώς, λίγα λεπτά αργότερα διαπιστώθηκε ότι το ένα κορίτσι έχασε τη ζωή του, ενώ το άλλο βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, διάχυτο αιμορραγικό οίδημα, και αναμένεται τις επόμενες ώρες να αποφασιστεί εάν θα μπει στο χειρουργείο. Το κλίμα στο Ασκληπιείο της Βούλας είναι εξαιρετικά βαρύ. Έχουν καταφθάσει οι συγγενείς των κοριτσιών και η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη.