Έντονη κινητικότητα φαίνεται πως υπάρχει στο τηλεοπτικό τοπίο για τη νέα σεζόν, με τα ονόματα της Κατερίνας Καραβάτου και του Χρήστου Φερεντίνου να βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο των συζητήσεων.

Μέσα από τηλεοπτικό ρεπορτάζ, αποκαλύφθηκαν νέα δεδομένα γύρω από τις αλλαγές που εξετάζονται στις πρωινές ζώνες του Σαββατοκύριακου, αλλά και τα πιθανά επόμενα βήματα της παρουσιάστριας.

Το σενάριο για Καραβάτου και ΕΡΤ

Το όνομα της Κατερίνας Καραβάτου ακούγεται όλο και πιο έντονα για τη δημόσια τηλεόραση και συγκεκριμένα για την ΕΡΤ.

«Είναι δημοσιογραφική πληροφορία, δεν είναι σενάριο. Νομίζω ότι είναι το επικρατέστερο δίδυμο για το νέο Στούντιο 4», είπε ο Κωνσταντίνος Αντωνάτος στο Breakfast@star.

Η αναφορά αυτή έχει ήδη πυροδοτήσει συζητήσεις για πιθανές αλλαγές στο επιτυχημένο format της εκπομπής, αλλά και για το ποιο θα μπορούσε να είναι το τηλεοπτικό ταίρι της παρουσιάστριας.

Τα σενάρια για Φερεντίνο και τηλεοπτική συνάντηση

Το τελευταίο διάστημα, πάντως, όλο και περισσότερα δημοσιεύματα συνδέουν την Κατερίνα Καραβάτου με τον Χρήστο Φερεντίνο, μετά τη χημεία που έχουν αναπτύξει μέσα από τη ραδιοφωνική τους συνεργασία.

Οι φήμες θέλουν τα στελέχη των καναλιών να βλέπουν θετικά το ενδεχόμενο μιας τηλεοπτικής συνύπαρξης των δύο παρουσιαστών, καθώς θεωρείται πως διαθέτουν επικοινωνιακή άνεση και οικειότητα που θα μπορούσε να λειτουργήσει ιδιαίτερα δυνατά και στην τηλεόραση.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για κάποιο κοινό project, με τις τελικές αποφάσεις να αναμένονται το επόμενο διάστημα, καθώς οι σταθμοί σχεδιάζουν τη νέα τηλεοπτική σεζόν.



