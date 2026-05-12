Κατερίνα Καραβάτου: «Δεν το κάνω ποτέ. Με βοηθάει να σκεφτώ καλύτερα»

Το τηλεοπτικό μέλλον και οι συνεργασίες της παρουσιάστριας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.05.26 , 10:50 Survivor: Ακρωτηριάστηκε στο πόδι ο παίκτης που χτυπήθηκε από ταχύπλοο
12.05.26 , 10:46 Akylas: Διέρρευσαν πλάνα από την τελική πρόβα πριν τον Α' Ημιτελικό
12.05.26 , 10:32 Βάκχαι Φεστ 2026: Από τον Πόντο μέχρι την Κρήτη η παράδοση γίνεται γιορτή
12.05.26 , 10:26 Η Χριστίνα Βίδου στο τιμόνι του δελτίου - Όσα είπε για τη Σία Κοσιώνη
12.05.26 , 10:07 Σε ρυθμούς Eurovision η έναρξη του Breakfast@star
12.05.26 , 10:00 Eyewear Trends 2026: Οι τάσεις στα γυαλιά ηλίου που κυριαρχούν τώρα
12.05.26 , 10:00 Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού
12.05.26 , 09:55 Κατερίνα Καραβάτου: «Δεν το κάνω ποτέ. Με βοηθάει να σκεφτώ καλύτερα»
12.05.26 , 09:45 Καιρός: Στα ύψη ο υδράργυρος – Πού θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου
12.05.26 , 09:28 Άδωνις Γεωργιάδης: Αυτή είναι η ΑΙ φωτογραφία με τη γυναίκα
12.05.26 , 09:15 Κρήτη: Σκληρές εικόνες από το σημείο που βρέθηκε αιμόφυρτη η 28χρονη
12.05.26 , 09:12 Survivor: Παίκτης χτυπήθηκε από προπέλα ταχύπλοου - Σοκαρισμένος ο Λιανός
12.05.26 , 09:10 Klavdia: Απαντά εμμέσως σε όσους την κατηγορούν ότι δε στηρίζει τον Akyla
12.05.26 , 09:08 Εγκεφαλικό επεισόδιο: Χαμηλότερος ο κίνδυνος για γυναίκες με τρία παιδιά
12.05.26 , 09:08 VW Golf R : Επιστροφή στο 24ωρο Nürburgring το 2027
Klavdia: Απαντά εμμέσως σε όσους την κατηγορούν ότι δε στηρίζει τον Akyla
«Ο ΣΚΑΪ δεν ήθελε να μιλήσει με τη Σία Κοσιώνη» - Οι συζητήσεις με τον ΑΝΤ1
Survivor: Ακρωτηριάστηκε στο πόδι ο παίκτης που χτυπήθηκε από ταχύπλοο
Survivor: Παίκτης χτυπήθηκε από προπέλα ταχύπλοου - Σοκαρισμένος ο Λιανός
Άση Μπήλιου: «Μία από τις καλύτερες εβδομάδες του Μαΐου»
MasterChef 2026 - Καθολική ψηφοφορία: Ποιον στόχευσε η μπλε μπριγάδα;
Κρήτη: Σκληρές εικόνες από το σημείο που βρέθηκε αιμόφυρτη η 28χρονη
Έλαμψε με την παρουσία της στη γιορτή της ΑΕΚ, η Σοφία Μιλόσεβιτς
Ρία Ελληνίδου σε Δημήτρη Αλεξάνδρου: «Πες μου ημερομηνία να ραφτώ»
Kαλλιθέα: Σοκαριστικό βίντεο με τη γυναίκα να τρέχει τραυματισμένη να σωθεί
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δηλώσεις στην κάμερα του Breakfast@star

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Καραβάτου εξετάζει νέα επαγγελματικά βήματα, αλλά αποφεύγει να σχολιάσει δημόσια τις προτάσεις.
  • Δηλώνει ότι δεν θα μιλήσει για τις προτάσεις ή τις συζητήσεις που έχει, θεωρώντας το μη σωστό.
  • Εκφράζει θετική διάθεση για την ομάδα της, τονίζοντας τη χημεία με τους συνεργάτες της Χρήστο Φερεντίνο και Γιάννη Κορδώνη.
  • Αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο τηλεοπτικής συνεργασίας με την ραδιοφωνική της παρέα, χωρίς να επιβεβαιώνει σχέδια.
  • Διατηρεί διακριτική στάση απέναντι σε φήμες για το τηλεοπτικό της μέλλον, εστιάζοντας στη δουλειά της.

Στο επίκεντρο της τηλεοπτικής επικαιρότητας βρίσκεται ξανά η Κατερίνα Καραβάτου, με αφορμή τα σενάρια που τη θέλουν να εξετάζει νέα επαγγελματικά βήματα και πιθανές συνεργασίες για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.

Η παρουσιάστρια, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, κράτησε χαμηλούς τόνους και ξεκαθάρισε πως αποφεύγει συνειδητά να τοποθετείται δημόσια για συζητήσεις και προτάσεις που αφορούν το μέλλον της στην τηλεόραση.

«Δεν πρόκειται να κάνω ποτέ όπως δεν έκανα ποτέ, και νομίζω ότι αυτός είναι ένας τρόπος που με βοηθάει και να σκεφτώ καλύτερα και να είμαι καθαρή και να μπορώ να κάνω τη δουλειά μου εκεί που είμαι πάντα, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και 100%», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας τη στάση της απέναντι στη δημοσιότητα και τις φήμες.

«Δε θα μιλήσω για προτάσεις ή συζητήσεις»

Σε ερώτηση για το σενάριο που τη θέλει να βρίσκεται την επόμενη τηλεοπτική σεζόν σε συνεργασία με τον Χρήστο Φερεντίνο, πέρα από τη ραδιοφωνική τους συνύπαρξη, η Κατερίνα Καραβάτου κράτησε ακόμη πιο σαφή στάση, αποφεύγοντας να δώσει οποιαδήποτε πληροφορία.
«Να σας πω κάτι; Δεν πρόκειται να μιλήσω για τις προτάσεις που έχω ή τα πράγματα που συζητώ ή οτιδήποτε, γιατί δεν το θεωρώ σωστό», είπε, βάζοντας ξεκάθαρο όριο στις ερωτήσεις για τα επαγγελματικά της σχέδια.

Η τηλεοπτική «παρέα» και η χημεία που έχει δημιουργηθεί

Παρότι δε θέλησε να αποκαλύψει τίποτα για πιθανές μετακινήσεις ή συνεργασίες, η παρουσιάστρια δεν έκρυψε τη θετική της διάθεση για την ομάδα που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία δύο χρόνια, αναφερόμενη με ιδιαίτερη θέρμη στους συνεργάτες της.

Γ. Κορδώνης για Καραβάτου – Φερεντίνο: «Ξέρω τι θα γίνει τηλεοπτικά»

«Δύο χρόνια με τον Χρήστο και τον Γιάννη Κορδώνη έχουμε δημιουργήσει μια παρέα και μια ατμόσφαιρα που είναι πολύ ιδιαίτερη, πολύ μοναδική. Είναι μια πολύ τυχερή στιγμή για μένα που είμαι μαζί με αυτούς τους δύο ανθρώπους», σημείωσε, δίνοντας έμφαση στη σχέση εμπιστοσύνης και την καλή χημεία που έχει αναπτυχθεί.

Θα μεταφερθεί η συνεργασία και στην τηλεόραση;

Όταν ρωτήθηκε αν θα ήθελε αυτή η ραδιοφωνική παρέα να μεταφερθεί και τηλεοπτικά, η ίδια δεν απέκλεισε τίποτα, ωστόσο κράτησε τη δήλωσή της σε θεωρητικό επίπεδο.

Καραβάτου: Οι ξεκάθαρες δηλώσεις της για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν

«Σε μια ιδανική συνθήκη θα ήταν πάρα πολύ ωραίο για μένα να μπορώ να κάνω τη δουλειά που αγαπώ τόσο πολύ με ανθρώπους που εκτιμώ με αυτόν τον τρόπο και αγαπώ με αυτόν τον τρόπο», ανέφερε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο χωρίς όμως να επιβεβαιώνει κάποιο συγκεκριμένο πλάνο.

Η στάση της για το τηλεοπτικό μέλλον

Η Κατερίνα Καραβάτου με τις δηλώσεις της, επέλεξε για ακόμη μία φορά να κρατήσει διακριτική στάση απέναντι στα τηλεοπτικά σενάρια που τη θέλουν σε νέες συνεργασίες ή αλλαγές.

Χωρίς να επιβεβαιώνει ή να διαψεύδει, τόνισε ότι προτιμά να παραμένει συγκεντρωμένη στη δουλειά της, αποφεύγοντας να τοποθετηθεί για όσα βρίσκονται σε εξέλιξη.


Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΒΑΤΟΥ
 |
XΡΗΣΤΟΣ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ
 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΡΔΩΝΗΣ
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top