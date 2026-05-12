Στο επίκεντρο της τηλεοπτικής επικαιρότητας βρίσκεται ξανά η Κατερίνα Καραβάτου, με αφορμή τα σενάρια που τη θέλουν να εξετάζει νέα επαγγελματικά βήματα και πιθανές συνεργασίες για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.

Η παρουσιάστρια, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, κράτησε χαμηλούς τόνους και ξεκαθάρισε πως αποφεύγει συνειδητά να τοποθετείται δημόσια για συζητήσεις και προτάσεις που αφορούν το μέλλον της στην τηλεόραση.

«Δεν πρόκειται να κάνω ποτέ όπως δεν έκανα ποτέ, και νομίζω ότι αυτός είναι ένας τρόπος που με βοηθάει και να σκεφτώ καλύτερα και να είμαι καθαρή και να μπορώ να κάνω τη δουλειά μου εκεί που είμαι πάντα, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και 100%», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας τη στάση της απέναντι στη δημοσιότητα και τις φήμες.

«Δε θα μιλήσω για προτάσεις ή συζητήσεις»

Σε ερώτηση για το σενάριο που τη θέλει να βρίσκεται την επόμενη τηλεοπτική σεζόν σε συνεργασία με τον Χρήστο Φερεντίνο, πέρα από τη ραδιοφωνική τους συνύπαρξη, η Κατερίνα Καραβάτου κράτησε ακόμη πιο σαφή στάση, αποφεύγοντας να δώσει οποιαδήποτε πληροφορία.

«Να σας πω κάτι; Δεν πρόκειται να μιλήσω για τις προτάσεις που έχω ή τα πράγματα που συζητώ ή οτιδήποτε, γιατί δεν το θεωρώ σωστό», είπε, βάζοντας ξεκάθαρο όριο στις ερωτήσεις για τα επαγγελματικά της σχέδια.

Η τηλεοπτική «παρέα» και η χημεία που έχει δημιουργηθεί

Παρότι δε θέλησε να αποκαλύψει τίποτα για πιθανές μετακινήσεις ή συνεργασίες, η παρουσιάστρια δεν έκρυψε τη θετική της διάθεση για την ομάδα που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία δύο χρόνια, αναφερόμενη με ιδιαίτερη θέρμη στους συνεργάτες της.

«Δύο χρόνια με τον Χρήστο και τον Γιάννη Κορδώνη έχουμε δημιουργήσει μια παρέα και μια ατμόσφαιρα που είναι πολύ ιδιαίτερη, πολύ μοναδική. Είναι μια πολύ τυχερή στιγμή για μένα που είμαι μαζί με αυτούς τους δύο ανθρώπους», σημείωσε, δίνοντας έμφαση στη σχέση εμπιστοσύνης και την καλή χημεία που έχει αναπτυχθεί.

Θα μεταφερθεί η συνεργασία και στην τηλεόραση;

Όταν ρωτήθηκε αν θα ήθελε αυτή η ραδιοφωνική παρέα να μεταφερθεί και τηλεοπτικά, η ίδια δεν απέκλεισε τίποτα, ωστόσο κράτησε τη δήλωσή της σε θεωρητικό επίπεδο.

«Σε μια ιδανική συνθήκη θα ήταν πάρα πολύ ωραίο για μένα να μπορώ να κάνω τη δουλειά που αγαπώ τόσο πολύ με ανθρώπους που εκτιμώ με αυτόν τον τρόπο και αγαπώ με αυτόν τον τρόπο», ανέφερε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο χωρίς όμως να επιβεβαιώνει κάποιο συγκεκριμένο πλάνο.

Η στάση της για το τηλεοπτικό μέλλον

Η Κατερίνα Καραβάτου με τις δηλώσεις της, επέλεξε για ακόμη μία φορά να κρατήσει διακριτική στάση απέναντι στα τηλεοπτικά σενάρια που τη θέλουν σε νέες συνεργασίες ή αλλαγές.

Χωρίς να επιβεβαιώνει ή να διαψεύδει, τόνισε ότι προτιμά να παραμένει συγκεντρωμένη στη δουλειά της, αποφεύγοντας να τοποθετηθεί για όσα βρίσκονται σε εξέλιξη.



