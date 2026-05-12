Akylas: Διέρρευσαν πλάνα από την τελική πρόβα πριν τον Α' Ημιτελικό

Η αποκαλυπτική στιγμή της εμφάνισης του Akyla που θα καθηλώσει το κοινό

12.05.26 , 13:15 Ηλιούπολη: Δύο 17χρονες έπεσαν από 6ο όροφο - Νεκρή η μία κοπέλα
12.05.26 , 13:10 Ένα «ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΛΕΞΙΚΟ» με μεγάλο ενδιαφέρον - Το βιβλίο του Λευτέρη Κουσούλη
12.05.26 , 13:04 Τζένη Ζαχαροπούλου: Σπάνια εμφάνιση της ηθοποιού στα 85 της χρόνια
12.05.26 , 13:01 Εμμανουήλ Καραλής - Αναστασία Μαγαλιού: Βόλτα και shopping για το ζευγάρι
12.05.26 , 13:01 Στην Αθήνα ο Dr House Χιου Λόρι - Τα γυρίσματα στη Ρωμαϊκή Αγορά
12.05.26 , 13:00 Άση Μπήλιου: Τι δείχνει ο αστρολογικός χάρτης του Akyla για τη Eurovision
12.05.26 , 12:57 Δένδιας: Ουκρανικό το drone στη Λευκάδα - «Eξαιρετικά σοβαρό το θέμα»
12.05.26 , 12:31 Φτιάξτε παϊδάκια κοτόπουλο με χειροποίητη σάλτσα μπάρμπεκιου
12.05.26 , 12:17 Επίθεση αντιεξουσιαστών με ρόπαλα σε φοιτητές μέσα στο ΑΠΘ
12.05.26 , 12:03 Eurovision 2026: Άνοδος στα στοιχήματα για τον Akyla!
12.05.26 , 12:00 Πάρτι στην Καπνικαρέα! Εκεί που ο Akylas έπαιζε μουσική, πριν τη Eurovision
12.05.26 , 12:00 My fitness paradise: Ο βασικός εξοπλισμός για προπόνηση στο σπίτι
12.05.26 , 11:53 «Αφήστε τα όλα, έξω!»: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στο Ελ. Βενιζέλος
12.05.26 , 11:32 «Ξεσκονίστε το ΟΑΚΑ»: Όσα είδαν οι δημοσιογράφοι στην πρόβα του Akyla
12.05.26 , 11:24 Θάνος Παπαχάμος: «Έζησα κάτι συγκλονιστικό όταν βγήκε ο Akylas στη σκηνή»
Δείτε την τελική πρόβα του Akyla στην Eurovision 2026 / Βίντεο: Breakfast@star

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Α' ημιτελικός της Eurovision 2023 θα διεξαχθεί σήμερα στις 22:00 στη Βιέννη, με τον Akylas να εμφανίζεται τέταρτος.
  • Η τελική πρόβα του Akylas ήταν εντυπωσιακή και απέσπασε το μεγαλύτερο χειροκρότημα, κατατάσσοντάς τον στις πρώτες θέσεις των προγνωστικών.
  • Η εμφάνιση του Akylas περιλαμβάνει εντυπωσιακά ειδικά εφέ και διάδραση με το κοινό, με μήνυμα κατά του υπερκαταναλωτισμού.
  • Η σκηνική παρουσίαση περιλαμβάνει τρία δωμάτια και ένα γραφικό 3D σκηνικό, δημιουργώντας μια οπτικά καταιγιστική εμπειρία.
  • Ο Β' ημιτελικός θα πραγματοποιηθεί στις 14 Μαΐου και ο Μεγάλος Τελικός στις 16 Μαΐου.

Οδεύουμε προς την επίσημη έναρξη του 70ού διαγωνισμό της Eurovision, καθώς σήμερα στις 22:00, θα διεξαχθεί στη Βιέννη της Αυστρίας ο Α’ ημιτελικός, με την ελληνική συμμετοχή και τον Akylas να εμφανίζεται τέταρτος στη σκηνή, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Ferto».

Eurovision 2026: Είδαμε την πρόβα του Akyla - Πώς θα εμφανιστεί στη σκηνή;

Χθες, Δευτέρα 11 Μαΐου, πραγματοποιήθηκε η τελική πρόβα του Akyla, η οποία ήταν άκρως εντυπωσιακή, με τον καλλιτέχνη να παρουσιάζει επί σκηνής το concept της εμφάνισής του. 

Όπως αποκάλυψε στην κάμερα του Breakfast@star ο Σπύρος Κορωνάκης, συντάκτης του eurovisionfun.com, ο οποίος βρίσκεται στη Βιέννη, η χθεσινή πρόβα του Akyla απέσπασε ίσως το μεγαλύτερο χειροκρότημα, ενώ τα προγνωστικά έπειτα από τις χθεσινές τελικές πρόβες των συμμετεχόντων, τον κατατάσσουν στις πρώτες θέσεις του διαγωνισμού της Eurovision. Όπως ανέφερε ο ο Σπύρος Κορωνάκης: «Αυτό που είδαμε χθες μας άρεσε πάρα πολύ. Ήταν εντυπωσιακό. Ό,τι και να'χετε φανταστεί για την εμφάνιση του Akyla, είναι λίγο. Είναι τρία λεπτά που γίνεται συνέχεια κάτι. Τέλειώνει το σόου και θέλεις μετά να το ξαναδείς...».

Έπειτα από τα πλάνα της επίσημης πρόβας του Akyla, ο Ετεοκλής Παύλου σχολίασε ότι: «Είδαμε έναν Akyla φανταστικό, έναν Akyla o οποίος είχε διάδραση με το κοινό, παίζει με τον κόσμο, τους μιλάει... Όταν τηλεοπτικά δείτε αυτό που έχει ετοιμάσει ο Akylas και ο Φωκάς Ευαγγελινός, θα πάθετε σοκ!»

Και συνέχισε λέγοντας: «Τα τηλεοπτικά πλάνα είναι δέκα φορές καλύτερα, δέκα φορές περισσότερο θα σας αρέσει, γιατί βλέπουμε όλες τις λεπτομέρειες της σκηνικής παρουσίασης».

Έπειτα προχώρησε σε μία αποκάλυψη ο Ετεοκλής Παύλου, αναφέροντας ότι: «Ένα φανταστικό σκηνικό και μία αποκαλυπτική στιγμή είναι πριν διασχίσει ο Akylas το διάδρομο, την πασαρέλα, είναι στη μέση από έναν ανεμοστρόβιλο, υπάρχει ένας ανεμοστρόβιλος από πράγματα που κινείται γύρω από τον Αkyla, ο καλλιτέχνης είναι στη μέση και γύρω του όλα αυτά τα πράγματα που ζητάει γυρνάνε γύρω του. Τηλεοπτικά ο κόσμος θα δει κάτι που δε θα μπορεί να το εξηγήσει. Είναι ένα γραφικό 3D, το οποίο εγώ το θεωρώ ένα από τα πιο βασικά και από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία της εμφάνισής του».

Όπως αναφέρει η απεσταλμένη για το star.gr, Αθανασία Βογιάρη, η οποία παρακολούθησε την πρόβα του Α΄ημιτελικού: «Ο Φωκάς Ευαγγελινός, creative director της ελληνικής αποστολής, έχει ετοιμάσει μία εμφάνιση πολυσύνθετη, η οποία θα βγει πολύ θεαματική στην τηλεόραση. Το πολυσυζητημένο prop έχει τρία δωμάτια. Στο πρώτο, η Παρθένα Χοριζίδου, ως μία ελληνίδα γιαγιά, πλέκει μαζί με τον Αkyla και φορά πορτοκαλί και μαύρα. Ο επόμενος χώρος/δωμάτιο έχει ένα άγαλμα από την ελληνική αρχαιότητα. Στο τρίτο δωμάτιο βρίσκεται ο Χρήστος Νικολάου, ο οποίος είναι ντυμένος με χρυσή στολή και συμβολίζει τον απόλυτο πλούτο».

 

Πρόκειται για μία οπτικά καταιγιστική εμφάνιση, καθώς ειδικά εφέ δημιουργούν γύρω από τον καλλιτέχνη μια δίνη από αντικείμενα και χρήματα, όπου ο καλλιτέχνης προσπαθεί να τα πιάσει, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα κατά του υπερκαταναλωτισμού και της δίψας για υλικά αγαθά. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Υπενθυμίζουμε, ότι η σειρά εμφάνισης για τον Α' Ημιτελικό της Εurovision, διαμορφώνεται ως εξής:

  • Μολδαβία
  • Σουηδία 
  • Κροατία 
  • Ελλάδα 
  • Πορτογαλία 
  • Γεωργία
  • Φινλανδία
  • Μαυροβούνιο
  • Εσθονία 
  • Ισραήλ 
  • Βέλγιο
  • Λιθουανία
  • Σαν Μαρίνο 
  • Πολωνία 
  • Σερβία 

Ο Β’ ημιτελικός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 14 Μαΐου στις 22:00, ενώ η αυλαία της φετινής Eurovision θα «πέσει» το Σάββατο 16 Μαΐου στις 22:00 με τον Μεγάλο Τελικό, όπου θα διαγωνιστούν συνολικά 25 χώρες.

