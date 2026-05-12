Άσχημα είναι τα νέα για τον νεαρό παίκτη του reality επιβίωσης Survivor, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε ατύχημα στον Άγιο Δομίνικο.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ο παίκτης έκανε κατάδυση με ψαροντούφεκο, μαζί με έναν ακόμα συμπαίκτη του, εντός του ορίου, που απαγορεύονται οι βάρκες, στην περιοχή που γίνονται τα γυρίσματα του reality. Το ατύχημα έγινε ανοιχτά του νησιού Σαόνα εκτός διαδικασίας αγωνίσματος και γυρισμάτων.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ο παίκτης χτυπήθηκε κατά λάθος από προπέλα ταχύπλοου σκάφους, που πραγματοποιούσε τουριστική εκδρομή. Ο νεαρός υπέστη μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό του πόδι και σοβαρό τραυματισμό στον δεξιό αστράγαλο, τραυματισμοί που προκλήθηκαν από τις προπέλες των μηχανών. Φέρεται να έχασε και αρκετό αίμα, με την κατάστασή του να κρίνεται σοβαρή.

Ο συμπαίκτης του 22χρονου ήταν αυτός που κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον βγάλει από το νερό, όμως, σύμφωνα με πληροφορίες, αφού τα κατάφερε, υπέστη νευρικό κλονισμό και νοσηλεύεται και ο ίδιος.

Survivor: «Έχασε πολύ αίμα, ζει από θαύμα»

Ο πατέρας του νεαρού παίκτη μίλησε στο Mega και στην εκπομπή Buongiorno και μετέφερε όσα του είπαν από την παραγωγή του reality. Σύμφωνα, με όσα είπε, ο παίκτης κατά τη διάρκεια της κατάδυσης χρησιμοποίησε τη σημαδούρα που προβλέπεται να έχουν μαζί τους όταν κάνουν ψαροντούφεκο.

«Ήταν με ψαροτούφεκο. Πέρασε ένα σκάφος με δύο εξωλέμβιες μηχανές. Είχε και σημαδούρα. Άσχετα που γράφουν μερικοί ότι δεν είχε. Ήταν μπροστά κι άλλος παίκτης και το σκάφος χτύπησε με τις προπέλες και το γιο μου και τη σημαδούρα. Μετά έχασε αρκετό αίμα. Έκανε περίπου σαράντα λεπτά για να φτάσει στο νοσοκομείο. Έχασε κι άλλο αίμα στην πορεία. Το ότι έζησε είναι θαύμα», είπε.

Η μητέρα του, μιλώντας στον ΑΝΤ1 σημείωσε πως το παιδί της παλεύει για τη ζωή του.

«Είχε πάει με τον συμπαίκτη του για ψαροντούφεκο. Πήγε ένα σκάφος, υπήρχε και σημαδούρα και τα πάντα, και τον χτύπησε. Το αριστερό του πόδι κάτω από το γόνατο ακρωτηριάστηκε και το άλλο στον αστράγαλο έχει πολύ σοβαρά θέματα και θέλει χειρουργεία. Προς το παρόν παλεύουμε για τη ζωή μας. Πάει καλά, δόξα τω Θεώ. Επειδή είναι πολύ δυνατός, αλλά προς το παρόν κοιτάμε αυτό το κομμάτι», είπε.

Σύμφωνα με το noticiasenunclic.com, έλαβε άμεσα φροντίδα από το Εθνικό Σύστημα Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών 9-1-1 και μεταφέρθηκε στο Ιατρικό Κέντρο Central Romana, όπου παραμένει υπό εξειδικευμένη ιατρική παρακολούθηση.

«Δεν είναι σε θέση να επαναπατριστεί», λέει ο Άδωνις Γεωργιάδης

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας το πρωί της Τρίτης στην τηλεόραση του ΑΝΤ1 σημείωσε πως ο παίκτης δεν είναι σε θέση να επαναπατριστεί αυτή τη στιγμή και όπως είπε «είμαστε έτοιμοι να τον φέρουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή, όπως κάθε Έλληνα πολίτη».

Οι γονείς του 22χρονου θα βρεθούν αύριο στον Άγιο Δομίνικο, για να σταθούν στο πλευρό του παιδιού τους.

Το Πολεμικό Ναυτικό της Δομινικανής Δημοκρατίας έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του περιστατικού και κάτω από ποιες συνθήκες σημειώθηκε το ατύχημα.

Σχετικά με το ατύχημα, ο ΣΚΑΪ και η AcunMedya εξέδωσαν ανακοινώσεις με το κανάλι να γνωστοποιεί ότι αναστέλλεται η μετάδοση του παιχνιδιού.

Τόσο από την παραγωγή του reality επιβίωσης, όσο και από τον ΣΚΑΪ γίνεται το καλύτερο δυνατόν, για την υγεία του.

Όπως διευκρινίζεται από τον ΣΚΑΪ, «παρά το γεγονός ότι η παραγωγή του Survivor γίνεται αποκλειστικά υπό τον έλεγχο και την ευθύνη της Acun Medya, ο ΣΚΑΪ παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υγείας του συμμετέχοντα και θα συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στην περίθαλψή του, καθώς και στην όποια νοσηλεία και φροντίδα αποκατάστασης απαιτηθεί».

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του σταθμού:

«Ο ΣΚΑΪ ενημερώθηκε για το σοβαρό ατύχημα που είχε παίκτης του "Survivor" στον Άγιο Δομίνικο και εκφράζει τη λύπη και την αμέριστη συμπαράστασή του στον ίδιο και την οικογένειά του. Παρά το γεγονός ότι η παραγωγή του "Survivor" γίνεται αποκλειστικά υπό τον έλεγχο και την ευθύνη της Acun Medya, ο ΣΚΑΪ παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υγείας του συμμετέχοντα και θα συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στην περίθαλψή του, καθώς και στην όποια νοσηλεία και φροντίδα αποκατάστασης απαιτηθεί. Μέχρι να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του συμβάντος, αναστέλλεται η τηλεοπτική μετάδοση του συγκεκριμένου προγράμματος».