Τα κομψά γυαλιά ηλίου αποτελούν διαχρονικό staple κάθε γκαρνταρόμπας αφού ολοκληρώνουν και καθορίζουν κάθε outfit. Είναι το αξεσουάρ που μπορεί να κάνει ακόμη και το πιο απλό λευκό T-shirt ή τζιν παντελόνι να δείχνει elevated, ενώ παράλληλα αποτυπώνει τη διάθεση και την αισθητική ολόκληρου του look.

Αυτή τη σεζόν, οι τάσεις στα eyewear κινούνται ανάμεσα στη νοσταλγία και το μέλλον. Τα ’90s επιστρέφουν μέσα από sleek oval σκελετούς, οι oversized γραμμές αποκτούν dramatic διάσταση ενώ οι μάσκες με αθλητικές αναφορές μετατρέπονται στο πιο fashion-forward στοιχείο της καλοκαιρινής γκαρνταρόμπας.

Oversized σκελετοί

The bigger the better είναι το σύνθημα που επιστρέφει δυναμικά. Τα oversized γυαλιά χαρίζουν μια elevated αίσθηση ακόμη και στα πιο απλά σύνολα. Οι υπερβολικοί σκελετοί και οι γλυπτικές φόρμες που είδαμε στις πασαρέλες Α/Κ 2026 κινούνται ανάμεσα στο retro glamour και τον φουτουρισμό, μετατρέποντας τα γυαλιά ηλίου σε πρωταγωνιστικό στοιχείο κάθε outfit.

Συντάκτης άρθρου: Ντiάνα Γρηγοροπούλου