Αναστάτωση έχει προκαλέσει τις τελευταίες ώρες το σοβαρό ατύχημα που είχε παίκτης του Survivor στον Άγιο Δομίνικο, με την παραγωγή να προχωρά σε νέα επίσημη ανακοίνωση και τον Γιώργο Λιανό, τον παρουσιαστή του παιχνιδιού επιβίωσης να βρίσκεται σε ιδιαίτερα δύσκολη ψυχολογική κατάσταση μετά το περιστατικό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές, ο παίκτης τραυματίστηκε σοβαρά όταν τουριστικό ταχύπλοο τον χτύπησε ενώ έκανε ψαροντούφεκο, εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας του reality επιβίωσης.

Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά σταθερή, ενώ νοσηλεύεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση και βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Η νέα ανακοίνωση της Acun Medya για τα ατύχημα

Η παραγωγή του Survivor, μέσω επίσημης ανακοίνωσης, έδωσε διευκρινίσεις για το συμβάν, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Σε συνέχεια της αρχικής μας ανακοίνωσης σχετικά με το σοβαρό ατύχημα που είχε παίκτης του Survivor στον Άγιο Δομίνικο και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινή γνώμη αλλά και πρωτίστως απέναντι στον ίδιο τον παίκτη, κρίνουμε αναγκαίο να παραθέσουμε διευκρινίσεις αναφορικά με τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το ατύχημα φέρεται να έλαβε χώρα όταν τουριστικό σκάφος τραυμάτισε τον παίκτη, ο οποίος ψάρευε με ψαροντούφεκο εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας του ριάλιτι.

Από την πρώτη στιγμή υπήρξε άμεση κινητοποίηση για την παροχή βοήθειας και την ασφαλή μεταφορά του τραυματία, ενώ οι αρμόδιες λιμενικές αρχές διερευνούν τα αίτια του συμβάντος προκειμένου να εξακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες.

Ο παίκτης παραμένει στο νοσοκομείο σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση εκτός κινδύνου.

Με σεβασμό προς τον τραυματία και την οικογένειά του, παρακαλούμε για υπευθυνότητα και αποφυγή αναπαραγωγής ανακριβών πληροφοριών μέχρι την ολοκλήρωση της επίσημης διερεύνησης.

Δεσμευόμαστε για την άμεση ενημέρωσή σας σε σχέση με την εξέλιξη και διαλεύκανση του περιστατικού».

Σοκαρισμένος ο Γιώργος Λιανός από το ατύχημα στο Survivor

Το πρωί της Τρίτης 12 Μαϊου, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου αναφέρθηκε στο σοβαρό συμβάν μέσα από τη ραδιοφωνική του εκπομπή, αποκαλύπτοντας πως επικοινώνησε προσωπικά με τον Γιώργο Λιανό λίγες ώρες μετά το ατύχημα.

Όπως είπε, ο παρουσιαστής του Survivor είναι βαθιά σοκαρισμένος και θα απέχει προσωρινά από τη ραδιοφωνική εκπομπή τους.

«Έχει συμβεί κάτι από χθες βράδυ στο Survivor. Μίλησα με τον Γιώργο Λιανό χθες βράδυ γιατί τον έψαξα και με πήρε τηλέφωνο. Δεν είναι σε κατάσταση ο Γιώργος να βγει στην εκπομπή για 2-3 μέρες. Είναι σοκαρισμένος κι αυτός από όλο αυτό που έχει συμβεί. Είναι πάρα πολύ στενοχωρημένος.

Είναι δίπλα στον παίκτη… Ξέρουμε ο Γιώργος πόσο ευαίσθητος είναι και ότι όλο του το μυαλό είναι εκεί, όσο γίνεται να πηγαίνει καλά αυτό το παιδί. Κάνω αυτή την ανακοίνωση γιατί για κάποιες μέρες θα λείψει και θα ξαναβγεί όποτε νιώσει καλά», είπε χαρακτηριστικά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους συντελεστές της παραγωγής αλλά και στους τηλεθεατές του reality, ενώ όλοι περιμένουν νεότερα σχετικά με την πορεία της υγείας του παίκτη.