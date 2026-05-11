Η Ελένη Φουρέιρα μοιράστηκε στα social media φωτογραφία με τον τριών ετών γιο της, Ερμή, ο οποίος εμφανίζεται στο σπίτι φορώντας ποδοσφαιρική στολή. Το στιγμιότυπο δείχνει τον μικρό να ακολουθεί τα χνάρια του πατέρα του, Αλμπέρτο Μποτία, που ως γνωστόν είναι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής.

Στη φωτογραφία ο Ερμής ποζάρει ντυμένος με αθλητική εμφάνιση, σε μια ήρεμη οικογενειακή στιγμή που ανάρτησε η τραγουδίστρια. Η Ελένη Φουρέιρα επιλέγει τα τελευταία χρόνια να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τη δημοσιότητα, ωστόσο κατά διαστήματα μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά της με τον γιο της.

Η Ελένη Φουρέιρα και ο Αλμπέρτο Μποτία είναι μαζί από το 2017. Ο γιος τους γεννήθηκε τον Φεβρουάριο του 2023.

Το όνομά του αποκαλύφθηκε επίσημα την ημέρα της βάπτισής του, τον Ιούνιο του 2024. Το μυστήριο έγινε σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο σε πολυτελές θέρετρο της Παραλιακής, με το όνομα «Ερμής» να κλέβει τις εντυπώσεις για την αρχαιοελληνική του αίγλη και τη συμβολική του σημασία.

Η Ελένη Φουρέιρα έχει μοιραστεί σε συνεντεύξεις της πόσο πολύ άλλαξε η κοσμοθεωρία της μετά τη μητρότητα. Δηλώνει πως ο γιος της είναι η απόλυτη προτεραιότητα και το «μεγαλύτερο επίτευγμα» της ζωής της!