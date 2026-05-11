Ελένη Φουρέιρα: Ο γιος της Ερμής είναι ήδη άσος στην μπάλα!

Το super cute ενσταντανέ που πόσταρε η ποπ σταρ

Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Η Ελένη Φουρέιρα ποστάρει συχνά βιντεάκια του μικρού Ερμή

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελένη Φουρέιρα δημοσίευσε φωτογραφία με τον τριών ετών γιο της, Ερμή, ντυμένο με ποδοσφαιρική στολή.
  • Ο Ερμής ακολουθεί τα χνάρια του πατέρα του, Αλμπέρτο Μποτία, επαγγελματία ποδοσφαιριστή.
  • Η Ελένη Φουρέιρα κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τη δημοσιότητα, αλλά μοιράζεται στιγμές με τον γιο της.
  • Ο γιος τους γεννήθηκε τον Φεβρουάριο του 2023 και το όνομά του αποκαλύφθηκε τον Ιούνιο του 2024.
  • Η Ελένη δηλώνει ότι η μητρότητα έχει αλλάξει την κοσμοθεωρία της και ο γιος της είναι η απόλυτη προτεραιότητά της.

Η Ελένη Φουρέιρα μοιράστηκε στα social media φωτογραφία με τον τριών ετών γιο της, Ερμή, ο οποίος εμφανίζεται στο σπίτι φορώντας ποδοσφαιρική στολή. Το στιγμιότυπο δείχνει τον μικρό να ακολουθεί τα χνάρια του πατέρα του, Αλμπέρτο Μποτία, που ως γνωστόν είναι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής.

Φωτογραφία Instagram

Στη φωτογραφία ο Ερμής ποζάρει ντυμένος με αθλητική εμφάνιση, σε μια ήρεμη οικογενειακή στιγμή που ανάρτησε η τραγουδίστρια. Η Ελένη Φουρέιρα επιλέγει τα τελευταία χρόνια να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τη δημοσιότητα, ωστόσο κατά διαστήματα μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά της με τον γιο της.

Η ανάρτηση της Ελένης Φουρέιρα /Φωτογραφία Instagram

Η Ελένη Φουρέιρα και ο Αλμπέρτο Μποτία είναι μαζί από το 2017. Ο γιος τους γεννήθηκε τον Φεβρουάριο του 2023

Το όνομά του αποκαλύφθηκε επίσημα την ημέρα της βάπτισής του, τον Ιούνιο του 2024. Το μυστήριο έγινε σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο σε πολυτελές θέρετρο της Παραλιακής, με το όνομα «Ερμής» να κλέβει τις εντυπώσεις για την αρχαιοελληνική του αίγλη και τη συμβολική του σημασία. 

Ελένη Φουρέιρα για τον γιο της: «Μόλις ακούω τη φωνή του, γειώνομαι»

Η Ελένη Φουρέιρα έχει μοιραστεί σε συνεντεύξεις της πόσο πολύ άλλαξε η κοσμοθεωρία της μετά τη μητρότητα. Δηλώνει πως ο γιος της είναι η απόλυτη προτεραιότητα και το «μεγαλύτερο επίτευγμα» της ζωής της!

