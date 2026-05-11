Το Star φέρνει στο φως νέα αποκλειστικά στοιχεία για το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Όπως όλα δείχνουν, το νησί είχε χαρτογραφηθεί από τους χειριστές του μη επανδρωμένου συστήματος.

Όπως αποκάλυψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star ο διευθυντής σύνταξης Ηλίας Παπανικολάου, το ντρόουν τύπου Magura V5, ουκρανικής προέλευσης, έχει επάνω όχι ένα αλλά δύο δορυφορικά συστήματα. Η δορυφορική σύνδεση Α αφορά τη λήψη του στίγματος στο οποίο βρίσκεται, μέσω του κλασικού GPS. Η δορυφορική σύνδεση Β αφορά τον έλεγχο της πορείας εξ αποστάσεως και την αναμετάδοση εικόνας στον χειριστή από τις ενσωματωμένες κάμερες.

Δύο δορυφορικά συστήματα στο drone

Αν, για κάποιο λόγο, χαθεί η δορυφορική σύνδεση Β, το ντρόουν πηγαίνει και «κρύβεται» σε προαποθηκευμένα σημεία. Η σπηλιά στη Λευκάδα ήταν τέτοιο σημείο. Άρα είχε προηγηθεί χαρτογράφηση. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος από το έδαφος είχε προεπιλέξει το συγκεκριμένο σημείο ως καταφύγιο. Ποιος ξέρει σε πόσα άλλα νησιά ή βραχονησίδες μας μπορεί να έχει συμβεί το ίδιο.

Υπό προϋποθέσεις, το ντρόουν αυτοκαταστρέφεται

Αν χαθεί και η δορυφορική σύνδεση Α, το συγκεκριμένο ντρόουν διαθέτει σύστημα αυτοκαταστροφής. Δηλαδή πρόκειται για μια κινούμενη, «τυφλή» θαλάσσια βόμβα.

Σύστημα αυτοκαταστροφής στο drone

Κρίσιμο ανοιχτό θέμα παραμένει ο ρόλος των δύο Βούλγαρων «ψαράδων», που όλως τυχαίως ψάρευαν πάνω από το «καρτέρι» του ντρόουν. Σύμφωνα με πληροφορίες θεωρούνται άξιοι διερεύνησης. Δεν υπάρχει ενημέρωση πάντως αν βρέθηκαν και κατέθεσαν στο πλαίσιο της δικογραφίας που έχει σχηματίσει το Λιμενικό.

