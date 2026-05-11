Ο Αναστάσης Ροϊλός δεν συνηθίζει να μιλά συχνά για την προσωπική του ζωή. Όταν όμως το κάνει, οι δηλώσεις του αποκτούν πάντα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο γνωστός ηθοποιός επιλέγει να τοποθετείται με ειλικρίνεια και χωρίς φίλτρα.

Αυτή τη φορά, μέσα από την παρουσία του στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, έκανε μια εξομολόγηση που προκάλεσε αίσθηση, αφού αναφέρθηκε ανοιχτά στο γεγονός ότι δεν έχει γίνει πατέρας.

Με αφορμή τον ρόλο του στη σειρά «Μπαμπά σ’ αγαπώ», ο αγαπημένος πρωταγωνιστής μίλησε για το πώς αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο της πατρότητας, αφήνοντας να φανεί πως η επαγγελματική του πορεία και οι έντονοι ρυθμοί της ζωής του ήταν τελικά εκείνοι που τον κράτησαν μακριά από τη δημιουργία οικογένειας.

«Δεν προλαβαίνω να γίνω μπαμπάς αυτή την περίοδο», είπε χαρακτηριστικά, παραδεχόμενος πως μέχρι σήμερα η δουλειά είχε πάντα πρωταγωνιστικό ρόλο στη ζωή του. Μάλιστα, ο ίδιος τόνισε ότι θεωρεί τεράστια ευθύνη το να φέρεις ένα παιδί στον κόσμο, εξηγώντας πως για εκείνον η ουσιαστική παρουσία ενός γονιού στη ζωή του παιδιού είναι αδιαπραγμάτευτη.

Αναστάσης Ροϊλός πέταξε μια ατάκα γεμάτη νόημα: «Γι’ αυτό δεν μπόρεσα να γίνω μπαμπάς»



Ο ηθοποιός δεν έκρυψε πως απολαμβάνει τη συντροφιά των παιδιών, ωστόσο θεωρεί πως ένας άνθρωπος πρέπει να είναι πραγματικά έτοιμος πριν αποκτήσει οικογένεια. Όπως εξήγησε, όταν έρθει ένα παιδί στη ζωή σου, χρειάζεται να αφήσεις πίσω πολλά από τα προσωπικά σου «θέλω» και να αφιερωθείς ολοκληρωτικά σε αυτό.



Ωστόσο, η συζήτηση δεν σταμάτησε εκεί. Ο Αναστάσης Ροϊλός αναφέρθηκε και στις δύσκολες εμπειρίες που έχει ζήσει στο θέατρο, μιλώντας ανοιχτά για την τοξικότητα που υπάρχει στον χώρο.

«Σίγουρα το #metoo βοήθησε το θέατρο. Αυτό που έχει ειπωθεί πολλές φορές και συμφωνώ, είναι ότι αυτά υπάρχουν παντού. Μην νομίζει κάποιος ή μην τολμήσει κάποιος να πει ότι "όχι βρε παιδιά, στον δικό μας χώρο δεν γίνονται". Γίνονται παντού. Απλώς ο δικός μας χώρος, επειδή φαίνεται νοιάζονται. Σε κυνηγάνε και θα βγάλουν τα καλά σου αλλά κυρίως τα κακά σου. Επειδή είναι ένα ανθρώπινο πρόβλημα, και όχι ένα πρόβλημα του χώρου, πήρε δημοσιότητα και καλώς πήρε δημοσιότητα».

Συμπλήρωσε λέγοντας: «Γενικά μετά ξεκίνησε μία κατάσταση νομίζω που όλοι είναι λίγο πιο προσεκτικοί. Και αυτό είναι καλό. Η τοξικότητα θεωρώ ότι έχει πάρα, μα πάρα πολλές μορφές. Έχω βρεθεί απέναντι σε διαφόρων ειδών τοξικές συμπεριφορές. Από όλα νιώθω ότι έχω μάθει. Δεν με έχει καταβάλει κάτι».

Η εξομολόγηση για τα πρώτα του βήματα σην υποκριτική και τη συμπεριφορά που τον πλήγωσε

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η αποκάλυψη που έκανε για μια δυσάρεστη εμπειρία που είχε στα πρώτα του βήματα. Όπως περιέγραψε, όταν ήταν ακόμη νέος και άγνωστος ηθοποιός, είχε βρεθεί σε γνωστό θέατρο για να καλέσει συναδέλφους του σε παράσταση όπου συμμετείχε. Εκεί, όμως, συνάντησε μια ψυχρή και απόμακρη συμπεριφορά που δεν ξέχασε ποτέ.

Ο ίδιος παραδέχτηκε πως έχει βρεθεί αρκετές φορές απέναντι σε κακές συμπεριφορές, όμως υποστήριξε ότι μέσα από αυτές τις εμπειρίες κατάφερε να μάθει και να δυναμώσει. Παράλληλα, εξήγησε πως σήμερα οι άνθρωποι στον καλλιτεχνικό χώρο είναι πιο προσεκτικοί, κάτι που θεωρεί θετικό.

Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Με έστειλαν κάποτε συστημένο ως νέο σκηνοθέτη, που έκανα ένα μονόλογο στην Αθήνα, στο θέατρο Πορεία, που είχε πάρει και πολύ καλές κριτικές. Και τους ευχαριστώ τους ανθρώπους που γράψαν καλά. Ήμουν ένας νέος ηθοποιός μεν, άγνωστος δε. Και με στέλνουν συστημένο να καλέσω κάποιους ηθοποιούς, γνωστούς τότε από την τηλεόραση, στην παράσταση. Εγώ ήμουνα "όχι, ντρέπομαι, δεν θέλω, δεν αυτό, δεν μπορώ τώρα να πάω". Εν τέλει, πήγα. Πήγα και πήρα μία συμπεριφορά τόσο απόμακρη και τόσο κακή, που το πρώτο πράγμα που είπα, φεύγοντας από εκείνο το θέατρο που πήγα, τους είδα στην παράσταση και τους κάλεσα μετά στη δική μου παράσταση, ήταν: 'Αν ποτέ γίνεις γνωστός, δεν θα κάνεις άνθρωπο να νιώσει έτσι ούτε κατά διάνοια. Όσο Όσο κουρασμένος να είσαι»!

Αναστάσης Ροϊλός:«Όλα δεν είναι όλα για πούλημα»

Ο Αναστάσης Ροϊλός παραδέχτηκε ότι τον ενόχλησαν οι φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν πρόσφατα με τον ίδιο και τη σύντροφό του, Στέλλα Ψαρουδάκη, καθώς τα δυο χρόνια σχέσης τους, εκείνοι είχαν επιλέξει να κρατήσουν αυτό το κομμάτι μακριά από τα φώτα.

«Με ενόχλησαν οι φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν με τη σύντροφό μου. Γιατί εμείς δε δώσαμε ποτέ στοιχεία… Καταλαβαίνω ότι στη δουλειά μας, από ένα σημείο και μετά είναι αδύνατο να κρατήσεις κάποια πράγματα κρυφά. Όσο μπορέσαμε να το προστατεύσουμε είναι καλό. Τώρα σίγουρα περνάει σε μια άλλη φάση όταν βγαίνει μια πληροφορία.

Από εκεί και πέρα, προσπαθώ, λέω εντάξει, και τι έγινε… Απλώς ο καθένας το διαχειρίζεται διαφορετικά. Δεν κρίνω κάποιον που μπορεί να προβάλλει την προσωπική του ζωή. Για μένα όμως, είναι ένα κομμάτι που θεωρώ ότι είναι μια ασφάλεια, το να γυρνάω κάπου και να είμαστε κάτι άλλο, να είναι κάτι δικό μου. Δεν είναι όλα για πούλημα. Όταν το κάνει κάποιος τρίτος, όταν θες ο ίδιος να το προβάλλεις, δεν υπάρχει πρόβλημα».