Ημέρα 39η και ο Bulletproof Metamorphosis συνεχίζει το ταξίδι στην Ελλάδα με τα πόδια

Σε έναν επαρχιακό δρόμο έξω από τη Βιέννη, με κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο του Σβέχατ και επόμενο σταθμό την Μπρατισλάβα, ο Bulletproof Metamorphosis, κατά κόσμον Άκης, συνεχίζει ασταμάτητα τη διαδρομή του μέχρι να φτάσει στην Ελλάδα. Το star.gr τον πέτυχε τηλεφωνικά, ενώ ακόμη περπατούσε, έχοντας ήδη διανύσει περίπου 40 χιλιόμετρα.

Το μεγάλο ταξίδι του ξεκίνησε στις 30 Μαρτίου από την Κολωνία της Γερμανίας, όπου ζει και εργάζεται τα τελευταία χρόνια ως μάγειρας. Solo traveler και πεζός θα διανύσει μια απόσταση 2.200 χλμ. μέχρι τον τελικό προορισμό: τη Θεσσαλονίκη, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε.

Σκοπός του ταξιδιού είναι ένας: να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα κατά των εθισμών και υπέρ της αναγέννησης. Ο ίδιος μας μίλησε ανοιχτά για τη δύσκολη περίοδο της ζωής του με σοβαρούς εθισμούς (αλκοόλ, ναρκωτικά και τζόγο), την οποία κατάφερε να αντιμετωπίσει μέσα από ριζική αλλαγή του τρόπου ζωής του.

«Η αλλαγή δεν ήρθε εύκολα. Έβαλα τον εαυτό του σε ακραία πειθαρχία: πρωινό ξύπνημα, προπονήσεις, τρέξιμο, βάρη, δουλειά, ελάχιστο κενό χρόνο», εξομολογήθηκε.

Όταν ένιωσε ότι είχε σταθεί ξανά στα πόδια του, γεννήθηκε η ιδέα για αυτή τo μεγάλο ταξίδι του. Αρχικά σκέφτηκε να τρέξει μέχρι την Ελλάδα, όμως σύντομα κατάλαβε ότι κάτι τέτοιο απαιτούσε ολόκληρη ομάδα υποστήριξης. Έτσι αποφάσισε να περπατήσει.

«Όταν θέλεις να τιμήσεις κάτι, το κάνεις και με ένα περπάτημα. Και για μένα αυτό ήταν μια δεύτερη ευκαιρία για ζωή. Μια αναγέννηση».

Ο Bulletproof Metamorphosis μοιράζεται στο Tik Tok την πορεία του, γιατί, όπως λέει, θέλει το μήνυμα να φτάσει όσο πιο μακριά γίνεται.

«Θέλω να το δει έστω και ένας άνθρωπος που παλεύει... Δεν μπορείς να φανταστείς τι μηνύματα και τι καταθέσεις ψυχής παίρνω από ανθρώπους που δε γνωρίζω καν. Μου γράφουν όλη την ιστορία τους», ανέφερε.

Bulletproof Metamorphosis: Η μετακίνηση και οι δυσκολίες στη διαδρομή

Καθημερινά προσπαθεί να καλύπτει περίπου 40 με 45 χιλιόμετρα, ενώ κάθε τέσσερις ή πέντε ημέρες μειώνει λίγο τον ρυθμό του για ενεργή αποκατάσταση. Όπως εκτιμά, έχει ήδη φτάσει περίπου στα μισά της διαδρομής και υπολογίζει ότι θα χρειαστεί άλλες 37 ημέρες για να φτάσει στην Ελλάδα, πιθανότατα στις αρχές ή τα μέσα Ιουνίου.

Η επιλογή των δρόμων δεν είναι απλή. Δε χρησιμοποιεί αυτοκινητόδρομους και κινείται κυρίως σε επαρχιακές διαδρομές, διπλής κατεύθυνσης, οι οποίες πολλές φορές αποδεικνύονται πιο επικίνδυνες.

Η πορεία του Bulletproof Metamorphosis περνάει κυρίως από επαρχιακούς δρόμους

Προσπαθεί να κινείται όσο γίνεται πάνω σε φυσικούς άξονες και ιστορικά μονοπάτια. Στην αρχή ακολούθησε τον Ρήνο, ενώ στη συνέχεια κινήθηκε κοντά στον Δούναβη. Όπως περιέγραψε, σε αρκετά σημεία έχει περπατήσει πάνω σε αρχαία ρωμαϊκά μονοπάτια, με πινακίδες που υποδεικνύουν τις ιστορικές διαδρομές.

Για την πλοήγηση χρησιμοποιεί δύο βασικά εργαλεία: το Komoot και το Google Maps. Παρότι ξεκίνησε με συνδυαστική χρήση, στην πράξη έχει καταλήξει να εμπιστεύεται περισσότερο το Google Maps που αποδείχθηκε πιο σταθερό και ακριβές, ακόμη και σε δύσβατες περιοχές.

Bulletproof Metamorphosis: Η διαμονή και το φαγητό στο μακρύ ταξίδι

Όλο το εγχείρημα του Bulletproof Metamorphosis βασίζεται στα απολύτως απαραίτητα. Στην πλάτη του κουβαλά ένα σακίδιο, μέσα στο οποίο βρίσκονται όλα τα απαραίτητα για την καθημερινή επιβίωση του: ρούχα, εξοπλισμός και προσωπικά αντικείμενα.

Αν και αρχικά είχε σκεφτεί μια πιο «αυτόνομη» προσέγγιση χωρίς διανυκτέρευση σε κατάλυμα, τελικά διαπίστωσε ότι αυτό δεν ήταν εφικτό. Έτσι, επιλέγει να διανυκτερεύει καθημερινά σε καταλύματα, ώστε να μπορεί να κάνει μπάνιο, να ξεκουράζεται, να στεγνώνει τον εξοπλισμό του και να ξεκινά πάλι την επόμενη ημέρα.

Από την άλλη, η διατροφή του δε βασίζεται σε γεύματα εστιατορίου, αλλά κυρίως σε κονσέρβες, μπάρες ενέργειας και τρόφιμα από σούπερ μάρκετ.

Bulletproof Metamorphosis: «Το πιο δύσκολο κομμάτι έρχεται στη Σερβία»

Αν και μέχρι στιγμής δεν έχει νιώσει πραγματικό φόβο στην Ευρώπη, όπως μας είπε, θεωρεί πως το πιο δύσκολο κομμάτι ξεκινά από τη Σερβία και μετά.

Έχει κάνει τη συγκεκριμένη διαδρομή και με αυτοκίνητο στο παρελθόν και γνωρίζει πως έξω από τα αστικά κέντρα οι συνθήκες αλλάζουν: μεγαλύτερη εγκληματικότητα, πιο απομονωμένες περιοχές, αδέσποτα ή άγρια ζώα, λιγότερες υποδομές.

«Μέχρι εδώ ήταν το στάδιο προσαρμογής. Τα δύσκολα έρχονται μετά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Για εκείνον, όμως, το ταξίδι δεν είναι απλώς μια γεωγραφική διαδρομή. Είναι μια προσωπική δοκιμασία, ένα ισχυρό μήνυμα που θέλει να ακουστεί σε κάθε κατεύθυνση.