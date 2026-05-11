Παρατάθηκε η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων στην Ελλάδα

Αλλά έως την ολοκλήρωση των υποθέσεων που ήδη χειρίζονται

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.05.26 , 18:16 Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ
11.05.26 , 18:08 Μορφούλα Ιακωβίδου: «Έγινε δύο -τρεις φορές η πρόταση γάμου»
11.05.26 , 18:07 Αδωνις Γεωργιάδης: Δεν είμαι εγώ στη φωτογραφία «σε τρυφερό τετ α τετ»
11.05.26 , 18:02 Eurovision 2026: Ο Akylas με αέρα νικητή - «Γκρέμισε» τη σκηνή της Βιέννης!
11.05.26 , 17:44 Τραγωδία σε γάμο: Ο γαμπρός σκότωσε τη νύφη στο γαμήλιο γλέντι
11.05.26 , 17:33 Ανδρουλάκης για Πόθεν Έσχες: Ζητά διόρθωση για τραπεζικούς λογαριασμούς
11.05.26 , 17:30 Τίνα Μεσσαροπούλου για Γιώργο Μυλωνάκη: «Ο σύζυγός μου είναι μαχητής»
11.05.26 , 17:22 Eurovision 2026: Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες από το Τιρκουάζ Χαλί
11.05.26 , 16:51 Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί κουλούρια της εταιρείας Τsanos
11.05.26 , 16:45 Παρατάθηκε η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων στην Ελλάδα
11.05.26 , 16:19 MasterChef 2026: «Θα ανακοινώσουμε κάποιες πάρα πολύ σημαντικές αλλαγές»
11.05.26 , 16:11 «Τόσο Πολύ», το νέο πρωτότυπο έργο της Μυρτώς Παπαχριστοφόρου
11.05.26 , 16:09 Από τη Γερμανία στην Ελλάδα με τα πόδια - Ένα solo ταξίδι με ισχυρό μήνυμα
11.05.26 , 15:42 Νέο χωροταξικό για τον τουρισμό: Τι αλλάζει για νησιά και ξενοδοχεία
11.05.26 , 15:38 Εκτός ΜΕΘ ο Γιώργος Μυλωνάκης: Θα μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης
«Ο ΣΚΑΪ δεν ήθελε να μιλήσει με τη Σία Κοσιώνη» - Οι συζητήσεις με τον ΑΝΤ1
Εκτός ΜΕΘ ο Γιώργος Μυλωνάκης: Θα μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης
Πηνελόπη Πλάκα – Τόλης Παπαδημητρίου: Το νέο ειδύλλιο που συζητιέται
Πρέλεβιτς: Γέννησε δίδυμα- Είναι στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών
Έλαμψε με την παρουσία της στη γιορτή της ΑΕΚ, η Σοφία Μιλόσεβιτς
Πατρίτσια Μίλικ Περιστέρη: Γέννησε το πρώτο της παιδί - Τα πρώτα της λόγια
Τραγωδία σε γάμο: Ο γαμπρός σκότωσε τη νύφη στο γαμήλιο γλέντι
Eurovision 2026: Ο Akylas με αέρα νικητή - «Γκρέμισε» τη σκηνή της Βιέννης!
Κατερίνα Καινούργιου: «Είχα φτάσει 84 κιλά. Θα με βλέπετε με μίντι»
Ποιοι θα παίρνουν κάθε μήνα voucher για ψώνια από το σούπερ μάρκετ
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία Ευρωκίνηση/Τ. Μπόλαρη
Πρώτη Δημοσίευση: 11.05.26, 16:45
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινική δίωξη για κακουργήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (βίντεο Star)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τη διετή παράταση της θητείας τριών Ευρωπαίων εισαγγελέων στην Ελλάδα.
  • Οι εισαγγελείς Πόπη Παπανδρέου, Χαρίκλεια Θάνου και Διονύσης Μουζάκης θα παραμείνουν στις θέσεις τους έως την ολοκλήρωση των υποθέσεων που χειρίζονται.
  • Η απόφαση ελήφθη κατά τη σημερινή συνεδρίαση του ΑΔΣ, που έκρινε αναγκαία τη συνέχιση της θητείας τους.
  • Η αρχική απόφαση του Κολλεγίου των Ευρωπαίων Εισαγγελέων προέβλεπε πενταετή θητεία.

Της Τασούλας Παπανικολάου  

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τη διετή παράταση της θητείας των εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλειας Θάνου και Διονύση Μουζάκη, οι οποίοι υπηρετούν στο ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Κλήση για κακούργημα σε βουλευτές από λάθος!

Kατά τη σημερινή συνεδρίασή του, το ΑΔΣ έκρινε πως οι τρεις εισαγγελικοί λειτουργοί θα πρέπει να παραμείνουν στις θέσεις τους έως την ολοκλήρωση των υποθέσεων που ήδη χειρίζονται - όπως του ΟΠΕΚΕΠΕ - και όχι για πενταετή θητεία, όπως είχε αποφασίσει το Κολλέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Την ενοχή και των 13 κατηγορούμενων ζήτησε η Ευρωπαία Εισαγγελέας

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ
 |
ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΣΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 |
ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ
 |
ΟΠΕΚΕΠΕ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top