Της Τασούλας Παπανικολάου

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τη διετή παράταση της θητείας των εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλειας Θάνου και Διονύση Μουζάκη, οι οποίοι υπηρετούν στο ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Kατά τη σημερινή συνεδρίασή του, το ΑΔΣ έκρινε πως οι τρεις εισαγγελικοί λειτουργοί θα πρέπει να παραμείνουν στις θέσεις τους έως την ολοκλήρωση των υποθέσεων που ήδη χειρίζονται - όπως του ΟΠΕΚΕΠΕ - και όχι για πενταετή θητεία, όπως είχε αποφασίσει το Κολλέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων.