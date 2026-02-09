LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας

«Ελλάδα – Τουρκία σε συνθήκες άγριας Δύσης»

Στην εκπομπή LEADERS στις 9.2.2026 με τον Ηλία Παπανικολάου, ο καθηγητής Γεωπολιτικής της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, Κωνσταντίνος Γρίβας, αναλύει τι να περιμένουμε από την επικείμενη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν, γιατί η Τουρκία θα εντείνει τις πιέσεις της προσπαθώντας να επιβάλει την κυριαρχία της και γιατί η Ελλάδα πρέπει να παίξει ρόλο «κόφτη» στην Άγκυρα. Σε ό,τι αφορά τις ΗΠΑ, εξηγεί τι επιδιώκουν στο νέο διεθνές περιβάλλον και αν υπάρχει περίπτωση να οδηγηθούμε σε πολεμική σύγκρουση ανάμεσα σε Αμερική και Κίνα.
Ο διευθυντής σύνταξης του Geopolitico.gr, Χρήστος Κωνσταντινίδης, περιγράφει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ιστορία με την απελευθέρωση Έλληνα ομογενή ιερωμένου στην Οδησσό από στρατολογικό κέντρο στην Ουκρανία, μετά από κινητοποίηση της ομογένειας, του ελληνικού προξενείου και ισραηλινού παράγοντα.

