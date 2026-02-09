Η ατζέντα της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν στην Άγκυρα

«Κλείδωσαν» η ατζέντα της συζήτησης Μητσοτάκη - Ερντογάν την Τετάρτη στην Άγκυρα, αλλά και οι υπουργοί που θα συνοδεύσουν τον Πρωθυπουργό για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας. Η Αθήνα δεν έχει υψηλές προσδοκίες, ενώ ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να θέσει στον Τούρκο πρόεδρο το θέμα των παράνομων NAVTEX, αλλά και να εξηγήσει τον ελληνικό σχεδιασμό για το Αιγαίο. 

Στις 11 Φεβρουαρίου η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

Στο «Λευκό Παλάτι» της Άγκυρας  η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν     


Στην πρώτη τετ-α-τετ συναντηση που θα έχουν Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν την Τετάρτη στην Άγκυρα θα έχουν μαζί μόνο τους ΥΠΕΞ Γεραπετρίτη και Φιντάν και τους διπλωματικούς τους συμβούλους. Η συζήτηση θα είναι ανοιχτή. 

Η ελληνική πλευρά δε θεωρεί ότι μπορεί να γίνει πρόοδος για τη βασική διαφορά, για ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα. Ο κ. Μητσοτάκης όμως θα μιλήσει στον Τούρκο πρόεδρο για τις προκλητικές NAVTEX και θα εξηγήσει τον ελληνικό θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και τα θαλάσσια πάρκα που προκάλεσαν εκνευρισμό στην Άγκυρα. Η Αθήνα περιμένει να ακούσει παράπονα για τον αποκλεισμό της γείτονος από το ευρωπαϊκό αμυντικό εξοπλιστικό πρόγραμμα SAFE, αλλά και για τη σχέση μας με το Ισραήλ. 

Νέες προκλήσεις Τσελίκ με επίθεση και κατά Δένδια πριν τη συνάντηση   

Ο αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΡ φρόντισε να δυναμιτίσει το κλίμα  με δηλώσεις του ότι »η απειλή προς την Τουρκία είναι κάτι ανύπαρκτο, που δεν χαρακτηρίζεται ούτε καν κωμικό», όπως και για «δημοσιεύματα σχετικά με τον εξοπλισμό νησιών που, θα έπρεπε να είναι αποστρατικοποιημένα, καθώς και οι ακραίες δηλώσεις μελών του ελληνικού υπουργικού συμβουλίου, όπως στην περίπτωση του Νίκου Δένδια, που στοχοποιούν ευθέως την Τουρκία, δημιουργούν αρνητικό κλίμα και επιφέρουν δυσμενείς συνέπειες». 

 Ενόψει του ραντεβού πάντως  ο κ. Μητσοτάκης ενημέρωσε σήμερα τηλεφωνικά τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη για την ατζέντα του, ενώ θα συζητηθούν επίσης περιφερειακά θέματα και η θετική ατζέντα. 

Ποιοι υπουργοί θα ταξιδέψουν στην Άγκυρα με τον πρωθυπουργό

Θέση στο τραπέζι του Ανωτάτου Συμβουλίου αναμένεται να έχουν από ελληνικής πλευράς οι υπουργοί Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας. 

Οι υπουργοί που θα συμμετάσχουν στη συνάντηση στην Άγκυρα

Οι υπουργοί που θα συμμετάσχουν στη συνάντηση στην Άγκυρα  

Γιατί δε θα παραστεί ο Ν. Δένδιας που υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με την Ινδία 

Ο υπουργός Εθνικής Αμύνης Νίκος Δένδιας δε θα βρίσκεται στη συνεδρίαση του ΑΣΣ  καθώς την Τετάρτη θα βρίσκεται στη Σύνοδο Υπουργών Άμυνας της ΕΕ και την Πέμπτη στην αντίστοιχη συνεδρίαση του  ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, ενώ σήμερα ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στην Ινδία, υπογράφοντας συμφωνία συνεργασίας για την αμυντική βιομηχανία με τον ομόλογό του.

«Είχα την ευκαιρία να υπογράψω με τον Ινδό ομόλογό μου συμφωνία για θέματα αμυντικής βιομηχανίας. Η πρώτη από μια σειρά συμφωνιών που διαπραγματευόμαστε» τόνισε ο κ. Δένδιας.  

