Χριστίνα Χειλά Φαμέλη - Γιώργος Ζώης: Χωρισμός μετά από δύο χρόνια σχέσης

«Πήρε την απόφαση λίγο πριν τα Χριστούγεννα».

Πηγή: Φωτογραφίες Panoulis/Instagram
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή του ΑΝΤ1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη κι ο Γιώργος Ζώης αποφάσισαν να χωρίσουν μετά από σχεδόν δύο χρόνια σχέσης, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Φωτεινής Πετρογιάννη στην εκπομπή Το Πρωινό.

Χριστίνα Χειλά Φαμέλη - Γιώργος Ζώης: Χωρισμός μετά από δύο χρόνια σχέσης

Το ζευγάρι πήρε την απόφαση να τραβήξει ξεχωριστούς δρόμους λίγο πριν τα Χριστούγεννα, με τον χωρισμό να ανακοινώνεται επίσημα πριν από λίγες ώρες προκαλώντας αίσθηση, καθώς η σχέση τους θεωρούνταν αρκετά σοβαρή.

Χριστίνα Χειλά Φαμέλη: Όσα είπε για τη μαμά της, συγκίνησαν τη Φαίη Σκορδά

Στη διάρκεια της εκπομπής τη Φωτεινή Πετρογιάννη, ανέφερε για την πρωταγωνίστρια της σειράς Οι Αθώοι και τον σκηνοθέτη: «Χώρισαν. Πήρε την απόφαση λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Δεν του άρεσε πολύ να μιλούν για τη σχέση τους. Δεν ζουν. Είναι μια απόφαση που πάρθηκε από τη μια πλευρά. Ήταν πολύ σοβαρή σχέση κι έσκασε σαν κεραυνός αυτή η είδηση».

Χριστίνα Χειλά Φαμέλη - Γιώργος Ζώης: Χωρισμός μετά από δύο χρόνια σχέσης

Η σχέση της Χριστίνας Χειλά-Φαμέλη και του Γιώργου Ζώη έγινε γνωστή ειδικά από τη στιγμή που επέλεξαν να συγκατοικήσουν, ενώ και οι δύο απέφευγαν να μιλούν ανοιχτά για το τι συμβαίνει στην προσωπική τους ζωή, διατηρώντας χαμηλούς τόνους όλο αυτό το διάστημα.

