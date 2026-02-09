Bad Bunny: Ο τραγουδιστής που ξεκίνησε από το μηδέν & κατέκτησε την κορυφή!

Το βιογραφικό του καλλιτέχνη και τα αρνητικά σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Ap images
Superbowl 2026: Το half-time show με τον Bad Bunny / Βίντεο: ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ξεκίνησε από το σούπερ μάρκετ της γειτονιάς του και κατάφερε να βρεθεί στην κορυφή των Grammys

Ο λόγος για τον 31χρονο ράπερ και τους πιο streamed μουσικούς παγκοσμίως, Bad Bunny, ο οποίος φέτος κέρδισε το βραβείο Album of the Year και έγραψε ιστορία ως ο πρώτος μουσικός που εμφανίστηκε στο halftime show του Super Bowl τραγουδώντας εξ ολοκλήρου στην ισπανική γλώσσα!

Super Bowl: Η... επαναστατική εμφάνιση του Bad Bunny και η οργή του Τραμπ

Ο Bad Bunny / Φωτογραφία: Ap images

Ο Bad Bunny / Φωτογραφία: Ap images

Ποιος είναι ο Bad Bunny - Το βιογραφικό του 

  • Το πραγματικό του όνομα είναι Antonio Martínez Ocasio και γεννήθηκε στις 10 Μαρτίου του 1994 στο Μπαγιαμόν του Πουέρτο Ρίκο. Ο πατέρας του οδηγός φορτηγού και η μητέρα του δασκάλα 
  • Έως το 2016 εργαζόταν ως ταμίας σε σούπερ μάρκετ, ενώ παράλληλα σπούδαζε οπτικοακουστική επικοινωνία. Τα βράδια ανέβαζε τα τραγούδια του στο SoundCloud, όπου κατάφερε να ξεχωρίσει, με αποτέλεσμα να κυκλοφορήσει την πρώτη του μεγάλη επιτυχία, «Soy Peor» 
  • Το όνομα "Bad Bunny” «προήλθε από μια παιδική φωτογραφία όπου φορούσα κοστούμι λαγού και είχε εκνευρισμένο ύφος», αποκάλυψε σε συνέντευξή του το 2018
  • O καλλιτέχνης έχει επηρεαστεί βαθιά από την καταγωγή του, η οποία διαμορφώνει τον ήχο και την αισθητική του, ενώ οι στίχοι των τραγουδιών του είναι αποκλειστικά στην ισπανική γλώσσα

Grammy 2026: Σάρωσαν τα βραβεία οι Lady Gaga, Bad Bunny και Kendrick Lamar

  • Στα Grammys 2026 κέρδισε το βραβείο του Άλμπουμ της χρονιάς με το Debí Tirar Más Fotos, ενώ έγραψε ιστορία ως ο πρώτος μουσικός που παρουσίασε halftime show στο Super Bowl εξ ολοκλήρου στα ισπανικά!
  • Εάν και κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, έχει γίνει γνωστή από δημοσιεύματα η σχέση του με το μοντέλο Κένταλ Τζένερ (2023-2024), ενώ στο παρελθόν (2017-2022) η σχέση του με τη σχεδιάστρια κοσμημάτων Γκαμπριέλα Μπερλινγκέρι.

Bad Bunny: Η εμφάνιση στο Super Bowl το αρνητικό σχόλιο του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Bad Bunny κατά την εμφάνισή του στο halftime show του Super Bowl, όπου τραγούδισε τραγούδια μόνο στα ισπανικά, απηύθυνε στο κοινό του μόνο δύο σύντομα μηνύματα στα αγγλικά: «The only thing more powerful than hate is love» και «Together, We Are America».

Από τις διάσημες προσωπικότητες που εμφανίστηκαν στη σκηνή μαζί του ήταν οι: Lady Gaga, Ricky Martin, Pedro Pascal, Cardi B, Karol G και Jessica Alba, ενώ μία από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές του show ήταν η τέλεση ενός πραγματικού γάμου επί σκηνής!

Θυμίζουμε πως ο καλλιτέχνης είχε εμφανιστεί στο παρελθόν στη σκηνή του Super Bowl ως guest καλλιτέχνης κατά τη διάρκεια της εμφάνισης της Shakira, καθώς και της Jennifer Lopez το 2020.

O Bad Bunny, στιγμιότυπο από την εμφάνισή του στο φετινό Super Bowl  / Φωτογραφία: Ap images

O Bad Bunny, στιγμιότυπο από την εμφάνισή του στο φετινό Super Bowl  / Φωτογραφία: Ap images

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν παρευρέθηκε στο φετινό Super Bowl, είχε σχολιάσει λίγες μέρες πριν σε συνέντευξή του στο New York Post την επιλογή των καλλιτεχνών (Bad Bunny & Green Day) ως «μια φριχτή επιλογή», ενώ είπε χαρακτηριστικά ότι «είμαι ενάντια σε αυτούς», λέγοντας ότι «σπέρνουν μίσος». 

Ο Αμερικανός πρόεδρος, όσον αφορά στο show του Bad Bunny, έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social την εξής δήλωση: «Το halftime show του Super Bowl ήταν απολύτως απαίσιο, ένα από τα χειρότερα ΟΛΩΝ των εποχών! Δεν είχε κανένα νόημα και αποτελεί προσβολή για το Μεγαλείο της Αμερικής. Κανείς δεν καταλαβαίνει ούτε λέξη από όσα λέει, και αυτό δεν αντιπροσωπεύει τις αμερικανικές αξίες. Είναι ντροπή για το Super Bowl και για τη χώρα μας».

Πώς ο Bad Bunny βρέθηκε στο στόχαστρο του Τραμπ

Όταν παρέλαβε το βραβείο του στα φετινά Grammys, ο πορτορικανός σταρ δήλωσε ότι: «Πριν ευχαριστήσω τον Θεό, θα πω έξω η ICE... Δεν είμαστε άγριοι, δεν είμαστε ζώα, δεν είμαστε αλλοδαποί, είμαστε άνθρωποι και είμαστε Αμερικανοί».

Η συγκεκριμένη δήλωση προκάλεσε την οργή του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιτέθηκε δημόσια τόσο στη διοργάνωση όσο και στον παρουσιαστή, χαρακτηρίζοντας τη βραδιά ως «τα χειρότερα βραβεία όλων των εποχών», ενώ απείλησε και με νομικές κινήσεις για τα σχόλια ου έγιναν επί σκηνής.

Ο Bad Bunny με τη Lady Gaga / Φωτογραφία: Ap images

Ο Bad Bunny με τη Lady Gaga / Φωτογραφία: Ap images

Δισκογραφία

  • X 100PRE (2018)
  • Yo Hago Lo Que Me Da La Gana (2020)
  • El Último Tour Del Mundo (2020)
  • Un Verano Sin Ti (2022)
  • Debí Tirar Más Fotos (2025)
