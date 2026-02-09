Πέτρος Πολυχρονίδης: «Στο Club του 1% θα δείτε κάτι πρωτόγνωρο»

Για πρώτη φορά είδαμε στο Breakfast@Star το trailer του νέου, πολυαναμενόμενου τηλεπαιχνιδιού του Star, Το Club του 1%, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη.

Ο αγαπημένος παρουσιαστής μίλησε στην Άννα Ζημάλη από τα γυρίσματα: «Αρχικά δεν πρόκειται για ένα απλό τηλεπαιχνίδι, θα έλεγα πρόκειται για ένα βραδινό σόου. Νομίζω το καταλαβαίνει κανείς αν δει το περιβάλλον στο club του 1%. Είναι επιβλητικό, είναι μεγαλειώδες και μόνο που πατάς στο στούντιο κατάλαβα ότι κάνουμε κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Διότι αυτό που θα δει και ο κόσμος, αυτό που θα δείτε, είναι κάτι πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα».

«Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο η παραμικρή γνώση δε μετρά. Αυτοί που στις παρέες το παίζουν ξερόλες, "το ξέρω αυτό, το ξέρω αυτό", θα έχουν ένα πρόβλημα γιατί εδώ τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεσαι, πόσο γρήγορα μπορεί να σκεφτείς και να λειτουργήσει το μυαλό. Οπότε είναι ένα παιχνίδι για όλους, γιατί δεν απαιτείται η παραμικρή γνώση», πρόσθεσε.

«Το τρέιλερ έχει γυριστεί με πολύ ρεαλιστικό τρόπο θέλω να πω. Διότι έχω έρθει να επιβλέψω κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες που δεν έχουν γίνει ακόμη και την ώρα που τις επιβλέπω γυρίζουμε το τρέιλερ. Ώστε να είμαστε έτοιμοι την κατάλληλη στιγμή και να βγούμε στον αέρα», είπε ο Πέτρος Πολυχρονίδης.

Θα δούμε 100 παίκτες να προσπαθούν να φτάσουν το 1%. Είναι εύκολο για να γίνει αυτό; «Νομίζω θα το μάθουμε μαζί αν είναι εύκολο, αλλά αν ήταν εύκολο δε θα λεγόταν 1%, γιατί θα απαντούσαν στις ερωτήσεις που βάζουμε περισσότεροι άνθρωποι. Αλλά για σκεφτείτε λίγο, ποιοι είναι αυτοί που μπορούν να απαντήσουν στην ερώτηση που απάντησε μόνο το 1% των Ελλήνων; Οι 100 θα είναι εδώ μαζί μας σε απόσταση αναπνοής.

Δεν αφήνω κανέναν να είναι οπουδήποτε. Βεβαίως να πω ότι θα έρχονται από πάρα πολύ μακριά, διότι όπως και το δείγμα του 1% είναι αντιπροσωπευτικό από όλη την Ελλάδα, έτσι κι εδώ οι παίκτες μας, οι 100 θα είναι από όλη την Ελλάδα. Έχω καλέσει όποιον ξέρω και δεν ξέρω, έχω καλέσει όλους τους φίλους μου και όσους αγαπάτε εσείς να βλέπετε στην τηλεόραση, στον αθλητισμό, το θέατρο, τις τέχνες. Θα έχουμε πάντα και δύο πολύ καλούς φίλους και αγαπημένα πρόσωπα στο κοινό, που θα παίζουν μαζί μας εκτός συναγωνισμού, αλλά θα είναι μαζί μας εδώ για να δοκιμάζουν κι αυτοί πόσο καλοί είναι στον τρόπο σκέψης και νιώθω πραγματικά ότι κάνω την πιο ίσως εντυπωσιακή δουλειά της ζωής μου.

Και ξέρεις ότι κάνουμε πάρα πολλά χρόνια τον Τροχό της Τύχης, είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Με συγκλονίζει η αίσθηση αυτού του θεάματος εδώ πέρα, διότι έχει να κάνει με πάρα πολύ κόσμο και νιώθω ανά πάσα στιγμή ότι παίζουμε ταυτόχρονα και με τους φίλους που βλέπουν από το σπίτι. Δε γίνεται να μην παίζεις αυτό το παιχνίδι από το σπίτι. Δε γίνεται να μην το παίζει όλη η οικογένεια», απάντησε ο παρουσιαστής.

