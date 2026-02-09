Λευτέρης Κουμαντάκης: Οι δυσκολίες που πέρασε όταν «κόπηκε» η Τσολάκη

Όσα είπε ο παρουσιαστής από την Κρήτη στο Breakfast@Star

STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε όσα είπε ο Λευτέρης Κουμαντάκης στο Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Από το «κομμένο» Πρωινό Σαββατοκύριακο της Ελένης Τσολάκη, βρέθηκε στο Σαββατοκύριακο Παρέα με την Κατερίνα Καραβάτου.

Ο Λευτέρης Κουμαντάκης μίλησε αρχικά στο Breakfast@Star και την Ελισσάβετ Παπακωνσταντίνου για το... Κρήτη - Αθήνα: «Αν μου το 'λεγε κάποιος στην αρχή ότι θα συνήθιζα και θα μου άρεσε αυτή η συνήθεια, δε θα το πίστευα. Είναι λίγο κουραστικό και πιο πολύ ψυχικά και στο μυαλό, σωματικά το έχουμε συνηθίσει, δουλεύει ρολόι το... το σώμα. Το απολαμβάνω όμως, γιατί έχω συναντήσει υπέροχους ανθρώπους, κάνουμε κάτι τόσο ουσιαστικό, τόσο εποικοδομητικό και μ' αρέσει που είμαι Αθήνα, μ' αρέσει πάρα πάρα πολύ».

Λευτέρης Κουμαντάκης: Οι δυσκολίες που πέρασε όταν «κόπηκε» η Τσολάκη

Απαντώντας για τη συνέργασία του με την Κατερίνα Καραβάτου, είπε: «Πηγαίνει υπέροχα παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι περάσαμε τις δυσκολίες τον προηγούμενο μήνα. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχω συνοδοιπόρους και δίπλα μου ανθρώπους που έχουμε κοινούς στόχους. Και πάνω απ' όλα χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω ότι υπάρχει μια αλληλοκάλυψη, μια φροντίδα. Δεν το συναντάμε εύκολα στο χώρο μας. Κι από την ίδια την Κατερίνα και από τα υπόλοιπα τα παιδιά. Είναι υπέροχο αυτό και θέλω να πιστεύω ότι σιγά σιγά θα το αντιληφθεί και ο κόσμος διότι, ως εικόνα, είμαστε κάτι νέο νομίζω στο μάτι του τηλεθεατή».

«Δεν έχει επηρεαστεί η ομάδα, κοιτάμε μπροστά την επόμενη μέρα. Δεν έχω δει αλλαγή απ' το πριν. Βέβαια εγώ είμαι νέος στο χώρο. Τώρα άλλοι μπορεί να σου πουν συνάδελφοι κάποια άλλα πράγματα. Υπάρχει πάθος, υπάρχει αγάπη, υπάρχει φροντίδα και, αργά ή γρήγορα, θεωρώ ότι θα αποτυπωθούν κι εκεί», πρόσθεσε ο δημοσιογράφος.

Λευτέρης Κουμαντάκης: Οι δυσκολίες που πέρασε όταν «κόπηκε» η Τσολάκη

«Τις αποφάσεις δεν τις παίρνουμε εμείς, τις αποφάσεις τις παίρνουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι. Ε, εγώ, το ξαναλέω, επειδή είμαι νέος στο χώρο, δεν είχα ξαναβιώσει τέτοιου είδους αλλαγές. Ένα διάστημα, τις ημέρες μέχρι να ενημερωθώ τι κάνουμε, πού πάμε, που είναι απόλυτα φυσιολογικό, ταράχτηκα λίγο. Αλλά ξεκίνησαν οι επικοινωνίες με τους ανθρώπους που έπρεπε να ξεκινήσουν και κάπως έτσι ανακουφιστήκαμε όλοι», απάντησε αν επηρεάστηκε ψυχολογικά με την εκπομπή της Ελένης Τσολάκη που «κόπηκε».

Όσον αφορά στην επικοινωνία του με την πρώην συνεργάτιδά του, Ελένη Τσολάκη, σχολίασε: «Μιλήσαμε κάποια στιγμή, περίπου δύο εβδομάδες πριν ξεκινήσει η εκπομπή και κάνουμε πρεμιέρα, ελάχιστα. Δεν έχουμε ξαναμιλήσει από τότε. Είμαι σίγουρος όμως ότι κάποια στιγμή θα τα πούμε. Πραγματικά εύχομαι τα καλύτερα σε όλο τον κόσμο, και σε εμάς και την Ελένη που, προφανώς η ζωή συνεχίζεται για όλους και θα μπορούσε να είναι στη θέση της, να είμαι στη θέση της εγώ. Η ζωή συνεχίζεται. Οι καταστάσεις και οι αλλαγές πάντα σε φέρνουν σε μια θέση να ανασυνταχθείς και να δημιουργήσεις νέους στόχους, νέους όρους».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
