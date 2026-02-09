Καλλιθέα: Μάχη για τη ζωή του δίνει το κοριτσάκι που βρέθηκε σε σιντριβάνι

Διασωληνωμένο και σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων Αγλαΐα Κυριακού το κοριτσάκι το οποίο βρέθηκε το βράφυ της Κυριακής μέσα σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα. Οι γονείς του βρίσκονται υπό κράτηση και θα οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα.

To σιντριβάνι, όπου έπεσε μέσα το κοριτσάκι στην Καλλιθέα - Eurokinissi

Όπως έχει γίνει έως τώρα γνωστό, το παιδί βρισκόταν με τον πατέρα του στην πλατεία Κύπρου. Ξέφυγε από την προσοχή του και υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε μέσα στο σιντριβάνι.

Περαστικοί που ήταν μπροστά στο περιστατικό έτρεξαν, έβγαλαν το παιδί από το σιντριβάνι και στη συνέχεια ειδοποίησαν την αστυνομία.

Το κοριτσάκι ήταν στην πλατεία Κύπρου στην Καλλιθέα με τον πατέρα του, όμως, άγνωστο πώς, βρέθηκε μέσα στο σιντριβάνι - Eurokinissi

Στο σημείο έφτασαν γρήγορα άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι προσπάθησαν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες. Μετά από λίγο έφτασε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε το κοριτσάκι στο νοσοκομείο Πάιδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Εκεί οι γιατροί επί 40 ολόκληρα λεπτά έδωσαν μάχη για να κρατήσουν στη ζωή το παιδί, το οποίο επανήλθε και διασωληνώθηκε αμέσως. Ωστόσο η κατάστασή του θεωρείται κρίσιμη.

Επί 40 λεπτά οι γιατροί προσπαθούσαν να επαναφέρουν το κοριτσάκι που έπεσε μέσα σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα - Eurokinissi

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των γιατρών το κοριτσάκι πρέπει να είναι έως δύο ετών, οι γονείς του όμως είπαν πως είναι πέντε.

Οι γονείς, ο 26χρονος πατέρας και η 23χρονη μητέρα, με καταγωγή από την Αλβανία, κρατούνται στο Τμήμα Δίωξης Εξυχνίασης Εγκλημάτων στην Καλλιθέα για παραμέληση ανηλίκου και θα οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα.