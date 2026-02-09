Γρηγόρης Αρναούτογλου: Δάκρυσε μιλώντας για τον θάνατο της μητέρας του

«Πάρτε τώρα ένα τηλέφωνο και πείτε "σ’ αγαπώ μάνα"», είπε συγκινημένος

Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή του ΑΝΤ1
Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η έναρξη στο The 2Night Show το βράδυ της Κυριακής, αφού ο Γρηγόρης Αρναούτογλου αναφέρθηκε στον θάνατο της μητέρας του, Κικής Αρναούτογλου. Νωρίτερα, είδαμε τον παρουσιαστή δακρυσμένο να αναφέρεται στη μεγάλη αυτή απώλεια στον Εκατομμυριούχο.

Αμέσως μετά από ένα βίντεο με φωτογραφίες τους, ο παρουσιαστής περιέγραψε τη μάχη που έδωσε η αγαπημένη του μητέρα με την υγεία της κι ευχαρίστησε όσους του συμπαραστάθηκαν.

«Θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες για αυτό το βίντεο που έφτιαξαν για τη μητέρα μου. Η μητέρα μου έφυγε από τη ζωή πριν από κάποιες ημέρες, δεν ένιωθα καλά και θέλω να ευχαριστήσω τον ΑΝΤ1 που μου έδωσε το OK να μην κάνουμε τη Δευτέρα και την Τρίτη εκπομπές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Πολλοί από σας τη γνωρίζετε κι από την τηλεόραση, ελάχιστες φορές βγήκε αλλά ίσως οι παλαιότερες κυρίες τη θυμούνται από τα πρωινά να μαγειρεύει ή να λέει πράγματα για τη ζωή μας. Να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα τόσα μηνύματα», πρόσθεσε.

«Πέρασα πάρα πολύ δύσκολα, αλλά είναι πάρα πολύ παράξενο από τη μία να παρακαλάς να φύγει από τη ζωή για να μην τυραννιέται, αλλά όταν αυτό συμβαίνει τότε καταλαβαίνεις τι είναι αυτή η απώλεια. Έγιναν όλα πάρα πολύ δύσκολα, ακόμα και μια διαφήμιση, μια ταινία, μια διαφήμιση που βλέπεις ένα παιδί να αγκαλιάζει τη μητέρα του. Οι ημέρες αυτές που με βλέπετε είναι οι πρώτες που τα ζω, αυτή είναι η νορμάλ πορεία», κατέληξε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου λίγο πριν υποδεχτεί τους καλεσμένους τους. 

Λίγη ώρα νωρίτερα, στο special επεισόδιο του Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;, λύγισε συναισθηματικά όταν η διαγωνιζόμενη δέχθηκε από τον γιο της ένα γλυκό λόγο και του το ανταπέδωσε με ένα φιλί.

Τότε ήταν, λοιπόν, που ο Γρηγόρης δεν έκρυψε τη συγκίνηση του λέγοντας: «Τώρα, όσοι μας βλέπετε, δώστε ένα φιλί στις μανάδες σας κι όσες μανάδες είναι μακριά, πάρτε τις τηλέφωνο. Επίσης, όσες μανάδες σας πάρουν τηλέφωνο σε λίγο, σηκώστε το γιατί είναι κι αυτό το γνωστό… "Ωχ, τώρα, ρε μάνα με πήρες στη δουλειά, δεν προλαβαίνω, θα σε πάρω σε λίγο". Λοιπόν, επειδή δεν ξέρουμε πότε είναι αυτό το σε λίγο, πάρτε τώρα ένα τηλέφωνο και πείτε “σ’ αγαπώ μάνα”. Πείτε το και δώστε ένα φιλί γρήγορα». 

«Αφιερωμένο σε όλες τις μαμάδες αυτό το επεισόδιο σήμερα» πρόσθεσε, με την παίκτρια του παιχνιδιού να συγκινείται και τον παρουσιαστή να μην κρύβει τα δάκρυά του.

Θυμίζουμε ότι η μητέρα του Γρηγόρη Αρναούτογλου, Κική έφυγε από τη ζωή, με τον παρουσιαστή να κάνει γνωστή τη δυσάρεστη είδηση με ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram το πρωί της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου.

