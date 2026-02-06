Ηλιάνα Μαυρομάτη: «Ο Στάθης είναι ο καλύτερος τύπος του κόσμου!»

Γλυκιά, χαμογελαστή και με γαλήνη μέσα της που θα ζήλευε κάθε Αθηναίος που «τρέχει» όλη μέρα, η Ηλιάνα Μαυρομάτη μού παραχώρησε μία υπέροχη συνέντευξη για το star.gr και «άνοιξε» την καρδιά της. Το παράδοξο; Και η ίδια «τρέχει» ολημερίς και οληνυκτίς αλλά αγαπά τη δουλειά και της διαχειρίζεται όσο καλύτερα μπορεί το πρόγραμμά της, ώστε να είναι ευτυχισμένη.

Συναντηθήκαμε στη Βίλα Ζωγράφου και η ίδια κατέφτασε με τον τετράποδο φίλο της, Φώτη ο οποίος έκατσε στο πλάι της ήσυχος καθ' όλη τη διάρκεια της συζήτησής μας.

Η Ηλιάνα Μαυρομάτη με τον σκυλάκο της Φώτη στο star.gr

«Είμαι πολύ καλά ευτυχώς. Με βρίσκετε σε φάση δουλειάς αρκετά εντατικής, και προσπάθειας να βρω μια ισορροπία μεταξύ κούρασης, ξεκούρασης και κοινωνικής ζωής» είπε η ηθοποιός που φέτος την απολαμβάνουμε στη δραματική σειρά του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», ενώ πρωταγωνιστεί και στην παράσταση ''Barcelona'' μαζί με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη στο Πτι Παλαί στο Παγκράτι.

Ωστόσο, όταν της επεσήμανα πόσο «χαλαρή τύπισσα» φαίνεται, μού είπε πως δεν είναι και πως... κρύβει καλά το άγχος της.

«Το κρύβω πάρα πολύ καλά. Ναι, ναι. Εντάξει, ευτυχώς πια, δεν είμαι συνέχεια σε μια τέτοια κατάσταση, αλλά έχω πάρα πολλές στιγμές που με ταλαιπωρεί. Στις παραστάσεις είμαι πάρα πολύ καλά. Δεν έχω κανένα άγχος. Εκεί εξαφανίζεται το άγχος, πάνω στη σκηνή. Εκτός σκηνής έχω άγχος. Δεν έχει σχέση με την παράσταση. Έχει σχέση με τη ζωή μου, με την ύπαρξή μου, με το πώς προσπαθώ να ελέγξω τα πράγματα γύρω μου για να μπορώ να νιώθω ότι έχω ένα πλαίσιο. Όταν κάτι νιώθω ότι ξεφεύγει του ελέγχου μου, παθαίνω εσωτερικό πανικό» εξήγησε η Ηλιάνα Μαυρομάτη.

Είναι όπως μου είπε, control freak και ειδικά στο σπίτι της: «Κυρίως στο σπίτι. Ή μάλλον κυρίως στο σπίτι εκφράζεται με τέτοια αμεσότητα, ας πούμε».

«Ο Στάθης είναι ο καλύτερος τύπος του κόσμου!»

Για τον σύντροφό της Στάθη Κόικα και τη συγκατοίκηση μαζί του στο Κέντρο, η Ηλιάνα Μαυρομάτη είπε χαρακτηριστικά: «Πηγαίνει καλά, είμαστε μια χαρά. Αν υπάρχει καλή διάθεση, καλή πρόθεση και αγάπη απέναντι στον άνθρωπο που έχεις απέναντί σου, γίνεται αυτό το δύσκολο στοίχημα που λέγεται συμβίωση. Αν δεν υπάρχει, είναι δύσκολα τα πράγματα.

Επειδή έχω βιώσει και χωρισμούς και μετακομίσεις μετά από χωρισμούς και τα λοιπά, μακροχρόνιων σχέσεων, ε και ξέρω το κόστος που έχει αυτό, είμαι λίγο πιο συγκρατημένη.

Η διάθεσή μου είναι πάντα προς τα ’κει (σ.σ. τη συγκατοίηση), γιατί μου αρέσει να μοιράζομαι τη ζωή μου και την καθημερινότητά μου, απλώς έχει μπει μια δεύτερη, ίσως και τρίτη σκέψη στο ότι “κρατήσου λίγο”. Γιατί τώρα έχεις φτιάξει τον κόσμο σου, έχεις φτιάξει τη ζωή σου, ε θα ’ναι δύσκολο μετά αν κάτι δεν πάει καλά;».

Επειδή λίγο πριν τα Χριστούγεννα είχα συναντήσει και τον αγαπημένο της, τής ανέφερα πως εκείνος μας μίλησε - και μάλιστα on camera- με τα πιο τρυφερά λόγια για εκείνη.

«Έχω να πω κι εγώ για τον Στάθη τα καλύτερα λόγια. Είναι ο καλύτερος τύπος του κόσμου. Μόνο αυτό θα πω και θα το αφήσω εδώ» είπε η Ηλιάνα που μιλώντας για τον Στάθη έλαμψε το πρόσωπό της.

Κόικας- Μαυρομάτη: Ο έρωτας δεν κρύβεται - Πιασμένοι χέρι χέρι στο κέντρο/ NDP

Η γνωριμία του ζευγαριού έγινε στη σειρά του Alpha «Αυτή η νύχτα μένει», το 2022. Εκείνος υποδυόταν τον «Σταύρο» και η Ηλιάνα Μαυρομάτη τη «Ζέτα».

Η παράσταση «Barcelona» και η συνεργασία με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη

«Aνέβηκε με διαφορετική διανομή η παράσταση, τελικά δεν προχώρησε έτσι όπως ήταν αρχικά σχεδιασμένο και ανέλαβα να το κάνω μέσα σε πολύ συντομότερο χρονικό διάστημα από αυτό που κανονικά παίρνει μια πρόβα. Ευτυχώς πήγαν όλα καλά και είναι μια υπέροχη συνεργασία, υπέροχη δουλειά και πολύ ωραίο έργο» εξήγησε η Ηλιάνα για το έργο Barcelona που παίζεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Πτι Παλαί.

Μου είπε πως ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης είναι εξαιρετικός συνάδελφος και όλα κυλούν υπέροχα στη συνεργασία τους και περνούν πολύ όμορφα σε κάθε τους παράσταση μαζί. Δεν είχαν συνεργαστεί ποτέ ξανά στο παρελθόν.

Tα κοινά στοιχεία με τη «Μιρέλλα» στο «Μια νύχτα μόνο»

«Έχω κοινά χαρακτηριστικά με τη Μιρέλλα και σίγουρα για να μπορέσω να προσεγγίσω ένα υλικό ψάχνω και βρίσκω ή και δημιουργώ πολλές φορές κοινά χαρακτηριστικά. Είναι μια δυναμική κοπέλα που νιώθω ότι σε αυτό ταυτιζόμαστε. Έχει την τάση να παρασύρεται από τα πάθη της, μπορώ να το καταλάβω. Βέβαια εγώ ευτυχώς τα καταφέρνω καλύτερα από τη Μιρέλλα» εξομολογήθηκε η Ηλιάνα Μαυρομάτη.

Η Μιρέλλα στο Μια νύχτα μόνο

Μία συμβουλή που θα έδινε σήμερα στην έφηβη Ηλιάνα, η 37χρονη πια ηθοποιός είπε: «Τότε πάλευε το κορίτσι αυτό ναι… Ψυχραιμία και δουλειά. Αυτό θα έλεγα».

Επαγγελματικά σχέδια και περιοδεία

Όσον αφορά σε μελλοντικά επαγγελματικά σχέδια η Ηλιάνα εξήγησε: «Τώρα είμαστε πάνω στην τούρλα και των γυρισμάτων που ακόμα έχουμε πολύ δρόμο για τα γυρίσματα της σειράς, είμαστε στα μισά της σεζόν οπότε έχουμε πολύ δρόμο ακόμα για τα γυρίσματα της σειράς. Το μόνο νέο που μπορώ να πω μέχρι στιγμής είναι ότι μετά το Πάσχα, με την παράσταση “Barcelona” που παίζουμε στο Παλλάς, θα ανεβούμε στη Θεσσαλονίκη, στο Radio City. Για δύο Παρασκευοσαββατοκύριακα. Και μετά πιθανόν να κάνουμε και μια βόλτα σε 2-3 ακόμα πόλεις της Ελλάδας».