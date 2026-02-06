Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης: Η σπάνια εξομολόγηση για τον 21χρονο γιο του

Με αφορμή την αποψινή πρεμιέρα του Εκτός σχεδίου στην ΕΡT, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης βρέθηκε καλεσμένος στο Στούντιο 4 το απόγευμα της Παρασκευής.
Μαρκουλάκης: Ανακοίνωσε το νέο του βήμα στην ΕΡΤ – «Δεν έχει ξαναγίνει»
Μεταξύ άλλων ο ηθοποιός έκανε και μία σπάνια εξομολόγηση για τον γιο του Γιώργο-Ίκαρο και τον δημιουργικό τρόπο που διαφωνούν.
«Δε θα το πω επειδή είναι γιος μου, αλλά υπάρχει κάτι που μου αρέσει. Το παιδί αυτό το αγαπώ γιατί είμαι μπαμπάς του. Τον εκτιμώ σαν άνθρωπο κι είναι πολύ σημαντικό γιατί μπορώ να καταλάβω ότι θα αγαπάς τα παιδιά σου ή την οικογένειά σου και να μην τους εκτιμάς. Σε εμένα συμβαίνει το ευτυχές να τον αγαπώ πολύ και να το εκτιμώ ιδιαιτέρως, όπως δεν είναι κατά τη γνώμη μου απαραίτητο», δήλωσε αρχικά.
«Μου αρέσει πολύ ο άνθρωπος που γίνεται. Διαφωνούμε σε πάρα πολλά και μου αρέσει ο τρόπος πιυ διαφωνούμε και που στα 21 του έχει αυτές τις απόψεις. Μου αρέσουν οι συχητήσεις που κάνουμε. Είναι πιο ανοιχτός και φιλελεύθερος», πρόσθεσε ο ηθοποιός και σκηνοθέτης.
Θυμίζουμε ότι ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης απέκτησε τον 21χρονο σήμερα γιο του, Γιώργο Ίκαρο, με την αρχιτέκτονα Έρση Ξενάκη.
Παρά το γεγονός ότι το ζευγάρι έχει χωρίσει εδώ κι αρκετά χρόνια, οι δυο τους διατηρούν μια άριστη σχέση, με αμοιβαία εκτίμηση και στήριξη που παραμένει σταθερή στο πέρασμα του χρόνου.
Το περασμένο φθινόπωρο, ο ηθοποιός αποκάλυψε στον Γιώργο Λιάγκα ότι ο γιος του σπουδάζει Ιατρική στο Μιλάνο.