Υπόθεση κατασκοπείας: Πώς CIA και ΕΥΠ «έπιασαν» τον Σμήναρχο από QR code

Ελλαδα
Ο κινηματογραφικός τρόπος που CIA και ΕΥΠ έπιασαν τον σμήναρχο / Το ρεπορτάζ της Κατερίνας Ρίστα στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Με πληροφορίες που ήρθαν από τη CIA η ΕΥΠ έφτασε στον Σμήναρχο που είναι κατηγορούμενος για κατασκοπεία

Την Τρίτη θα απολογηθεί στον ανακριτή ο Σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας που φέρεται να ομολόγησε ότι ήταν κατάσκοπος για λογαριασμό της Κίνας. Η κατηγορία που αντιμετωπίζει μπορεί να του επιφέρει μέχρι και ισόβια κάθειρξη. Ο Έλληνας αξιωματικός που ντρόπιασε το εθνόσημο, είχε πολύ μεγάλη εμπειρία σε απόρρητα ηλεκτρονικά συστήματα και ήταν και τακτικός αξιολογητής του ΝΑΤΟ, παρέχοντας έτσι στους Κινέζους ακόμα και ευαίσθητα δεδομένα της Συμμαχίας.   

Κατασκοπεία: Με αφαίρεση της ελληνικής ιθαγένειας κινδυνεύει ο Σμήναρχος

Η δράση του, όμως έφτασε στο τέλος της, όταν οι πρώτες πληροφορίες έφτασαν από την CIA. O ανώτερος αξιωματικός εξετάστηκε από δύο στελέχη της ΕΥΠ, όπου έπεσε σε σειρά αντιφάσεων και τελικά «έσπασε». Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο οι έμπειροι Έλληνες αξιωματικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον εκθέσουν. 

Υπόθεση κατασκοπείας: Το λάθος που «πρόδωσε» τον σμήναρχο

Υπόθεση κατασκοπείας: Πώς κατάφεραν να «πιάσουν» τον Σμήναρχο 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Κατερίνας Ρίστα στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, τον Οκτώβριο, η CIA απέστειλε σήμα στην ΕΥΠ, σύμφωνα με το οποίο στρατιωτικός στην Ελλάδα φέρεται να διαρρέει απόρρητα στοιχεία του ΝΑΤΟ στην Κίνα.  

Η ΕΥΠ ειδοποίησε άμεσα τον 5ο Κλάδο του ΓΕΕΘΑ, δηλαδή την αντικατασκοπεία. Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε μια έρευνα που θυμίζει κινηματογραφικό σενάριο. 

Τελικά έφτασαν στον ύποπτο από τα στοιχεία. Σύμφωνα με τις Αρχές, μόνο ο συγκεκριμένος Σμήναρχος θα μπορούσε να έχει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες, λόγω της θέσης του ως διοικητής σε μονάδα με ραντάρ και ηλεκτρονικά συστήματα. Έτσι, οι ερευνητές απέκτησαν πρόσωπο και αυτομάτως και σημείο αναφοράς: το Καβούρι

Ο σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία

Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο Σμήναρχος χρησιμοποιούσε δύο κινητά τηλέφωνα. Το ένα ήταν μυστικό και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, του είχε δοθεί από τους Κινέζους. Οι αξιωματικοί κατάφεραν να εντοπίσουν το κρυπτογραφημένο σήμα που αποστελλόταν στην Κίνα. 

Ειδικοί ανέφεραν ότι το πιθανότερο σενάριο είναι πως φωτογράφιζε απόρρητα έγγραφα και, μέσω ειδικού λογισμικού, τα μετέτρεπεται σε QR code, ώστε να αποστέλλονται χωρίς να γίνονται άμεσα αντιληπτά. Ωστόσο, στην εποχή της τεχνολογίας τίποτα δε μένει πραγματικά κρυφό. 

Από εκεί οι Αρχές εντόπισαν τα ηλεκτρονικά του ίχνη. Έτσι, χθες το πρωί, με αιφνιδιαστική επιχείρηση, μετέβησαν στο γραφείο του, του πέρασαν χειροπέδες και άνοιξαν επιτόπου το κινητό του. Του έδειξαν τα έγγραφα που είχε υποκλέψει και, σύμφωνα με πληροφορίες, τα παραδέχθηκε όλα. 

Οι Αρχές πλέον αναζητούν και πιθανό συνεργό πολίτη, ενώ η υπόθεση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη. 

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star 

