Πιερία: Μυστήριο με νεκρό άνδρα που βρέθηκε σε καμένο αυτοκίνητο

Τι εξετάζουν οι Αρχές

Δείτε το σχετικό ρεπορτάζ της εκπομπής Αλήθειες με τη Ζήνα
Συναγερμός σήμανε την Παρασκευή στην Πιερία, μετά τον εντοπισμό σορού άνδρα μέσα σε καμένο αυτοκίνητο. Οι Αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα γύρω από τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού. 

Σύμφωνα με όσα είπε ο ιδιοκτήτης της Kapanews.gr στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα, πρόκειται για έναν 48χρονο άνδρα, ανύπαντρο, κάτοικο της περιοχής, ο οποίος ζούσε με τους γονείς του και ασχολούνταν με αγροτικές εργασίες.  

Όπως αναφέρουν κάτοικοι του χωριού, δεν αντιμετώπιζε οικονομικά ή ψυχολογικά προβλήματα και ήταν ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός στην τοπική κοινωνία. 

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 10:00 το πρωί, όταν κάτοικοι της περιοχής αντιλήφθηκαν φωτιά σε αγροτικό όχημα που βρισκόταν παρκαρισμένο σε αγροτικό δρόμο, σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων από τον οικισμό.  

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι Αρχές και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, πυροσβεστική, συνεργείο της Σήμανσης και ιατροδικαστής από τη Θεσσαλονίκη. 

Πιερία: Μυστήριο με νεκρό άνδρα που βρέθηκε σε καμένο αυτοκίνητο

Πιερία: Βρέθηκαν μπινόνια με εύφλεκτα υγρά 

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, η φωτιά φαίνεται να εκδηλώθηκε στο εσωτερικό της καμπίνας του οχήματος.  

Μέσα στο αυτοκίνητο εντοπίστηκαν δύο πλαστικά δοχεία καυσίμων: ένα με πετρέλαιο και ένα με βενζίνη. Το δοχείο με τη βενζίνη βρέθηκε χωρίς καπάκι, κάτι που εξετάζεται από τις Αρχές. Τα δοχεία, σύμφωνα με μαρτυρίες, είχαν τοποθετηθεί στο δάπεδο του συνοδηγού. 

Το όχημα, ένα κόκκινο αγροτικό, κάηκε μερικώς. Παρά το γεγονός ότι ο 48χρονος ήταν, σύμφωνα με πληροφορίες, σε καλή φυσική κατάσταση, δεν κατάφερε να εξέλθει από το όχημα, στοιχείο που προκαλεί ερωτήματα. 

Πιερία: Τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές 

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, μεταξύ των οποίων και το παθολογικό αίτιο, καθώς και άλλες πιθανές συνθήκες που ενδέχεται να οδήγησαν στο τραγικό αποτέλεσμα.  

Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη σε μεγάλη ακτίνα, ενώ αναζητούνται μαρτυρίες από κατοίκους που ενδεχομένως είχαν οπτική επαφή με το σημείο. 

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη και τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης. 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
ΠΙΕΡΙΑ
ΦΩΤΙΑ
ΝΕΚΡΟΣ
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
