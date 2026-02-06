Τροχός της Τύχης: Εσύ βρίσκεις τα «Αντίθετα»; Η Αργυρώ δεν τα κατάφερε!

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Παρασκευής 6/2/2026 στο Star, η Αργυρώ ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.
Η κατηγορία ήταν «Αντίθετα» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Κ, το Ρ και το Μ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ε.
Τα γράμματα δε βοήθησαν την Αργυρώ, που -δυστυχώς- δεν κατάφερε να λύσει τον γρίφο. «Δε μου έρχεται τίποτα... », είπε στον Πέτρο Πολυχρονίδη.
Αν έχεις κάποια καλύτερη ιδέα, κάνε την προσπάθειά σου τώρα!
