Τροχός της Τύχης: Εσύ βρίσκεις τα «Αντίθετα»; Η Αργυρώ δεν τα κατάφερε!

Ήταν άτυχη στην επιλογή των γραμμάτων η παίκτρια

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Παρασκευής 6/2/2026 στο Star, η Αργυρώ ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο

Τροχός της Τύχης: Εσύ βρίσκεις τα «Αντίθετα»; Η Αργυρώ δεν τα κατάφερε!

Η κατηγορία ήταν «Αντίθετα» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Κ, το Ρ και το Μ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ε.    

Τροχός της Τύχης: Εύκολη η «Ίδια κατάληξη» για την Ιωάννα - Για εσένα;

Τροχός της Τύχης: Εσύ βρίσκεις τα «Αντίθετα»; Η Αργυρώ δεν τα κατάφερε!

Τα γράμματα δε βοήθησαν την Αργυρώ, που -δυστυχώς- δεν κατάφερε να λύσει τον γρίφο. «Δε μου έρχεται τίποτα... », είπε στον Πέτρο Πολυχρονίδη.

Τροχός της Τύχης: Η Μαριάννα δεν... ψώνισε από το Super Market - Εσύ;

Αν έχεις κάποια καλύτερη ιδέα, κάνε την προσπάθειά σου τώρα!

