Τροχός της Τύχης: Εσύ βρίσκεις τα «Αντίθετα»; Η Αργυρώ δεν τα κατάφερε!

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Παρασκευής 6/2/2026 στο Star, η Αργυρώ ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Αντίθετα» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Κ, το Ρ και το Μ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ε.

Τα γράμματα δε βοήθησαν την Αργυρώ, που -δυστυχώς- δεν κατάφερε να λύσει τον γρίφο. «Δε μου έρχεται τίποτα... », είπε στον Πέτρο Πολυχρονίδη.

Αν έχεις κάποια καλύτερη ιδέα, κάνε την προσπάθειά σου τώρα!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης