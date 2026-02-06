Σε διαθεσιμότητα ο Σμήναρχος - Κινδυνεύει ακόμη και με ισόβια

Ο κατηγορούμενος σμήναρχος είναι αντιμέτωπος με ένα βαρύ κακούργημα, την κατασκοπεία, για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, που επισύρει ποινή ακόμα και ισόβιας κάθειρξης (εν καιρώ πολέμου ή αν κριθεί ότι αφορά την πολεμική προπαρασκευή της χώρας, αλλιώς επισύρει ποινή κάθειρξης 20 ετών).

Star: Ο Σμήναρχος ενώ οδηγείται στο Αεροδικείο

Είναι τόσο σκληρή η τιμωρία που τον περιμένει, που κινδυνεύει πλέον να χάσει ακόμα και την ελληνική ιθαγένεια, με βάση τον νέο Νόμο του Νίκου Δένδια, για τον «Χάρτη μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή». Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, τέθηκε σε διαθεσιμότητα με απόφαση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημήτριου Χούπη.

Όπως συγκεκριμένα ανέφερε η δικαστική συντάκτρια του Star Τασούλα Παπανικολάου για τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεωνμε τη Μάρα Ζαχαρέα, είναι η πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια που εμφανίζεται Έλληνας κατηγορούμενος ενώπιον της στρατιωτικής δικαιοσύνης με τόσο βαρύ κακούργημα.

Η ποινική δίωξη που του ασκήθηκε είναι για μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, εν προκειμένω στην Κίνα και ότι με τις πράξεις του αυτές βάζει σε κίνδυνο ουσιαστικά τα εθνικά μας συμφέροντα.

Απειλείται με απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας ο Σμήναρχος αν καταδικαστεί αμετάκλητα

Υπάρχει όμως και συνέχεια. Σε αμετάκλητη καταδίκη δηλαδή και στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο, χάνει εκτός από την προσωπική του ελευθερία και την ελληνική ιθαγένεια, όπως προβλέπεται από το νέο νόμο για τις Ένοπλες Δυνάμεις που έφερε στη Βουλή και ψηφίστηκε πριν από λίγο καιρό ο Νίκος Δένδιας.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 298 του Νόμου 5265/2026 προβλέπεται ότι μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος της ελληνικής ιθαγένειας «όποιος τελεί το αδίκημα του άρθρου του 146 του Ποινικού Κώδικα (Ν. 4619/2019, Α’ 95) περί παραβίασης μυστικών της Πολιτείας ή του άρθρου 144 του Ποινικού Κώδικα (Ν. 2267/1995, Α’ 20) περί μετάδοσης στρατιωτικών μυστικών, εφόσον έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για τα αδικήματα αυτά».

Απειλείται και με απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας ο Σμήναρχος με βάση τον νέο Νόμο Δένδια



Τι σημαίνει πρακτικά αυτό; Ότι θα είναι παράνομα στην Ελλάδα και θα απελαθεί αφού εκτίσει την ποινή του!