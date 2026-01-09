Υπερψηφίστηκε με 160 ψήφους το νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις

«Ναι» και από 4 ανεξάρτητους βουλευτές στον Χάρτη Μετάβασης στη Νέα Εποχή

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε, επί της αρχής, στα άρθρα και στο σύνολο το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή (Σταδιοδρομία και εξέλιξη Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και Επαγγελματιών Οπλιτών των Ενόπλων Δυνάμεων, μισθολογικές ρυθμίσεις για το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, αναδιοργάνωση ακαδημαϊκής εκπαίδευσης των Ενόπλων Δυνάμεων, στρατολογία των Ελλήνων, εθελοντική στράτευση γυναικών και άλλες διατάξεις)».

Δένδιας: Πιο σημαντικό από την πολιτική επιβίωση το συμφέρον της χώρας

Επί της αρχής το νομοσχέδιο εξασφάλισε 160 ψήφους «υπέρ».

Καιρίδης προς Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Άσε μας κουκλίτσα μου»!

Εκτός από τους βουλευτές της ΝΔ το υπερψήφισαν και οι  ανεξάρτητοι βουλευτές  Μάριος Σαλμάς, Χάρης Κατσιβαρδάς,  Κώστας  Φλώρος και Γιώργος Ασπιώτης.  Καταψήφισαν 134 βουλευτές, ενώ η προερχόμενη από τον ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητη βουλευτής  Αθηνά Λινού δήλωσε «παρών».

ΥΠΕΘΑ: Παντελώς ανακριβείς οι ισχυρισμοί για «εξαπάτηση» στο μισθολόγιο
 

ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
 |
ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
 |
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
