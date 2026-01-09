Υπερψηφίστηκε με 160 ψήφους το νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε, επί της αρχής, στα άρθρα και στο σύνολο το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή (Σταδιοδρομία και εξέλιξη Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και Επαγγελματιών Οπλιτών των Ενόπλων Δυνάμεων, μισθολογικές ρυθμίσεις για το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, αναδιοργάνωση ακαδημαϊκής εκπαίδευσης των Ενόπλων Δυνάμεων, στρατολογία των Ελλήνων, εθελοντική στράτευση γυναικών και άλλες διατάξεις)».

Επί της αρχής το νομοσχέδιο εξασφάλισε 160 ψήφους «υπέρ».

Εκτός από τους βουλευτές της ΝΔ το υπερψήφισαν και οι ανεξάρτητοι βουλευτές Μάριος Σαλμάς, Χάρης Κατσιβαρδάς, Κώστας Φλώρος και Γιώργος Ασπιώτης. Καταψήφισαν 134 βουλευτές, ενώ η προερχόμενη από τον ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητη βουλευτής Αθηνά Λινού δήλωσε «παρών».