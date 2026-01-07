Δένδιας: Πιο σημαντικό από την πολιτική επιβίωση το συμφέρον της χώρας

Αλλαγές επί τα βελτίω προανήγγειλε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας

Αλλαγές επί τα βελτίω, κατά την αυριανή συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής του νομοσχεδίου για τον «Χάρτη μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή», προανήγγειλε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, κλείνοντας το στάδιο της επεξεργασίας των τιθέμενων διατάξεων στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.

«Δεν ισχυρίζεται κανείς ότι το νομοθέτημα είναι πέτρα, μάρμαρο και δεν μπορεί να αλλάξει κανείς κάτι. Εμείς αύριο έχουμε κάποιες πολύ συγκεκριμένες σκέψεις, τις οποίες θα σας καταθέσουμε ώστε να μετριαστεί η αγωνία όσων εκ του Σώματος των υπαξιωματικών θα ήθελαν να γίνουν στη ζωή τους αξιωματικοί. Θα υπάρχει, δηλαδή, σαφής τρόπος. Ήδη ελέχθη ότι προβλέπονται δύο συγκεκριμένοι οδοί. Επίσης, θα υπάρξει και συγκεκριμένη ποσοστιαία κατοχύρωση αυτού του δικαιώματος ώστε να μην νιώσουν ότι η πατρίδα τους αδικεί», ανέφερε ο κ. Δένδιας.

«Αυτό, όμως, δεν μπορεί να αλλοιώσει τη βασική ανάγκη να εξορθολογίσουμε κάτι το οποίο αυτή, τη στιγμή ενέχει όχι μόνο στοιχεία παραλόγου, αλλά στοιχεία κινδύνου για το μέλλον της χώρας», επέμεινε.

Είχε προηγηθεί παρέμβαση της βουλευτή της ΝΔ Ντόρας Μπακογιάννη, με την οποία επέστησε την προσοχή της πολιτικής ηγεσίας να υπάρξει μέριμνα για τις αρχαιότερες ΑΣΣΥ, ίσως έως το 2013, και να επανεξεταστεί και τροποποιηθεί η προβλεπόμενη δυνατότητα προαγωγής κατά έναν βαθμό επιπλέον, σε σχέση με όσα προβλέπονται στο πρώτο παράρτημα του νομοσχεδίου.

«Προσβλέπω και αύριο σε μία δημιουργική ανταλλαγή απόψεων. Θα δείτε τις αλλαγές τις οποίες θα κάνουμε. Και στην Ολομέλεια είμαι στη διάθεση της κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας. Άλλωστε η κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία είναι ο ανώτατος κριτής. Υπάρχει ο διαχωρισμός των εξουσιών αλλά δεν σημαίνει ότι οι εξουσίες είναι όμοιες. Προφανώς η νομοθετική εξουσία έχει την απόλυτη προτεραιότητα για να δούμε μήπως κάτι μας ξεφύγει την τελευταία στιγμή. Βεβαίως η κυβέρνηση έχει την πολιτική ευθύνη», σημείωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας. Άλλωστε, από την αρχή της τοποθέτησής του, έσπευσε να υπογραμμίσει ότι ο νέος Χάρτης δεν ήταν από... Θεού εντολή αλλά η κυβέρνηση επέλεξε να νομοθετήσει έστω και αν δυσαρεστεί μία ομάδα που θεωρητικά έχει σημεία αναφοράς στον ευρύτερο ιδεολογικό χώρο της Νέας Δημοκρατίας, «γιατί το πιο σημαντικό από την πολιτική επιβίωση, είναι το συμφέρον της χώρας», και γιατί δεν μπορεί να συνεχιστεί, πλέον, αυτή η κατάσταση.

Αυτή η νομοθετική παρέμβαση, δε, όπως επεσήμανε, αναλαμβάνεται τη στιγμή που «οι όροι του διεθνούς δικαίου δεν αποτελούν τον κανόνα λειτουργίας των κρατών», όπως θα έπρεπε. Όπως τόνισε ο κ. Δένδιας, η πατρίδα μας δεν μπορεί να μην κάνει το βέλτιστο και το απαραίτητο που μπορεί για να φτάσουν οι Ένοπλες Δυνάμεις στο σημείο που πρέπει να είναι τον 21ο αιώνα. Το ερώτημα είναι ένα και απλό, σύμφωνα με τον υπουργό, «ή μεν εμείς κάνουμε πλήρως λανθασμένη ανάγνωση της κατάστασης και εμείς είμαστε αυτοκτονικοί τύποι και έχουμε αποφασίσει να συγκρουστούμε με ένα κομμάτι του εκλογικού Σώματος ή η κατάσταση είναι τόσο κακή -με ευθύνες του πολιτικού συστήματος και βεβαίως και δικές μας γιατί έχουν μεγάλες ευθύνες όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν μέχρι τώρα- που δεν μπορεί να συνεχιστεί».

Το νομοσχέδιο δήλωσε ότι ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία. Καταψηφίζει σύσσωμη η αντιπολίτευση.

