Γιώργος Παπαγεωργίου: «Δεν έχω ανάγκη αυτή τη στιγμή να έχω θαυμάστριες»

«Είναι ωραίο να έχεις θαυμαστές, ανεξαρτήτως φύλου»

Ο Γιώργος Παπαγεωργίου στο «Καλύτερα Αργά»/ Action 24
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Παπαγεωργίου δήλωσε ότι δεν έχει ανάγκη να έχει θαυμάστριες, αλλά επιθυμεί να αρέσει η δουλειά του.
  • Αναφέρθηκε στο ρίσκο που παίρνει με τις προσωπικές του δουλειές και την ευχαρίστηση που νιώθει από την αναγνώριση.
  • Η παράσταση "1984" είναι sold out και ο ηθοποιός είναι ενθουσιασμένος με την επιτυχία της.
  • Εκφράζει χαρά για τη μουσική του πορεία με τους Polkar και την απήχηση των κομματιών του.
  • Η δημιουργία του γεμίζει, όπως η επιτυχία ενός ποδοσφαιριστή που σκοράρει στο 90'.

Ο Γιώργος Παπαγεωργίου ήταν καλεσμένος στο «Καλύτερα Αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα, τα μεσάνυχτα της Τρίτης 24 Φεβρουαρίου. Ο γνωστός ηθοποιός και τραγουδιστής των Polkar μίλησε για την αναγνώριση λόγω της δουλειάς του, τις θαυμάστριες, το ρίσκο στις μοναχικές δουλειές και τη χαρά της δημιουργίας.

γιωργος παπαγεωργιου

«Είναι ωραίο να έχεις θαυμαστές, ανεξαρτήτως φύλου. Δεν το πηγαίνω εκεί. Δεν έχω κάποια ανάγκη να έχω θαυμάστριες. Εμένα μου αρέσει να αρέσει η δουλειά μου. Μπήκα σε αυτή τη δουλειά για να κάνω κάτι το οποίο ακουμπάει στον κόσμο. Τα τελευταία χρόνια κάνω πολύ προσωπικές δουλειές, παίρνω το ρίσκο να πάρω έναν μοναχικό δρόμο, ακόμα και με το ρίσκο της αποτυχίας», ανέφερε αρχικά ο Γιώργος Παπαγεωργίου.

 

Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στην επιτυχία της παράστασης «1984». «Από την πρώτη στιγμή είμαστε sold out και έχω καταχαρεί με αυτό» είπε χαρακτηριστικά.

Στάθηκε ιδιαίτερα και στη μουσική του πορεία με τους Polkar και την ευτυχία που νιώθει όταν αρέσουν τα κομμάτια τους και οι εμφανίσεις τους: «Ξαφνικά τραγούδια που έχω γράψει μόνος μου με ένα γιουκαλίλι στο σπίτι, χωρίς να έχω στο μυαλό μου ότι κάπου αυτό θα οδηγήσει, τραγουδιούνται. Στην Τεχνόπολη παίρνεις ένα κύμα από στίχο σου και το ξανακούς και λες “ουάου”. Αυτό με γεμίζει, όπως έναν ποδοσφαιριστή που βάζει γκολ στο 90’ και σώζει την κατάσταση».

