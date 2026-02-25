Stylianos: «Μου λείπει ο Εθνικός Τελικός - Περάσαμε πολύ ωραία!»

Όσα είπε ο τραγουδιστής για τον Ακύλλα και την αγάπη του κόσμου

STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε όσα είπε ο Stylianos στο Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Stylianos δήλωσε ότι δεν θα επιστρέψει στο Λονδίνο και θα παραμείνει στην Ελλάδα για να δουλέψει πάνω στη μουσική του με τη Minos.
  • Αναφέρθηκε στη νοσταλγία του για τον Εθνικό Τελικό και την αγάπη του κόσμου που δέχτηκε μετά την συμμετοχή του.
  • Σχολίασε τη νίκη του Akylas στο Sing for Greece 2026, επισημαίνοντας την εξαιρετική του φωνή και την υποστήριξη του κοινού.
  • Πιστεύει στη δυναμική του τραγουδιού του Akylas για την Eurovision και την πιθανότητα νίκης της Ελλάδας.
  • Αναφέρθηκε σε συγκινητική στιγμή όταν η μητέρα του Akylas ανέβηκε στη σκηνή, προκαλώντας έντονα συναισθήματα.

Τον Stylianos που το τραγούδι του που συμμετείχε στον Εθνικό Τελικό, το You & I, κυκλοφόρησε από τη Minos, συνάντησε ο Ηλίας Σκουλάς με την κάμερα του Breakfast@Star

Stylianos: «Μου λείπει ο Εθνικός Τελικός - Περάσαμε πολύ ωραία!»

Ο τραγουδιστής, αρχικά δήλωσε ότι δε θα επιστρέψει στο Λονδίνο: «Έχω πει ότι θα κάτσω για ένα χρόνο, να δω πώς πάνε τα πράγματα, να δουλέψω πάνω και στα τραγούδια μου τώρα που υπέγραψα με τη Minos, είναι πολύ όμορφη ευκαιρία να κάτσω να δουλέψω εδώ πέρα».

Stylianos: Η καριέρα στην Αγγλία, η καταγωγή κι ο δίσκος που ετοιμάζει

Πώς θυμάται το ταξίδι του στην Eurovision; «Εμένα μου λείπει πάρα πολύ. Με το που τελείωσε, λυπήθηκα λιγάκι και δεν το περίμενα. Περίμενα ότι θα ξεκουραστώ. Δεν έχω ξεκουραστεί, έχω ακόμη την αίσθηση του ότι θα ‘πρεπε αυτή τη στιγμή να κάνω κάτι παραπάνω», απάντησε. Όσον αφορά στην αγάπη του κόσμου που δέχτηκε, είπε: «Αυτό είναι κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ έντονο για εμένα. Ακόμη προσπαθώ να το διαχειριστώ. Ε, δηλαδή η αγάπη του κόσμου είναι καθημερινή. Ακόμη, σήμερα έγινε και το release του τραγουδιού μου, οπότε έχουν αρχίσει τώρα τα stories, τα μηνύματα».

Stylianos: «Μου λείπει ο Εθνικός Τελικός - Περάσαμε πολύ ωραία!»

Ο Stylianos μίλησε και για τον μεγάλο νικητή του Sing for Greece 2026, τον Akylas: «Γινόταν ένας χαμός. Ο κόσμος είχε τρελαθεί, εννοείται. Και το αξίζει του Ακύλα πάρα πολύ. Δηλαδή είναι εξαιρετικό παιδί. Πολύ καλός τραγουδιστής επίσης. Θα πάει τέλεια. Εγώ είμαι σίγουρος». «Πιστεύεις ότι είχε αρκετά μεγάλη δυναμική το τραγούδι αυτό και ίσως μέσα σε όλο αυτό το κομμάτι επισκίασε εντός εισαγωγικών και τα υπόλοιπα τραγούδια που ήταν εξίσου καλά;«, τον ρώτησε ο δημοσιογράφος. «Όχι. Γιατί ξέρεις τι συμβαίνει; Δεν ξέρω πώς το κάνανε αυτό οι επιτροπές που διάλεξαν τα τραγούδια. Διάλεξαν τραγούδια τόσο διαφορετικά το ένα από το άλλο. Καταλαβαίνω τι εννοείς γιατί ο Ακύλας ήρθε σαν σίφουνας. Ήταν τυφώνας η κατάσταση και ο κόσμος το λατρεύει το τραγούδι. Δηλαδή από τις πρόβες είχαμε απόκριες και ο κόσμος είχε ντυθεί Ακύλας, τρελαίνομαι», απάντησε.

Stylianos: Η δυναμική pop μπαλάντα “You&I” κυκλοφορεί!

Πιστεύει στη νίκη, ίσως και της χώρας μας στην Eurovision με το τραγούδι αυτό;«Βεβαίως, γιατί όχι; Το κοινό έχει τρελαθεί. Πρώτα από όλα, ε, με το που η ΕΡΤ άνοιξε τις ψηφοφορίες και για ανθρώπους οι οποίοι ήταν εκτός Ελλάδας, εννοείται πως μπορούσαμε να δούμε το τι γινότανε στο YouTube, στα social media, γινόταν ένας χαμούλης», τόνισε.

Stylianos: «Μου λείπει ο Εθνικός Τελικός - Περάσαμε πολύ ωραία!»

Ο Stylianos μίλησε και για τη συγκινητική στιγμή όπου η μητέρα του Ακύλλα ανέβηκε στη σκηνή: «Ήταν τόσο έντονη η αγάπη εκείνη τη στιγμή από όλους στο, και στο, και σε εμάς που ήμασταν όλοι και στεκόμασταν δίπλα του και τη μαμά του που ήρθε η γλυκούλα μου και ο κόσμος έκανε στην άκρη και κατέβαινε τα σκαλιά η γλυκούλα. Ε, ήταν πολύ έντονη στιγμή».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

