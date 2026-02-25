Stylianos: «Μου λείπει ο Εθνικός Τελικός - Περάσαμε πολύ ωραία!»

Τον Stylianos που το τραγούδι του που συμμετείχε στον Εθνικό Τελικό, το You & I, κυκλοφόρησε από τη Minos, συνάντησε ο Ηλίας Σκουλάς με την κάμερα του Breakfast@Star.

Ο τραγουδιστής, αρχικά δήλωσε ότι δε θα επιστρέψει στο Λονδίνο: «Έχω πει ότι θα κάτσω για ένα χρόνο, να δω πώς πάνε τα πράγματα, να δουλέψω πάνω και στα τραγούδια μου τώρα που υπέγραψα με τη Minos, είναι πολύ όμορφη ευκαιρία να κάτσω να δουλέψω εδώ πέρα».

Πώς θυμάται το ταξίδι του στην Eurovision; «Εμένα μου λείπει πάρα πολύ. Με το που τελείωσε, λυπήθηκα λιγάκι και δεν το περίμενα. Περίμενα ότι θα ξεκουραστώ. Δεν έχω ξεκουραστεί, έχω ακόμη την αίσθηση του ότι θα ‘πρεπε αυτή τη στιγμή να κάνω κάτι παραπάνω», απάντησε. Όσον αφορά στην αγάπη του κόσμου που δέχτηκε, είπε: «Αυτό είναι κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ έντονο για εμένα. Ακόμη προσπαθώ να το διαχειριστώ. Ε, δηλαδή η αγάπη του κόσμου είναι καθημερινή. Ακόμη, σήμερα έγινε και το release του τραγουδιού μου, οπότε έχουν αρχίσει τώρα τα stories, τα μηνύματα».

Ο Stylianos μίλησε και για τον μεγάλο νικητή του Sing for Greece 2026, τον Akylas: «Γινόταν ένας χαμός. Ο κόσμος είχε τρελαθεί, εννοείται. Και το αξίζει του Ακύλα πάρα πολύ. Δηλαδή είναι εξαιρετικό παιδί. Πολύ καλός τραγουδιστής επίσης. Θα πάει τέλεια. Εγώ είμαι σίγουρος». «Πιστεύεις ότι είχε αρκετά μεγάλη δυναμική το τραγούδι αυτό και ίσως μέσα σε όλο αυτό το κομμάτι επισκίασε εντός εισαγωγικών και τα υπόλοιπα τραγούδια που ήταν εξίσου καλά;«, τον ρώτησε ο δημοσιογράφος. «Όχι. Γιατί ξέρεις τι συμβαίνει; Δεν ξέρω πώς το κάνανε αυτό οι επιτροπές που διάλεξαν τα τραγούδια. Διάλεξαν τραγούδια τόσο διαφορετικά το ένα από το άλλο. Καταλαβαίνω τι εννοείς γιατί ο Ακύλας ήρθε σαν σίφουνας. Ήταν τυφώνας η κατάσταση και ο κόσμος το λατρεύει το τραγούδι. Δηλαδή από τις πρόβες είχαμε απόκριες και ο κόσμος είχε ντυθεί Ακύλας, τρελαίνομαι», απάντησε.

Πιστεύει στη νίκη, ίσως και της χώρας μας στην Eurovision με το τραγούδι αυτό;«Βεβαίως, γιατί όχι; Το κοινό έχει τρελαθεί. Πρώτα από όλα, ε, με το που η ΕΡΤ άνοιξε τις ψηφοφορίες και για ανθρώπους οι οποίοι ήταν εκτός Ελλάδας, εννοείται πως μπορούσαμε να δούμε το τι γινότανε στο YouTube, στα social media, γινόταν ένας χαμούλης», τόνισε.

Ο Stylianos μίλησε και για τη συγκινητική στιγμή όπου η μητέρα του Ακύλλα ανέβηκε στη σκηνή: «Ήταν τόσο έντονη η αγάπη εκείνη τη στιγμή από όλους στο, και στο, και σε εμάς που ήμασταν όλοι και στεκόμασταν δίπλα του και τη μαμά του που ήρθε η γλυκούλα μου και ο κόσμος έκανε στην άκρη και κατέβαινε τα σκαλιά η γλυκούλα. Ε, ήταν πολύ έντονη στιγμή».

