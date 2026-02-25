Άνδρας έσωσε μωρό 8 μηνών που έπεσε σε λίμνη, ενώ δεν ήξερε κολύμπι!

Ριπή ανέμου έριξε το μωρό με το καροτσάκι του στα νερά της λίμνης Μίσιγκαν

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία αρχείου Pixabay
Λίμνη Μίσιγκαν
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στις 18.02.2026, μωρό 8 μηνών έπεσε σε λίμνη Μίσιγκαν λόγω ριπής ανέμου που παρέσυρε το καρότσι του.
  • Ο Λίο Κάντιφ, 30 ετών, έπεσε στη λίμνη για να σώσει το μωρό, αν και δεν ήξερε κολύμπι.
  • Πάλεψε για να κρατήσει το μωρό στην επιφάνεια μέχρι να έρθουν άλλοι και να τους τραβήξουν σε ασφαλές σημείο.
  • Το μωρό είναι καλά στην υγεία του, ενώ ο Κάντιφ χρειάστηκε νοσηλεία για μερικές ημέρες.

Ένα συγκλονιστικό περιστατικό συνέβη στις ΗΠΑ, όταν ριπή ανέμου έριξε μωρό σε καροτσάκι, στη λίμνη Μίσιγκαν. Ένας άνδρας έγινε πραγματικός ήρωας αφού ενώ δεν ήξερε κολύμπι, έπεσε μέσα στο νερό κι έσωσε το 8 μηνών βρέφος.

Γαλλία: Καινοτόμος θεραπεία έσωσε αγέννητο μωρό που έπασχε από σπάνιο όγκο!

Όλα συνέβησαν την Τετάρτη 18.02.2026, όταν ο Λίο Κάντιφ περπατούσε στο λιμάνι του Μπέλμοντ στο Σικάγο του Ιλινόις όταν ξαφνικά άκουσε μια γυναίκα να φωνάζει. Ο άνεμος είχε παρασύρει το καρότσι με το μωρό της και το είχε ρίξει μέσα στη λίμνη Μίσιγκαν.

Ο Λίο Κάντιφ πήδηξε στα κρύα νερά της λίμνης για να σώσει το μωρό, παρότι δεν ξέρει να κολυμπά.

«Συνειδητοποίησα ότι ένα βρέφος είχε πέσει στη λίμνη μαζί με το καρότσι του, αφού το παρέσυρε ο δυνατός άνεμος. Η γυναίκα ήταν σε κατάσταση σοκ και δεν ήξερε τι να κάνει, κάτι απολύτως κατανοητό. Έτσι σκέφτηκα ότι πρέπει να βοηθήσω και απλώς πήδηξα στο νερό», ανέφερε ο Κάντιφ μιλώντας σε αμερικανικά μέσα.

«Βουλιάξαμε μερικές φορές», δήλωσε από το κρεβάτι του νοσοκομείου. «Υπήρξε μια στιγμή που σκέφτηκα ότι δεν ξέρω πόσο ακόμη θα αντέξω».

Μίσιγκαν: Απίστευτη καραμπόλα 100 οχημάτων μέσα στο χιόνι

Ο 30χρονος πάλεψε για να κρατήσει το μωρό στην επιφάνεια του νερού μέχρι που έσπευσαν άλλοι και τους τράβηξαν σε ασφαλές σημείο.

Το κοριτσάκι εξετάστηκε από γιατρούς και είναι καλά στην υγεία του, ενώ και ο άνδρας χρειάστηκε κάποιες ημέρες νοσηλείας.

 

