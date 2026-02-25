Άνδρας έσωσε μωρό 8 μηνών που έπεσε σε λίμνη, ενώ δεν ήξερε κολύμπι!

Ένα συγκλονιστικό περιστατικό συνέβη στις ΗΠΑ, όταν ριπή ανέμου έριξε μωρό σε καροτσάκι, στη λίμνη Μίσιγκαν. Ένας άνδρας έγινε πραγματικός ήρωας αφού ενώ δεν ήξερε κολύμπι, έπεσε μέσα στο νερό κι έσωσε το 8 μηνών βρέφος.

Όλα συνέβησαν την Τετάρτη 18.02.2026, όταν ο Λίο Κάντιφ περπατούσε στο λιμάνι του Μπέλμοντ στο Σικάγο του Ιλινόις όταν ξαφνικά άκουσε μια γυναίκα να φωνάζει. Ο άνεμος είχε παρασύρει το καρότσι με το μωρό της και το είχε ρίξει μέσα στη λίμνη Μίσιγκαν.

🚨“I’M JUMPING IN:” A non-swimming bystander puts his life on the line to save an 8-month-old girl who was strapped in a stroller that fell into Lake Michigan at Belmont Harbor in Lake View.



Lio Cundiff, 30, spoke to me from his hospital bed. He says a strong gust of wind blew… pic.twitter.com/YS4kEbAxG8 — Tre Ward (@TreWardTV) February 19, 2026

Ο Λίο Κάντιφ πήδηξε στα κρύα νερά της λίμνης για να σώσει το μωρό, παρότι δεν ξέρει να κολυμπά.

«Συνειδητοποίησα ότι ένα βρέφος είχε πέσει στη λίμνη μαζί με το καρότσι του, αφού το παρέσυρε ο δυνατός άνεμος. Η γυναίκα ήταν σε κατάσταση σοκ και δεν ήξερε τι να κάνει, κάτι απολύτως κατανοητό. Έτσι σκέφτηκα ότι πρέπει να βοηθήσω και απλώς πήδηξα στο νερό», ανέφερε ο Κάντιφ μιλώντας σε αμερικανικά μέσα.

«Βουλιάξαμε μερικές φορές», δήλωσε από το κρεβάτι του νοσοκομείου. «Υπήρξε μια στιγμή που σκέφτηκα ότι δεν ξέρω πόσο ακόμη θα αντέξω».

Ο 30χρονος πάλεψε για να κρατήσει το μωρό στην επιφάνεια του νερού μέχρι που έσπευσαν άλλοι και τους τράβηξαν σε ασφαλές σημείο.

Το κοριτσάκι εξετάστηκε από γιατρούς και είναι καλά στην υγεία του, ενώ και ο άνδρας χρειάστηκε κάποιες ημέρες νοσηλείας.