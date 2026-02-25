ΕΝΦΙΑ 2026: Πότε έρχονται τα εκκαθαριστικά

Στις αρχές Μαρτίου 2026 αναμένεται να αποσταλούν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ, συνολικού ύψους περίπου 2,3 δισ. ευρώ, σε περίπου επτά εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων.
Καθώς η ανάρτηση των νέων εκκαθαριστικών βρίσκεται προ των πυλών, οι ιδιοκτήτες προετοιμάζονται για τον λογαριασμό που θα εξοφληθεί τμηματικά έως το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους - και συγκεκριμένα σε 12 μηνιαίες δόσεις.
Σημειώνεται πως η σωστή και έγκαιρη δήλωση των στοιχείων είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς ακόμη και μικρές ανακρίβειες μπορούν να οδηγήσουν σε ουσιαστικές διαφοροποιήσεις στο τελικό ποσό.
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο dnews.grΔιαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.