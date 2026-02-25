ΕΝΦΙΑ 2026: Πότε έρχονται τα εκκαθαριστικά

Στις αρχές Μαρτίου 2026 αναμένεται να αποσταλούν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ, συνολικού ύψους περίπου 2,3 δισ. ευρώ, σε περίπου επτά εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων.

Καθώς η ανάρτηση των νέων εκκαθαριστικών βρίσκεται προ των πυλών, οι ιδιοκτήτες προετοιμάζονται για τον λογαριασμό που θα εξοφληθεί τμηματικά έως το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους - και συγκεκριμένα σε 12 μηνιαίες δόσεις.

Σημειώνεται πως η σωστή και έγκαιρη δήλωση των στοιχείων είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς ακόμη και μικρές ανακρίβειες μπορούν να οδηγήσουν σε ουσιαστικές διαφοροποιήσεις στο τελικό ποσό.

