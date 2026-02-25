Εφιάλτης στη Βραζιλία: 29 νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι από κατολισθήσεις

Τουλάχιστον είκοσι εννιά άνθρωποι είναι νεκροί και άλλοι περίπου σαράντα αγνοούνται εξαιτίας κατολισθήσεων που σημειώθηκαν στη νοτιοανατολική Βραζιλία έπειτα από καταρρακτώδεις βροχές, σύμφωνα με τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας και τις τοπικές αρχές.

Τρεις πυροσβέστες έβγαλαν το πτώμα άνδρα από τη λάσπη εν μέσω των συντριμμιών δώδεκα σπιτιών που καταπλακώθηκαν από κατολίσθηση σε μια από τις περιοχές που χτυπήθηκαν πιο σκληρά. Η περιοχή αυτή βρίσκεται στο Πάρκο Μπουρνιέ, σε πλαγιά λόφου στη Ζουίζ τζι Φόρα, πόλη κάπου 540.000 κατοίκων σε κοιλάδα στην πολιτεία Μίνας Ζεράις, όπου οι νεκροί είναι τουλάχιστον 22.

Bραζιλία: Πυροσβέστες ανασύρουν σορό σε περιοχή της Ζουίζ τζι Φόρα / ΑP

Πλημμύρες και κατολισθήσεις στοίχισαν τη ζωή άλλων επτά ανθρώπων στη γειτονική πόλη Ούμπα.

Η δήμαρχος στη Ζουίζ τζι Φόρα, η Μαργκαρίντα Σαλομάου, κήρυξε χθες τα ξημερώματα κατάσταση καταστροφής, λόγω της «σοβαρής» κατάστασης εξαιτίας των «έντονων και επίμονων» βροχοπτώσεων, που προκάλεσαν κάπου είκοσι κατολισθήσεις.

Η πόλη αυτή ζει τον πιο βροχερό Φεβρουάριο της ιστορία της: η κατακρήμνιση έχει φθάσει τα 584 χιλιοστά, με άλλα λόγια είναι διπλάσια αυτής που κατά μέσο όρο καταγράφεται κατά τη διάρκεια μιας ολόκληρης χρονιάς.

Στο Πάρκο Μπουρνιέ, δώδεκα σπίτια καταπλακώθηκαν, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματικός της πυροσβεστικής, ο Ντεμέτριους Γκουλάρτ. Πολλά από τα θύματα «βρίσκονταν μέσα στα σπίτια τους».

Ο Γουίλτον Απαρεσίντου ντε Σόουζα αδυνατούσε να σταματήσει τα δάκρυα που έτρεχαν. Ο εικοσάχρονος γιος του βρίσκεται στα συντρίμμια σπιτιού που καταπλακώθηκε.

«Η ζωή του βρίσκεται στα χέρια του Θεού. Είναι καλό παιδί, θα τέλειωνε τη στρατιωτική του θητεία, ήθελε να αγοράσει μηχανάκι», είπε ο 42χρονος. «Τουλάχιστον να βρούμε το πτώμα του, να μπορέσω να τον θάψω με αξιοπρέπεια», πρόσθεσε.

«Απειροελάχιστες» πιθανότητες

Δεκάδες κάτοικοι κοίταζαν τους πυροσβέστες, που εργάζονταν χωρίς σταματημό ψάχνοντας επιζώντες, με πρόσωπα βλοσυρά, με βλέμματα που δεν έκρυβαν την ανησυχία τους.

Τις λίγες στιγμές που τα μηχανήματα σταμάταγαν, η σιωπή ήταν βαριά.

«Σχεδόν όλος ο κόσμος που έθαψε αυτή η κατολίσθηση είναι συγγενείς μου-η αδελφή μου, η ανιψιά μου», είπε ο Κλέιτον Χόναν, 32χρονος υπεύθυνος αποθήκης.

«Ούρλιαξα, προσευχήθηκα (...) Νιώθω θλίψη, αλλά έχω ελπίδες πως θα βρούμε επιζώντες», συνέχισε.

Αλλά «όσο περνούν οι ώρες, τόσο οι πιθανότητες να βρεθούν επιζώντες γίνονται πιο απειροελάχιστες», προειδοποίησε ο Πάουλου Χομπέρτου Μπερμούντες Χεζέντσε, συντονιστής της πολιτικής προστασίας στην πολιτεία Μίνας Ζεράις, που πήγε στο Πάρκο Μπουρνιέ για να αποτιμήσει τις ζημιές.

Εθελοντές πήγαν με φτυάρια για να βοηθήσουν τους πυροσβέστες.

Η επιχείρηση διάσωσης γίνεται δυσκολότερη εξαιτίας της πιθανότητας να σημειωθούν πλημμύρες, κατολισθήσεις και εξαιτίας δομικών κινδύνων στις όχθες και περιοχές κοντά στον ποταμό Παραϊμπούνα, ο οποίος έχει υπερχειλίσει, τόνισε ο υποπυραγός Ενχίκε Μπαρσέλους, του πυροσβεστικού σώματος της Μίνας Ζεράις.

Οι αρχές ανέστειλαν τη λειτουργία των σχολείων στους πληγέντες δήμους.

Ορισμένοι κάτοικοι κατέγραψαν τραβώντας βίντεο με κινητά τηλέφωνα κτίρια που διαλύθηκαν μέσα σε δευτερόλεπτα.

«Η προτεραιότητά μας είναι να εγγυηθούμε τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας, την αποκατάσταση των βασικών υπηρεσιών, την αρωγή στους ανθρώπους που ξεσπιτώθηκαν και την υποστήριξη της ανοικοδόμησης», ανέφερε μέσω X ο πρόεδρος Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα.

Το 2024, πλημμύρες στον νότο άφησαν πίσω πάνω από 200 νεκρούς, ενώ οι πληγέντες έφτασαν τα 2 εκατομμύρια: επρόκειτο για μια από τις χειρότερες καταστροφές στη σύγχρονη ιστορία της Βραζιλίας.

Το 2022, σφοδρή καταιγίδα στοίχισε τη ζωή σε 241 ανθρώπους στην Πετρόπολις, στην πολιτεία Ρίο ντε Ζανέιρο.

Ειδικοί συνδέουν τις περισσότερες από τις πρόσφατες φονικές καταστροφές με τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.