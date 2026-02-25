Σκύρος: Καταγγελία για 46χρονο - «Διέγνωσαν πνευμονία, πέθανε από έμφραγμα»

Σκύρος: Η καταγγελία ότι διέγνωσαν πνευμονία σε 46χρονο, ενώ πέθανε από ανακοπή λίγες μέρες μετά / ΜΕGA

Την δική της θέση σχετικά με το περιστατικό θανάτου 46χρονου από τη Σκύρο, ο οποίος, σύμφωνα με καταγγελία, είχε διαγνωστεί με πνευμονία και τελικά πέθανε λίγα εικοσιτετράωρα αργότερα από ανακοπή καρδιάς, έδωσε μέσω σχετικής ανακοίνωσης η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, αναφέροντας ότι ο 46χρονος δεν είχε εξαρχής συμπτώματα εμφράγματος.

Ο 46χρονος πήγε στο Κέντρο Υγείας Σκύρου την Παρασκευή (20/02) με έντονη αδιαθεσία, πόνο στο στήθος και βήχα και η γιατρός φέρεται να διέγνωσε πνευμονία. Τελικά ο 46χρονος, κατέληξε από έμφραγμα την Καθαρά Δευτέρα στον «Ευαγγελισμό», με τους δικούς του να κάνουν λόγο για λάθος διάγνωση.

Στην ανακοίνωση της η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας αναφέρει:

«Μετά από καταγγελία που έκαναν οι συγγενείς 46χρονου ότι πήγε - την περασμένη Παρασκευή- στο Περιφερειακό Ιατρείο Σκύρου με βήχα, του διέγνωσαν πνευμονία και την Καθαρά Δευτέρα πέθανε από ανακοπή στον Ευαγγελισμό , με ανακοίνωσή της η 5η Υγειονομική Περιφέρεια αναφέρει τα εξής:

Ο 46χρονος πήγε την περασμένη Παρασκευή ( 20/02/26) στις 15:00 το μεσημέρι μαζί με την σύζυγό του στο Περιφερειακό Ιατρείο Σκύρου. Παρουσίαζε έντονο ξηρό βήχα και ήταν απύρετος. Εξετάστηκε από ειδικό Παθολόγο, του χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή, πήρε οδηγίες και χωρίς να έχει κανένα καρδιολογικό σύμπτωμα, αποχώρησε.

Την Καθαρά Δευτέρα το πρωί , στις 8:30 , ο 46χρονος - ο οποίος εργάζεται στο πλοίο της γραμμής - πήγε και πάλι στο Περιφερειακό Ιατρείο συνοδευόμενος από συνάδελφό του με πόνο στο στήθος. Έγινε καρδιογράφημα από Ιατρό Υπηρεσίας Υπαίθρου, εξετάστηκε και πάλι από παθολόγο που εφημέρευε καθώς και από καρδιολόγο ιδιώτη, ο οποίος εκλήθη στο ΠΠΙ Σκύρου. Με υποψία εμφράγματος έγιναν 4 καρδιογραφήματα, του χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή plavix, έγινε υποδόρια ένεση ηπαρίνης στην κοιλιακή χώρα και ακολουθήθηκε όλο το πρωτόκολλο.

Στις 9:40 με ασθενοφόρο του ΠΠΙ Σκύρου, (δεν ζητήθηκε αεροδιακομιδή) και συνοδεία γιατρού, επιβιβάστηκε στο καράβι υπό συνεχή παρακολούθηση και έφθασε στην Κύμη, όπου παρεδόθη στα ΤΕΠ του ΓΝ Κύμης. Εκ νέου εξετάστηκε από Καρδιολόγο, υπεβλήθη σε όλες τις απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις, υπέρηχο καρδιάς και διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο « Ευαγγελισμός» όπου και κατέληξε».