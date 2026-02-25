Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Το κοινό τους βίντεο από την Ταϊλάνδη

Το πλάνο με τα χαμόγελα και τα... κράνη!


Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή του ΑΝΤ1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ρία Ελληνίδου δημοσίευσε βίντεο από την Ταϊλάνδη με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου στο Instagram.
  • Το ζευγάρι βρίσκεται στον εξωτικό προορισμό για διακοπές, χωρίς να έχει επιβεβαιώσει τη σχέση του.
  • Η Ρία αποκάλυψε ότι το ταξίδι ήταν δώρο του Δημήτρη για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.
  • Προτού ταξιδέψουν, είχαν κοινές εξόδους, όπως σε αγώνα μπάσκετ και στο πάρτι γενεθλίων του γιου του Δημήτρη.
  • Ο Δημήτρης είχε δηλώσει ότι είναι τυχερός όποιος θαυμάζει τη Ρία.

Ένα βίντεο από την Ταϊλάνδη, στο οποίο εμφανίζεται με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, δημοσίευσε για πρώτη φορά σε insta story της η Ρία Ελληνίδου.

Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Στην Ταϊλάνδη το ερωτευμένο ζευγάρι

Το μοντέλο-παρουσιαστής κι η τραγουδίστρια βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες στον εξωτικό προορισμό, κάνοντας αναρτήσεις από τα μέρη, όπου επισκέπτονται, χωρίς μέχρι πρόσφατα να αποκαλύπτουν ότι βρίσκονται εκεί μαζί.

Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Το κοινό τους βίντεο από την Ταϊλάνδη

Σε βίντεο που μοιράστηκε η Ρία Ελληνίδου στα social media, όπως είδαμε και μέσα από την εκπομπή Το Πρωινό, εμφανίζεται να χαμογελάει στο πλευρό του Δημήτρη Αλεξάνδρου, φορώντας τα κράνη τους.

Το τελευταίο διάστημα φήμες θέλουν τον Δημήτρη Αλεξάνδρου να είναι σε σχέση με τη Ρία Ελληνίδου μετά από κοινές εξόδους και εμφανίσεις που έχουν κάνει μαζί. Καμία ωστόσο από τις δύο πλευρές δεν έχει επιβεβαιώσει ή διαψεύσει τα σχετικά δημοσιεύματα. 

Ρία Ελληνίδου: Έκανε... νυχάκια στο νέο μαγαζί του Δημήτρη Αλεξάνδρου

Σε δηλώσεις που έκανε το πρώην μοντέλο σε εμφάνισή του στην εκπομπή Το Πρωινό είχε πει για την τραγουδίστρια: «Τυχερός αυτός που τη θαυμάζει». 

Θυμίζουμε ότι το πολυσυζητημένο ζευγάρι ταξίδεψε πρόσφατα στο Πουκέτ της Ταϊλάνδης. Η Ρία Ελληνίδου αποκάλυψε σε δηλώσεις της στις 24 Φεβρουαρίου, το ταξίδι αυτό ήταν δώρο του συντρόφου της για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. 

Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Το κοινό τους βίντεο από την Ταϊλάνδη

Πριν από το ταξίδι αυτό, είχαν πραγματοποιήσει κι άλλες κοινές εξόδους, όπως μια εμφάνιση στο ΣΕΦ στα τέλη Ιανουαρίου για να παρακολουθήσουν αγώνα μπάσκετ.

Ρία Ελληνίδου: «Μου τη σπάει να ασχολούνται με την προσωπική μου ζωή»

Μάλιστα, η τραγουδίστρια είχε πάει και στο πάρτι του Δημήτρη Αλεξάνδρου για τα γενέθλια του γιου του, Πάρη, στις αρχές Ιανουαρίου. Η Ρία Ελληνίδου εθεάθη σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, επιβεβαιώνοντας την παρουσία της σε αυτή την τόσο σημαντική ημέρα για τον μικρό Πάρη.

