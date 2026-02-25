Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Το κοινό τους βίντεο από την Ταϊλάνδη

Ένα βίντεο από την Ταϊλάνδη, στο οποίο εμφανίζεται με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, δημοσίευσε για πρώτη φορά σε insta story της η Ρία Ελληνίδου.

Το μοντέλο-παρουσιαστής κι η τραγουδίστρια βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες στον εξωτικό προορισμό, κάνοντας αναρτήσεις από τα μέρη, όπου επισκέπτονται, χωρίς μέχρι πρόσφατα να αποκαλύπτουν ότι βρίσκονται εκεί μαζί.

Σε βίντεο που μοιράστηκε η Ρία Ελληνίδου στα social media, όπως είδαμε και μέσα από την εκπομπή Το Πρωινό, εμφανίζεται να χαμογελάει στο πλευρό του Δημήτρη Αλεξάνδρου, φορώντας τα κράνη τους.



Το τελευταίο διάστημα φήμες θέλουν τον Δημήτρη Αλεξάνδρου να είναι σε σχέση με τη Ρία Ελληνίδου μετά από κοινές εξόδους και εμφανίσεις που έχουν κάνει μαζί. Καμία ωστόσο από τις δύο πλευρές δεν έχει επιβεβαιώσει ή διαψεύσει τα σχετικά δημοσιεύματα.

Σε δηλώσεις που έκανε το πρώην μοντέλο σε εμφάνισή του στην εκπομπή Το Πρωινό είχε πει για την τραγουδίστρια: «Τυχερός αυτός που τη θαυμάζει».

Θυμίζουμε ότι το πολυσυζητημένο ζευγάρι ταξίδεψε πρόσφατα στο Πουκέτ της Ταϊλάνδης. Η Ρία Ελληνίδου αποκάλυψε σε δηλώσεις της στις 24 Φεβρουαρίου, το ταξίδι αυτό ήταν δώρο του συντρόφου της για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

Πριν από το ταξίδι αυτό, είχαν πραγματοποιήσει κι άλλες κοινές εξόδους, όπως μια εμφάνιση στο ΣΕΦ στα τέλη Ιανουαρίου για να παρακολουθήσουν αγώνα μπάσκετ.

Μάλιστα, η τραγουδίστρια είχε πάει και στο πάρτι του Δημήτρη Αλεξάνδρου για τα γενέθλια του γιου του, Πάρη, στις αρχές Ιανουαρίου. Η Ρία Ελληνίδου εθεάθη σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, επιβεβαιώνοντας την παρουσία της σε αυτή την τόσο σημαντική ημέρα για τον μικρό Πάρη.