Ρία Ελληνίδου: «Μου τη σπάει να ασχολούνται με την προσωπική μου ζωή»

Καλεσμένη στην εκπομπή Καλύτερα Δε Γίνεται, ήταν το μεσημέρι της Κυριακής η πολυσυζητημένη Ρία Ελληνίδου.

Η νεαρή τραγουδίστρια που τους τελευταίους μήνες είναι σε σχέση με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, ρωτήθηκε από τη Ναταλία Γερμανού αν την ενοχλεί όταν τα Μέσα και ο κόσμος ασχολούνται με την προσωπική της ζωή. Όπως εξήγησε ότι καταλαβαίνει τον λόγο που αυτό συμβαίνει, δεν παύει όμως να είναι κάτι που την ενοχλεί.

«Μου τη σπάσει η ενασχόληση των μέσων με την προσωπική μου ζωή, γι’ αυτό εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνεται. Δε κρύβομαι, αλλά θέλω να μιλάω για τη δουλειά μου. Ούτε θα ρωτούσα κάποιον για την προσωπική του ζωή. Αυτό που επέλεξα να κάνω βέβαια, επειδή εκτίθεμαι, είναι πρόβλημά μου να σχολιάζονται τα πάντα, από την προσωπική μου ζωή μέχρι τη νούμερο βαφή βάζω στα μαλλιά μου.

Δεν πειράζει. Δεν τρελαίνομαι, αλλά δεν πειράζει. Το καταλαβαίνω βέβαια ότι ενδιαφέρονται, θέλουν να τα ξέρουν όλα… Δε θα κλειστώ στο κλουβί σίγουρα. Προσπαθώ πάντως να μην προκαλώ. Δε ξέρω κατά πόσο το καταφέρνω. Όλα πάνε πολύ καλά στη ζωή μου», είπε η Ρία Ελληνίδου.