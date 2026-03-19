Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 19 Μαρτίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

19.03.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 19 Μαρτίου
19.03.26 , 00:20 MasterChef 2026: Κόκκινη μπριγάδα - Αυτοί οδηγούνται σε αποχώρηση!
19.03.26 , 00:15 MasterChef 2026: Το «τρελό» πιάτο του Γιώργου και η αφιέρωση!
18.03.26 , 23:55 MasterChef: Θρίαμβος για την μπλε μπριγάδα στο Τεστ Δημιουργικότητας
18.03.26 , 23:35 MasterChef: Θα «παντρέψουν» Άγγελος & Φίλιπ σοκολάτα με καραβίδα;
18.03.26 , 23:25 StarLight - Κερασία Σαμαρά: «Τώρα πια, θα προτιμούσα τη σκηνοθεσία»
18.03.26 , 22:59 Ζήνα Κουτσελίνη: Το συγκινητικό μήνυμα για τη μητέρα της, την Κυρά Λένη!
18.03.26 , 22:35 MasterChef: Το... γνώριμο όνομα που έδωσε ο Κουτσόπουλος στη Wasan!
18.03.26 , 22:21 Στο νοσοκομείο 3χρονο παιδί που κατάπιε ξυραφάκι!
18.03.26 , 21:55 MasterChef 2026: Σε άλλο επίπεδο το Τεστ Δημιουργικότητας!
18.03.26 , 21:42 Αποστόλης Τότσικας: «Σίγουρα ευθύνεται η σύζυγός μου που δεν έχω ρυτίδες»
18.03.26 , 21:38 Aπεργία ΕΣΥ: Κατεβάζουν Ρολά Γιατροί Και Νοσηλευτές
18.03.26 , 21:28 Τουρισμός: Aνησυχία Και Προβληματισμός Λόγω Πολέμου
18.03.26 , 21:23 Σε εφαρμογή η απαγόρευση πώλησης τσιγάρων - αλκοόλ σε ανήλικους
18.03.26 , 20:58 Επαναπατρίστηκαν από το Άμπου Ντάμπι Έλληνες με τα κατοικίδιά τους
Μαμαλάκης: «Με χτύπαγε σαν χταπόδι τρία χρόνια. Είχα γίνει ανορεκτικός»
Μαρίνα Ασλάνογλου: «Μετά τον χωρισμό, είμαι στα καλύτερά μου!»
Λασκαράκη για χωρισμό με Τσιμιτσέλη: «Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά»
Ζέτα Μακρυπούλια: «Όταν ήμουν μικρή δεν είχα καλή σχέση με τα παραμύθια»
Ιωάννα Τούνη - Ξέσπασε για την απεργία των ταξί: «Νεύρα, νεύρα, νεύρα»
Ο Αντώνης Κανάκης για την κόρη του: «Ό,τι ωραιότερο έχω φορέσει ποτέ»
«To Σόι σου»: Θα συνεχιστεί του χρόνου; Ο Γιάννης Δρακόπουλος απαντά
Youth Pass 2026: 150 ευρώ για νέους
MasterChef Μάνος: «Όσο περνούσε ο καιρός άλλαζαν πολλές προσωπικότητες»
Κωνσταντάκη: «Βλέπω πόσο σοφή ήταν η απόφαση να μην κάνω παιδί»
Περισσότερα

Άλμπερτ Αϊνστάιν
Άλμπερτ Αϊνστάιν: Από τι πέθανε και ποιος έκλεψε τον εγκέφαλό
Λάμπρος Κωνσταντάρας
Οι φλογεροί έρωτες του γυναικοκατακτητή Λάμπρου Κωνσταντάρα
πιλότοι Ωνάση
Θάνατος - θρίλερ για τους πιλότους της οικογένειας Ωνάση
Leonard Cohen
Το ερωτικό τρίγωνο που έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα
Τζάκι Κένεντι γάμος
Ο γάμος της Τζάκι με τον Κένεντι και οι κρυφοί
Καλλιτέχνες που πέθαναν από δόση ναρκωτικών
Οι σταρ που τα είχαν όλα και πέθαναν βυθισμένοι στον
Δημήτρης Μητροπάνος ζειμπέκικο
Δημήτρης Μητροπάνος: «Όλοι με είχαν ξεγραμμένο»
Στίβεν Χόκινγ: Οι δυο γάμοι και η κακοποίηση
Στίβεν Χόκινγκ: Οι δύο γάμοι, οι απιστίες και οι φήμες
Ελένη Τοπαλούδη
Ελένη Τοπαλούδη: Πριν από 5 χρόνια η δολοφονία της σόκαρε
Εξπρές Σάμινα
Εξπρές Σάμινα: Τα 25 δραματικά λεπτά του ναυαγίου
πριγκίπισσα Νταϊάνα
Όταν η βασίλισσα Ελισάβετ έσκυψε το κεφάλι στην πριγκίπισσα Νταϊάνα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
25 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Βίας των Γυναικών
Στοιχεία σοκ: Μία στις πέντε γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού
Άλμπερτ Άινσταϊν
Αϊνστάιν: «Η λογική θα σε πάει από το Α στο
Γιώργος Σεφέρης: 41 χρόνια χωρίς τον σπουδαίο Έλληνα ποιητή
Γιώργος Σεφέρης: Τα ερωτικά γράμματα του ποιητή προς την αγαπημένη
Προβολή 5 από 15
Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Πέμπτη 19 Μαρτίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Χρυσάνθου και Δαρείας των Μαρτύρων.

Ζεύγος μαρτύρων, η μνήμη των οποίων τιμάται στις 19 Μαρτίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα Χρύσανθος, Χρυσάνθη, Δαρείος και Δαρεία. Ο Χρύσανθος και η Δαρεία, έζησαν στα χρόνια του Ρωμαίου αυτοκράτορος Νουμεριανού (254-284).

Ο Χρύσανθος ήταν γιος επιφανούς ειδωλολάτρη της Αλεξάνδρειας, κατηχήθηκε όμως στη χριστιανική πίστη από κάποιον ορθόδοξο επίσκοπο και βαπτίσθηκε χριστιανός. Όταν ο πατέρας του πληροφορήθηκε την πράξη του, προσπάθησε μάταια με διάφορους τρόπους να τον μεταπείσει. Τελευταία του ελπίδα υπήρξε ο γάμος του με μία ελληνίδα ειδωλολάτρισσα, την Αθηναία Δαρεία. Όμως και ο Χρύσανθος είχε τα δικά του σχέδια και μετά από πολλές συζητήσεις και κατηχήσεις, κατάφερε να πείσει τη Δαρεία ότι η πραγματική πίστη και αλήθεια ευρίσκεται κοντά στο Χριστό.

Οι Άγιοι Χρύσανθος και η Δαρεία

Έκτοτε, ο Χρύσανθος και Δαρεία επιδόθηκαν με θαυμαστό ζήλο στη διάδοση του Λόγου του Θεού. Γι’ αυτό συνελήφθησαν και υπέστησαν φρικτά βασανιστήρια. Όταν οι βασανιστές τους, είδαν ότι δεν μπορούν να κάμψουν το  φρόνημά τους τούς έθαψαν ζωντανούς.

Μαζί τους συνεορτάζονται ο δήμιός τους Κλαύδιος, που μετεστράφη στον χριστιανισμό και βυθίστηκε στη θάλασσα με μία πέτρα στο λαιμό, καθώς και η σύζυγός του Ιλαρία και τα δυο παιδιά τους Μαύρος και Ιάσων, που αποκεφαλίστηκαν.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Χρυσάνθη, Χρύσανθος
  • Χρυσανθίς, Χρυσάνθης
  • Δαρεία, Δάρα, Δάρω

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:30 και θα δύσει στις 18:35. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 12 ώρες 06 λεπτά.

 Σελήνη 0.4 ημέρας

