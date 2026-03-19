Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 19 Μαρτίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Πέμπτη 19 Μαρτίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Χρυσάνθου και Δαρείας των Μαρτύρων.

Ζεύγος μαρτύρων, η μνήμη των οποίων τιμάται στις 19 Μαρτίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα Χρύσανθος, Χρυσάνθη, Δαρείος και Δαρεία. Ο Χρύσανθος και η Δαρεία, έζησαν στα χρόνια του Ρωμαίου αυτοκράτορος Νουμεριανού (254-284).

Ο Χρύσανθος ήταν γιος επιφανούς ειδωλολάτρη της Αλεξάνδρειας, κατηχήθηκε όμως στη χριστιανική πίστη από κάποιον ορθόδοξο επίσκοπο και βαπτίσθηκε χριστιανός. Όταν ο πατέρας του πληροφορήθηκε την πράξη του, προσπάθησε μάταια με διάφορους τρόπους να τον μεταπείσει. Τελευταία του ελπίδα υπήρξε ο γάμος του με μία ελληνίδα ειδωλολάτρισσα, την Αθηναία Δαρεία. Όμως και ο Χρύσανθος είχε τα δικά του σχέδια και μετά από πολλές συζητήσεις και κατηχήσεις, κατάφερε να πείσει τη Δαρεία ότι η πραγματική πίστη και αλήθεια ευρίσκεται κοντά στο Χριστό.

Οι Άγιοι Χρύσανθος και η Δαρεία

Έκτοτε, ο Χρύσανθος και Δαρεία επιδόθηκαν με θαυμαστό ζήλο στη διάδοση του Λόγου του Θεού. Γι’ αυτό συνελήφθησαν και υπέστησαν φρικτά βασανιστήρια. Όταν οι βασανιστές τους, είδαν ότι δεν μπορούν να κάμψουν το φρόνημά τους τούς έθαψαν ζωντανούς.

Μαζί τους συνεορτάζονται ο δήμιός τους Κλαύδιος, που μετεστράφη στον χριστιανισμό και βυθίστηκε στη θάλασσα με μία πέτρα στο λαιμό, καθώς και η σύζυγός του Ιλαρία και τα δυο παιδιά τους Μαύρος και Ιάσων, που αποκεφαλίστηκαν.

Χρυσάνθη, Χρύσανθος

Χρυσανθίς, Χρυσάνθης

Δαρεία, Δάρα, Δάρω

