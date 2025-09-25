«Ο φύλακας άγγελος έπεσε»: Δείτε την ταινία OnDemand

Ταινία δράσης αμερικανικής παραγωγής 2019

Μετά από μια απόπειρα δολοφονίας του Αμερικανού Προέδρου Άλαν Τράμπουλ, ο έμπιστoς μυστικός του πράκτορας, Μάικ Μπάνινγκ κατηγορείται άδικα και τίθεται υπό κράτηση.

Ο Μάικ όμως δραπετεύει και σύντομα θα βρεθεί μόνος του αντιμέτωπος με την υπηρεσία του και το FBI, στην προσπάθειά του να εντοπίσει ποιος απειλεί τον Πρόεδρο.

Αποφασισμένος να βρει την αλήθεια και να τιμωρήσει τους ενόχους, ο Μάικ στρέφεται σε ξένους συμμάχους με σκοπό να διατηρήσουν το όνομά του καθαρό, να προστατεύσουν την οικογένειά του και να σώσουν τη χώρα από τον επικείμενο κίνδυνο…

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Ρικ Ρόμαν Βο

ΠΑΙΖΟΥΝ: Τζέραλντ Μπάτλερ, Μόργκαν Φρίμαν, Φρέντερικ Σμιντ, Ντάνι Χιούστον, Πάιπερ Περάμπο,Χάρι Ντίτσον, Ίαν Πόρτερ