Σέρρες: Αγρότες έσπασαν το αστυνομικό μπλόκο - Πάνε στο τελωνείο Προμαχώνα

Οι αγρότες όχι μόνο δεν κάνουν πίσω, αλλά κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους και προχωρούν σε νέες ενέργειες.

Το πρωί της Τετάρτες, αγρότες στις Σέρρες παρέκαμψαν τα αστυνομικά μπλόκα και προχωρούν σε αποκλεισμό του τελωνείου στον Προμαχώνα.

Παρά το γεγονός ότι η ΕΛ.ΑΣ. είχε τοποθετήσει τρεις κλούβες κάθετα στο οδόστρωμα στον κόμβο του Λευκώνα, οι συμμετέχοντες στην κινητοποίηση βρήκαν δίοδο μέσω των γύρω χωραφιών και με τα τρακτέρ τους εμφανίστηκαν στον δρόμο πίσω από τον αστυνομικό φραγμό.

Φωτογραφίες από τις κινητοποιήσεις των αγροτών στις Σέρρες / Eurokinissi (Μιχάλης Βερβερίδης)

Κινητοποίηση αγροτών και στην Ήπειρο - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Δυναμική είναι και η κινητοποίηση των αγροτών στην Ήπειρο.

Στις 12:00 το μεσημέρι, αγρότες από την Πρέβεζα έκλεισαν την Εθνική Οδό Πρέβεζα – Άρτας στο ύψος του Λούρου και δηλώνουν ότι δεν σκοπεύουν να ανοίξουν το δρόμο άμεσα.

Αγρότες από την Άρτα σχεδιάζουν να βγουν στον κόμβο Κομποτίου, πριν την Ιόνια Οδό, στις 20:30 το βράδυ, ενώ αγρότες από τα Ιωάννινα προγραμματίζουν νέο κλείσιμο στον κόμβο Καλπακίου στις 19:00.

Αγρότες στην Ημαθία απέκλεισαν τον κόμβο Νησελίου

Λίγο πριν από τις 10:30 το πρωί έφτασαν στον κόμβο Νησελίου, επί της Εγνατίας Οδού, οι αγρότες της Αλεξάνδρειας Ημαθίας και προχώρησαν άμεσα στον αποκλεισμό του ρεύματος προς Βέροια, ανεβάζοντας πάνω στο οδόστρωμα τα τρακτέρ τους. Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα, είναι άγνωστο το πότε θα ανοίξουν τον δρόμο.

Παρά τον αποκλεισμό, οι αγρότες διατηρούν ανοιχτή μία δίοδο αποκλειστικά για οχήματα έκτακτης ανάγκης, ενώ υπενθυμίζεται ότι από την 1η Δεκεμβρίου παρατάσσουν τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα στην είσοδο της Αλεξάνδρειας.

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Διακοπή κυκλοφορίας των φορτηγών διεθνών μεταφορών στο Τελωνείο των Κήπων

Για δεύτερη ημέρα και επ' αόριστον συνεχίζεται η διακοπή της κυκλοφορίας των φορτηγών διεθνών μεταφορών στο Τελωνείο των Κήπων.

Όπως έχει ανακοινώσει ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, αγρότες και κτηνοτρόφοι προχώρησαν από χθες το απόγευμα σε διακοπή της εισόδου στη χώρα από την Τουρκία, αλλά και της εξόδου προς τη γείτονα των φορτηγών διεθνών μεταφορών.

Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία όλων των άλλων οχημάτων.

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Πού είναι κλειστή η Ε.Ο. Αθηνών - Θεσσαλονίκης

Αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στηθεί τις τελευταίες ημέρες σε κομβικά σημεία της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, με την παρουσία τους να ενισχύεται καθημερινά.

Με τουλάχιστον 500 τρακτέρ οι αγρότες απο τα Τρίκαλα έκλεισαν τον Ε-65 στο Μεγαλοχώρι.

Στα διόδια Μαλγάρων, επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Αθήνας, αγρότες του Δήμου Δέλτα και της ευρύτερης περιοχής κρατούν από την 1η Δεκεμβρίου κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ εκείνο προς Θεσσαλονίκη ανοίγει και κλείνει περιοδικά. Από χθες, στο πλευρό τους βρίσκονται αυτοκινητιστές με τα φορτηγά τους, ενώ σήμερα αναμένονται και ιδιοκτήτες ταξί, οι οποίοι πραγματοποιούν 48ωρη απεργία έως το πρωί της Πέμπτης, στις 05:00.

Το μπλόκο των αγροτών στη Νίκαια ενισχύεται επίσης, με την Εθνική Οδό να παραμένει κλειστή και σήμερα, ενώ η κίνηση των οχημάτων πραγματοποιείται μέσω παρακαμπτηρίων που έχουν οριστεί από την Τροχαία.

Μπλόκο αγροτών στη Νίκαια / Φωτογραφίες Intime (Γιώργος Κυδωνιάς)

Σε ισχύ παραμένει και το μπλόκο στο τελωνείο Ευζώνων, στα σύνορα Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας, το οποίο στήθηκε επίσης την 1η Δεκεμβρίου. Αγρότες του Δήμου Παιονίας και της ευρύτερης περιοχής προχωρούν σε συμβολικούς αποκλεισμούς της εισόδου και της εξόδου, επιτρέποντας τη διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν ελληνικά προϊόντα και οχημάτων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Οι κινητοποιήσεις στο σημείο πραγματοποιούνται κυρίως το μεσημέρι και το βράδυ, με τρίωρες διακοπές κυκλοφορίας. Σήμερα αναμένονται στο σημείο και αγρότες από τα Γιαννιτσά Πέλλας, οι οποίοι αποφάσισαν χθες να συγκεντρωθούν στον κόμβο Παραλίμνης και στη συνέχεια να κινηθούν προς το τελωνείο.

Παραμένει (από 1/12) το μπλόκο στην είσοδο της Χαλκηδόνας, επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Έδεσσας, με τις κινητοποιήσεις να πραγματοποιούνται συνήθως τις μεσημβρινές ώρες και να περιλαμβάνουν τρίωρο αποκλεισμό.

Νέα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στήθηκαν στον κόμβο Γυψοχωρίου Πέλλας, καθώς και στον κόμβο Φιλώτα, στον κάθετο άξονα Κοζάνης-Φλώρινας του Πανευρωπαϊκού Άξονα Χ, όπου συμμετέχουν και μελισσοκόμοι.

Μητσοτάκης για αγρότες: «Θα λάβουν μισό δισ. παραπάνω φέτος»

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρθηκε στις αγροτικές κινητοποιήσεις κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, υπογραμμίζοντας ότι οι συνολικές πληρωμές προς τους αγρότες φέτος θα αυξηθούν κατά 500 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το 2024.

Διαχώρισε τους παραγωγούς που αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις στις πληρωμές από εκείνους που δε δικαιούνται επιδοτήσεις και επισήμανε ότι ακραίες ενέργειες, όπως κλεισίματα δρόμων και τελωνείων, δε βοηθούν στην επίλυση των ζητημάτων τους. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας ότι η χώρα περνά μία δύσκολη μεταβατική περίοδο, αλλά όταν ολοκληρωθεί η ένταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ θα δημιουργηθεί ένα νέο, αξιόπιστο και πιο δίκαιο σύστημα επιδοτήσεων που θα στηρίζει ουσιαστικά τους πραγματικούς παραγωγούς.

«Κατανοώ τη δυσαρέσκεια των αγροτών λόγω καθυστερήσεων, όμως φέτος οι συνολικές πληρωμές θα ανέλθουν στα 3,7 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά μισό δισ. σε σχέση με πέρυσι», σημείωσε. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση ξεκάθαρα διαχωρίζει όσους δεν έχουν λάβει πληρωμή λόγω διασταυρωτικών ελέγχων από όσους δεν δικαιούνται επιδότηση. Τέλος, τόνισε ότι η πόρτα του διαλόγου με τους αγρότες παραμένει πάντα ανοιχτή και υπενθύμισε ότι στο παρελθόν έχουν ήδη ικανοποιηθεί αιτήματα του αγροτικού κόσμου.