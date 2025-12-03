Ο Άγγελος Λάτσιος αυτή την περίοδο εκτίει τη θητεία του στο Ναυτικό. Tην είδηση είχε αποκαλύψει ο Γιώργος Λιάγκας στο «Πρωινό».

«Αυτή τη στιγμή η Ελένη Μενεγάκη κι ο Γιάννης Λάτσιος είναι αγχωμένοι και χαρούμενοι γιατί ο γιος τους είναι φαντάρος. Ο Άγγελος Λάτσιος είναι στο ναυτικό. Είναι ναυτάκι στον Πόρο. Νομίζω ότι είναι κι η τελευταία ΕΣΣΟ (Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίμων Οπλιτών) για το Ναυτικό. Όλοι μετά θα μπαίνουν στον στρατό ξηράς. Από τα τελευταία ναυτάκια ο Άγγελος Λάτσιος. Το μόνο που ενδιαφέρει την Ελένη Μενεγάκη αυτή τη στιγμή είναι να είναι καλά το παιδί της» είχε πει ο γνωστός παρουσιαστής.

Άγγελος Λάτσιος: Η πρώτη φωτογραφία του από τη θητεία του στο Ναυτικό

Το πρωί της Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου ο γιος της Ελένης Μενεγάκη και του Γιάννη Λάτσιου έκανε ανάρτηση στο Instagram ενημερώνοντας πως βρίσκεται στην 25 Δ’ ΕΣΣΟ.

Δες τη φωτογραφία:

Ο Άγγελος Λάτσιος τα τελευταία χρόνια είναι ιδιαίτερα ενεργός στα social media και συχνά - πυκνά μοιράζεται φωτογραφίες και βίντεο από την καθημερινότητά του. Ο ίδιος περνά τα καλοκαίρια του στην Άνδρο, εκεί όπου βρίσκονται συνήθως και η Ελένη Μενεγάκη με τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο ο οποίος δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στο νησί. Ο Άγγελος Λάτσιος αγαπά τη φύση και προσπαθεί να βρίσκεται κοντά της όσο πιο συχνά μπορεί. Λατρεύει τα δάση, τα βουνά και τη θάλασσα. Μία ακόμη μεγάλη του αγάπη αποτελεί η γυμναστική. Ο 23χρονος έχει «χτίσει» υπέροχο κορμί κάνοντας βάρη.

Πρόσφατα ο Άγγελος Λάτσιος γιόρτασε τα 23α γενέθλιά του με την Ελένη Μενεγάκη να στέλνει τις ευχές της στον γιο της μέσα από κοινές τους φωτογραφίες.