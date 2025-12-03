Ελεύθερη η Φεντερίκα Μογκερίνι- «Δε θεωρείται ύποπτη διαφυγής»

Παραμένη βασική ύποπτη για απάτη η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.12.25 , 12:25 Άση Μπήλιου: Η έκπληξη για τα γενέθλιά της στο Breakfast@Star
03.12.25 , 12:15 Αγρότες στις Σέρρες έσπασαν το αστυνομικό μπλόκο και πάνε στο τελωνείο
03.12.25 , 12:10 Νέοι κανόνες στην Ε.Ε. για τα πακέτα διακοπών - Τι θα ισχύει για ακυρώσεις
03.12.25 , 12:06 GNTM - Οι φωνές της Ζενεβιέβ: «Γιώργο, μείνε στο βρακί!»
03.12.25 , 12:06 Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Θέλουμε τον καλύτερο των καλύτερων στο GNTM»
03.12.25 , 12:04 Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος: Το σχόλιο του για την Ελένη Μενεγάκη
03.12.25 , 11:40 Η Ελλάδα το καλύτερο μέρος στον κόσμο για τους ξένους συνταξιούχους
03.12.25 , 11:27 Cash or Trash: Τα αντικείμενα της Ολυμπιακής ξεσηκώνουν «θύελλα» προσφορών!
03.12.25 , 11:07 Μαρία Κατσανδρή: Το Σικάγο, οι γονείς & ο έρωτας που ακολούθησε στο Παρίσι
03.12.25 , 11:06 Άγγελος Λάτσιος: Η πρώτη φωτογραφία του από τη θητεία του στο Ναυτικό
03.12.25 , 10:50 Ελίνα Παπίλα: «Δεν υπάρχει κόντρα τηλεόρασης - YouTube»
03.12.25 , 10:48 ΑμεΑ:Αντιμετωπίζοντας διακρίσεις & περιθωριοποίηση- Η έρευνα για την Ελλάδα
03.12.25 , 10:42 Ελεύθερη η Φεντερίκα Μογκερίνι- «Δε θεωρείται ύποπτη διαφυγής»
03.12.25 , 10:41 Τέλος το ρωσικό φυσικό αέριο και πετρέλαιο για την ΕΕ
03.12.25 , 10:35 Αντελίνα Βαρθακούρη: «Δε με έβρισκα» - Όσα είπε για την απώλεια κιλών
Eυγενία Σαμαρά: Eκθαμβωτική εμφάνιση με δημιουργία των MI-RŌ
Ταύρος: Έπεσε γέφυρα στον παράδρομο της Πέτρου Ράλλη - Στα δύο ο δρόμος
Κόνι Μεταξά: «Τη μεγαλύτερη προδοσία την έχω βιώσει από τον Μάριο»
Νένα Χρονοπούλου: Άλλος άνθρωπος - Πώς κατάφερε να χάσει 36 κιλά;
Αντελίνα Βαρθακούρη: «Δε με έβρισκα» - Όσα είπε για την απώλεια κιλών
Λούτσα: Θετικός και σε κοκαΐνη ο 29χρονος που σκότωσε τον Σωτήρη
Ο Ανδρέας Λοβέρδος μίλησε πρώτη φορά για τη σύλληψη του γιου του
Στάση εργασίας σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά την Παρασκευή 5/12
Η χρυσή λίρα «βαδίζει» προς τα 1.000 ευρώ
Άκης Πετρετζίκης: Το ανατρεπτικό look που «αναστάτωσε» τα social media
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Η Φεντερίκα Μογκερίνι συνελήφθη ως ύποπτη απάτης και αφέθηκε ελεύθερη - Βίντεο Open
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ελεύθεροι αφέθηκαν η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Φεντερίκα Μογκερίνι, ο ανώτερος αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Στέφανο Σανίνο και ο Τσέζαρε Τζεγκρέτι, οι οποίοι συνελήφθησαν ως βασικοί ύποπτοι σε έρευνα για απάτη

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς δεν υπάρχει κίνδυνος διαφυγής τους.  

Συνελήφθη η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν Φ. Μογκερίνι για απάτη

Η Φεντερίκα Μογκερίνι, ο πρόεδρος του Κολλεγίου της Ευρώπης, Στέφανο Σανίνο κι ένα ακόμα μέλος του προσωπικού του Κολλεγίου, συνελήφθησαν την Τρίτη, στο πλαίσιο έρευνας σχετικά με το εάν ο δημόσιος διαγωνισμός που ανατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης το 2021 - 2022 σε ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη φιλοξενία της Διπλωματικής Ακαδημίας της ΕΕ ήταν στημένος υπέρ του Κολλεγίου της Ευρώπης.

Φεντερίκα Μογκερίνι 1

«Οι κατηγορίες αφορούν απάτη και διαφθορά στον τομέα των προμηθειών, σύγκρουση συμφερόντων και παραβίαση του επαγγελματικού απορρήτου» ανέφερε η ανακοίνωση του εισαγγελέα.

Σύμφωνα με το Politico, «οι κατηγορίες αυτές δεν αποδεικνύονται και η Μογκερίνι, ο Σανίνο και το άλλο άτομο που κρατούνται θεωρούνται αθώοι μέχρι να κριθούν ένοχοι από δικαστήριο».

Φεντερίκα Μογκερίνι 2

Σύμφωνα με τη La Repubblica, οι τρεις συλληφθέντες ανακρίθηκαν από τους εισαγγελείς της ΕΕ, εξήγησαν τη θέση τους και υπερασπίστηκαν τους εαυτούς τους, υποστηρίζοντας ότι ενήργησαν σύμφωνα με τον νόμο. 

Η σύλληψη Μογκερίνι

Η βελγική αστυνομία πραγματοποίησε χθες Τρίτη, έφοδο στη διπλωματική υπηρεσία της ΕΕ στις Βρυξέλλες και στο Κολλέγιο της Ευρώπης που εδρεύει στην Μπριζ. Παράλληλα πραγματοποίησε εφόδους και σε ιδιωτικές κατοικίες στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ για την εκπαίδευση νέων διπλωματών. 

Φεντερίκα Μογκερίνι 3

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σε όλο σχεδόν το Βέλγιο, κατασχέθηκαν έγγραφα και πραγματοποιήθηκαν τρεις συλλήψεις, ανάμεσά τους και η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Φεντερίκα Μογκερίνι. Και οι τρεις ανακρίθηκαν από τις βελγικές αρχές ως ύποπτοι για απάτη σε δημόσιες συμβάσεις, διαφθορά και ποινική σύγκρουση συμφερόντων. 

Η ποινική έρευνα ξεκίνησε μετά από ισχυρισμούς ότι η ΕΥΕΔ και το Κολλέγιο της Ευρώπης, καταχράστηκαν δημόσιο χρήμα της ΕΕ το 2021 και το 2022.

Φεντερίκα Μογκερίνι 4

Οι επιδρομές αυτές αποτελούν το τελευταίο μεγάλο σκάνδαλο που πλήττει τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. και θα ασκήσουν πίεση στο Κολλέγιο της Ευρώπης και την πρύτανή του, Φεντερίκα Μογκερίνι, η οποία διηύθυνε την ΕΥΕΔ και ξεκίνησε μια δεύτερη πενταετή θητεία στην Μπριζ φέτος.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΕΝΤΕΡΙΚΑ ΜΟΓΚΕΡΙΝΙ
 |
ΚΟΜΙΣΙΟΝ
 |
ΣΥΛΛΗΨΗ
 |
ΑΠΑΤΗ
 |
ΕΕ
 |
ΔΙΑΦΘΟΡΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top