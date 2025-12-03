Ελεύθερη η Φεντερίκα Μογκερίνι- «Δε θεωρείται ύποπτη διαφυγής»

Ελεύθεροι αφέθηκαν η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Φεντερίκα Μογκερίνι, ο ανώτερος αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Στέφανο Σανίνο και ο Τσέζαρε Τζεγκρέτι, οι οποίοι συνελήφθησαν ως βασικοί ύποπτοι σε έρευνα για απάτη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς δεν υπάρχει κίνδυνος διαφυγής τους.

Η Φεντερίκα Μογκερίνι, ο πρόεδρος του Κολλεγίου της Ευρώπης, Στέφανο Σανίνο κι ένα ακόμα μέλος του προσωπικού του Κολλεγίου, συνελήφθησαν την Τρίτη, στο πλαίσιο έρευνας σχετικά με το εάν ο δημόσιος διαγωνισμός που ανατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης το 2021 - 2022 σε ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη φιλοξενία της Διπλωματικής Ακαδημίας της ΕΕ ήταν στημένος υπέρ του Κολλεγίου της Ευρώπης.

«Οι κατηγορίες αφορούν απάτη και διαφθορά στον τομέα των προμηθειών, σύγκρουση συμφερόντων και παραβίαση του επαγγελματικού απορρήτου» ανέφερε η ανακοίνωση του εισαγγελέα.

Σύμφωνα με το Politico, «οι κατηγορίες αυτές δεν αποδεικνύονται και η Μογκερίνι, ο Σανίνο και το άλλο άτομο που κρατούνται θεωρούνται αθώοι μέχρι να κριθούν ένοχοι από δικαστήριο».

Σύμφωνα με τη La Repubblica, οι τρεις συλληφθέντες ανακρίθηκαν από τους εισαγγελείς της ΕΕ, εξήγησαν τη θέση τους και υπερασπίστηκαν τους εαυτούς τους, υποστηρίζοντας ότι ενήργησαν σύμφωνα με τον νόμο.

Η σύλληψη Μογκερίνι

Η βελγική αστυνομία πραγματοποίησε χθες Τρίτη, έφοδο στη διπλωματική υπηρεσία της ΕΕ στις Βρυξέλλες και στο Κολλέγιο της Ευρώπης που εδρεύει στην Μπριζ. Παράλληλα πραγματοποίησε εφόδους και σε ιδιωτικές κατοικίες στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ για την εκπαίδευση νέων διπλωματών.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σε όλο σχεδόν το Βέλγιο, κατασχέθηκαν έγγραφα και πραγματοποιήθηκαν τρεις συλλήψεις, ανάμεσά τους και η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Φεντερίκα Μογκερίνι. Και οι τρεις ανακρίθηκαν από τις βελγικές αρχές ως ύποπτοι για απάτη σε δημόσιες συμβάσεις, διαφθορά και ποινική σύγκρουση συμφερόντων.

Η ποινική έρευνα ξεκίνησε μετά από ισχυρισμούς ότι η ΕΥΕΔ και το Κολλέγιο της Ευρώπης, καταχράστηκαν δημόσιο χρήμα της ΕΕ το 2021 και το 2022.

Οι επιδρομές αυτές αποτελούν το τελευταίο μεγάλο σκάνδαλο που πλήττει τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. και θα ασκήσουν πίεση στο Κολλέγιο της Ευρώπης και την πρύτανή του, Φεντερίκα Μογκερίνι, η οποία διηύθυνε την ΕΥΕΔ και ξεκίνησε μια δεύτερη πενταετή θητεία στην Μπριζ φέτος.

